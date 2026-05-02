«Πιστολέρο είναι κάποιος που σηκώνει όπλο για να σκοτώσει», λέει ο δικηγόρος του 89χρονου

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

  • Η υπεράσπιση του 89χρονου ζήτησε την άμεση αποφυλάκισή του λόγω της προχωρημένης ηλικίας και σοβαρών προβλημάτων υγείας, όπως η ύπαρξη βηματοδότη.
  • Ο συνήγορος υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος δεν είναι «πιστολέρο» αλλά προέβη σε ανορθόδοξη διαμαρτυρία χωρίς πρόθεση δολοφονίας ή φυγής.
  • Η ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση του 89χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακεκριμένη οπλοφορία, θεωρώντας τις επιθέσεις προσχεδιασμένες.
  • Ο 89χρονος δήλωσε αμετανόητος και παραδέχθηκε ότι ήθελε να προκαλέσει θόρυβο για να υπερασπιστεί το δίκιο των πολιτών, αποδεχόμενος την πιθανότητα φυλάκισης.
  • Η κόρη του καταδίκασε τις πράξεις του και τόνισε ότι η ηλικία δεν δικαιολογεί την αυτοδικία, ενώ ο ίδιος παραμένει κρατούμενος και εμφανίζεται αποπροσανατολισμένος.
Σε τροχιά νομικών ενεργειών για την άμεση αποφυλάκιση του 89χρονου, που προκάλεσε το αιματηρό επεισόδιο στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και το Πρωτοδικείο, περνά η υπεράσπιση του κατηγορούμενου. Παρά την απόφαση για προφυλάκιση, ο συνήγορός του, Βασίλειος Νουλέζας, θέτει επιτακτικά ζητήματα υγείας και ανθρωπιστικής μεταχείρισης.

Ο κ. Νουλέζας, με δημόσια τοποθέτησή του, υπογραμμίζει την κρισιμότητα της κατάστασης του εντολέα του, εστιάζοντας στο επιβαρυμένο ιατρικό του ιστορικό. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Στον 89 χρονών εντολέα μου έχει τοποθετηθεί βηματοδότης στην καρδιά του στο Νοσοκομείο "Αγία Όλγα" από τον Μάιο του 2021, γεγονός για το οποίο ενημερώθηκα από το οικογενειακό του περιβάλλον. Ενόψει των σοβαρών προβλημάτων υγείας και της προχωρημένης ηλικίας του, είναι αδιανόητο να παραμείνει στη φυλακή υπό ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής και χωρίς την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Είναι απάνθρωπο να κρατείται ένας άνθρωπος που διάγει το 90ό έτος της ηλικίας του».

Παράλληλα, ο συνήγορος επιχείρησε να αποσυνδέσει τον εντολέα του από τον χαρακτηρισμό του στυγνού εγκληματία, αναφέροντας: «Πιστολέρο είναι κάποιος που σηκώνει το όπλο για να σκοτώσει. Ο εντολέας μου επέλεξε έναν ανορθόδοξο και αξιόποινο τρόπο διαμαρτυρίας, αλλά δεν είναι ύποπτος φυγής». Μάλιστα, εξέφρασε την πεποίθηση πως μετά τη διενέργεια της απαραίτητης πραγματογνωμοσύνης, ο 89χρονος θα μεταφερθεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

Παρά τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης, ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν τον κατηγορούμενο προφυλακιστέο, αποδίδοντάς του βαρύτατες κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και διακεκριμένη οπλοφορία. Οι αρχές δεν πείστηκαν από το επιχείρημα της «διαμαρτυρίας», θεωρώντας πως οι επιθέσεις με την καραμπίνα, που άφησαν πίσω τους πέντε τραυματίες, ήταν προσχεδιασμένες με δόλο.

Κατά την απολογία του, ο ηλικιωμένος εμφανίστηκε αμετανόητος, δηλώνοντας προκλητικά: «Ήθελα μόνο να κάνω ντόρο για να μπορεί ο πολίτης να βρίσκει το δίκιο του». Παραδέχθηκε μάλιστα πως είχε προμηθευτεί τον οπλισμό από την επαρχία και είχε αποδεχθεί εκ των προτέρων την ιδέα της φυλάκισης.

Αποστάσεις από τις πράξεις του «πιστολέρο» κράτησε η ίδια του η κόρη, τονίζοντας πως η ηλικία δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για την αυτοδικία. Την ίδια ώρα, ο 89χρονος παραμένει υπό κράτηση στη ΓΑΔΑ, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίζεται χαμένος στις αναμνήσεις του, εξιστορώντας στους αστυνομικούς εμπειρίες από τη ζωή του στο εξωτερικό και τα καλοκαίρια του στη Μεσσηνία.

