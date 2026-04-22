Έρευνα: Οι καύσωνες, οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές απειλούν τη δημοκρατία

Snapshot Τα κύματα καύσωνα, οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές έχουν διακόψει τουλάχιστον 94 εκλογές σε 52 χώρες τις τελευταίες δύο δεκαετίες λόγω της κλιματικής κρίσης.

Το 2024, φυσικοί κίνδυνοι διέκοψαν 23 εκλογές σε 18 χώρες, επηρεάζοντας υποδομές, ψηφοφόρους και διαδικασίες.

Η έκθεση συνιστά τον προγραμματισμό των εκλογών σε περιόδους μειωμένου κινδύνου και την προσαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων για την αποφυγή διαταράξεων.

Η συνεργασία με μετεωρολόγους και οργανισμούς αντιμετώπισης καταστροφών κρίνεται απαραίτητη για την προστασία της ακεραιότητας των εκλογών.

Η εκπαίδευση και ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης θεωρούνται κρίσιμες για την ανθεκτικότητα των δημοκρατικών διαδικασιών έναντι των κλιματικών κινδύνων.

Η δημοκρατία απειλείται ολοένα και περισσότερο από την κλιματική κρίση, με μία νέα ανάλυση να τεκμηριώνει πώς οι εκλογές διαμορφώνονται ολοένα και περισσότερο όχι μόνο από τις πολιτικές δυνάμεις αλλά και από τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Τουλάχιστον 94 εκλογές και δημοψηφίσματα σε 52 χώρες έχουν διαταραχθεί από τις επιπτώσεις που σχετίζονται με το κλίμα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, σύμφωνα με ερευνητές. Καθώς οι κίνδυνοι εντείνονται, η πίεση στα ήδη εύθραυστα δημοκρατικά συστήματα -ιδίως στην Αφρική και την Ασία- προβλέπεται να αυξηθεί.

Τα ευρήματα , από το Διεθνές Ινστιτούτο για τη Δημοκρατία και την Εκλογική Βοήθεια, έναν διακυβερνητικό οργανισμό που στοχεύει στην υποστήριξη της δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο, αποτελούν την πρώτη παγκόσμια ανάλυση του πώς οι φυσικοί κίνδυνοι επηρεάζουν τις εκλογές. Το 2024, αυτοί οι κίνδυνοι διέκοψαν 23 εκλογές σε 18 χώρες, μεταξύ άλλων στη Βραζιλία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη Σενεγάλη, είτε καταστρέφοντας τις υποδομές, είτε εκτοπίζοντας ψηφοφόρους είτε επιταχύνοντας αλλαγές της τελευταίας στιγμής στις εκλογικές διαδικασίες.

Η συν-συγγραφέας της έκθεσης, Σάρα Μπιρτς, καθηγήτρια πολιτικής στο King's College του Λονδίνου, δήλωσε ότι οι εκλογές θα πρέπει να διοργανώνονται έτσι ώστε να αποφεύγονται οι προβλέψιμες κλιματικές απειλές, σημειώνοντας ότι ακόμη και οι ΗΠΑ θα διοργανώσουν τις ενδιάμεσες εκλογές τους τον Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια της εποχής των τυφώνων. «Οι εκλογές θα πρέπει να διεξάγονται όταν οι καταστροφές είναι λιγότερο πιθανές», είπε. «Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα όργανα διαχείρισης των εκλογών θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τροποποιήσεις στα χρονοδιαγράμματα των εκλογών για να μειώσουν την πιθανότητα διατάραξης από βραχύβιες καταστροφές».

Τα ευρήματα αναδεικνύουν περισσότερες από 100 κρίσεις που σχετίζονται με το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων των εκλογών στη Μοζαμβίκη το 2019, όταν ο κυκλώνας Ιντάι βύθισε χιλιάδες σπίτια, σχολεία, ηλεκτροφόρα καλώδια και δρόμους και οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να μετακινηθούν σε ασφαλέστερες τοποθεσίες, γεγονότα που, σύμφωνα με την έκθεση, «επηρέασαν τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών και την κατανομή των νομοθετικών και επαρχιακών εδρών».

Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι πλημμύρες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των βουλευτικών εκλογών της Σενεγάλης τον Νοέμβριο του 2024, όταν οι πυροσβέστες χρειάστηκαν να βοηθήσουν στη μεταφορά παρατηρητών των εκλογών στα εκλογικά τμήματα.

Τα κύματα καύσωνα αποτελούν ένα ακόμη επαναλαμβανόμενο πρόβλημα, με τουλάχιστον 10 εκλογές από το 2022 να έχουν επηρεαστεί από πολύ ζεστό καιρό. Μεταξύ αυτών ήταν οι γενικές εκλογές στις Φιλιππίνες πέρυσι, όταν η έντονη ζέστη είχε ως αποτέλεσμα ορισμένες μηχανές καταμέτρησης ψήφων να υπερθερμανθούν την ημέρα των εκλογών και να απορρίψουν προηγουμένως εγκεκριμένα ψηφοδέλτια.

Η ζέστη αποτελεί ιδιαίτερη απειλή για τις εκλογές στις μεγαλουπόλεις του κόσμου, οι οποίες έχουν πληθυσμό άνω των 10 εκατομμυρίων. Η νιγηριανή πόλη Λάγκος έχει πλέον τις περισσότερες ημέρες τον χρόνο - 89 - όπου οι τοπικές θερμοκρασίες είναι σημαντικά υψηλότερες από τα επίπεδα προ της κλιματικής αλλαγής . Για να συμβάλει στον μετριασμό των επιπτώσεων των ακραίων κλιματικών φαινομένων, η έκθεση συνιστά σε όσους διοργανώνουν εκλογές να συνεργάζονται στενά με μετεωρολόγους εμπειρογνώμονες, φορείς προστασίας του περιβάλλοντος και οργανισμούς παροχής βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών και ανθρωπιστικούς οργανισμούς.

Το προσωπικό των εκλογών στο Περού, για παράδειγμα, έχει λάβει εκπαίδευση στη διαχείριση κινδύνων καταστροφών, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σε τυχόν προβλήματα την ημέρα των εκλογών. Του χρόνου, η επαρχιακή νομοθετική εξουσία της Αλμπέρτα στον Καναδά θα μεταφέρει την παραδοσιακή ημερομηνία των εκλογών, από τον Μάιο τον Οκτώβριο, για να αποφευχθεί η περίοδος των πυρκαγιών .

Ο Φεράν Μαρτίνες ι Κόμα καθηγητής διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο Griffith της Αυστραλίας, δήλωσε: «Καθώς οι φυσικοί κίνδυνοι αυξάνονται, η εκπαίδευση και ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης είναι πιο σημαντικά από ποτέ. Η προετοιμασία είναι το κλειδί για την ακεραιότητα και την ανθεκτικότητα των εκλογών».

Διαβάστε επίσης