Έρευνα: Οι καύσωνες, οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές απειλούν τη δημοκρατία

Νέα έκθεση διαπιστώνει ότι τα κύματα καύσωνα, οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές αποτελούν αυξανόμενη απειλή για τη δημοκρατία, καθώς οι φυσικοί κίνδυνοι που συνδέονται με την κλιματική κρίση διέκοψαν 23 εκλογές σε 18 χώρες το 2024

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Οι πλημμύρες στο Waialua της Χαβάης, στις 20 Μαρτίου 2026

AP//Mengshin Lin
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τα κύματα καύσωνα, οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές έχουν διακόψει τουλάχιστον 94 εκλογές σε 52 χώρες τις τελευταίες δύο δεκαετίες λόγω της κλιματικής κρίσης.
  • Το 2024, φυσικοί κίνδυνοι διέκοψαν 23 εκλογές σε 18 χώρες, επηρεάζοντας υποδομές, ψηφοφόρους και διαδικασίες.
  • Η έκθεση συνιστά τον προγραμματισμό των εκλογών σε περιόδους μειωμένου κινδύνου και την προσαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων για την αποφυγή διαταράξεων.
  • Η συνεργασία με μετεωρολόγους και οργανισμούς αντιμετώπισης καταστροφών κρίνεται απαραίτητη για την προστασία της ακεραιότητας των εκλογών.
  • Η εκπαίδευση και ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης θεωρούνται κρίσιμες για την ανθεκτικότητα των δημοκρατικών διαδικασιών έναντι των κλιματικών κινδύνων.
Snapshot powered by AI

Η δημοκρατία απειλείται ολοένα και περισσότερο από την κλιματική κρίση, με μία νέα ανάλυση να τεκμηριώνει πώς οι εκλογές διαμορφώνονται ολοένα και περισσότερο όχι μόνο από τις πολιτικές δυνάμεις αλλά και από τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Τουλάχιστον 94 εκλογές και δημοψηφίσματα σε 52 χώρες έχουν διαταραχθεί από τις επιπτώσεις που σχετίζονται με το κλίμα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, σύμφωνα με ερευνητές. Καθώς οι κίνδυνοι εντείνονται, η πίεση στα ήδη εύθραυστα δημοκρατικά συστήματα -ιδίως στην Αφρική και την Ασία- προβλέπεται να αυξηθεί.

Τα ευρήματα , από το Διεθνές Ινστιτούτο για τη Δημοκρατία και την Εκλογική Βοήθεια, έναν διακυβερνητικό οργανισμό που στοχεύει στην υποστήριξη της δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο, αποτελούν την πρώτη παγκόσμια ανάλυση του πώς οι φυσικοί κίνδυνοι επηρεάζουν τις εκλογές. Το 2024, αυτοί οι κίνδυνοι διέκοψαν 23 εκλογές σε 18 χώρες, μεταξύ άλλων στη Βραζιλία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη Σενεγάλη, είτε καταστρέφοντας τις υποδομές, είτε εκτοπίζοντας ψηφοφόρους είτε επιταχύνοντας αλλαγές της τελευταίας στιγμής στις εκλογικές διαδικασίες.

Η συν-συγγραφέας της έκθεσης, Σάρα Μπιρτς, καθηγήτρια πολιτικής στο King's College του Λονδίνου, δήλωσε ότι οι εκλογές θα πρέπει να διοργανώνονται έτσι ώστε να αποφεύγονται οι προβλέψιμες κλιματικές απειλές, σημειώνοντας ότι ακόμη και οι ΗΠΑ θα διοργανώσουν τις ενδιάμεσες εκλογές τους τον Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια της εποχής των τυφώνων. «Οι εκλογές θα πρέπει να διεξάγονται όταν οι καταστροφές είναι λιγότερο πιθανές», είπε. «Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα όργανα διαχείρισης των εκλογών θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τροποποιήσεις στα χρονοδιαγράμματα των εκλογών για να μειώσουν την πιθανότητα διατάραξης από βραχύβιες καταστροφές».

Τα ευρήματα αναδεικνύουν περισσότερες από 100 κρίσεις που σχετίζονται με το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων των εκλογών στη Μοζαμβίκη το 2019, όταν ο κυκλώνας Ιντάι βύθισε χιλιάδες σπίτια, σχολεία, ηλεκτροφόρα καλώδια και δρόμους και οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να μετακινηθούν σε ασφαλέστερες τοποθεσίες, γεγονότα που, σύμφωνα με την έκθεση, «επηρέασαν τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών και την κατανομή των νομοθετικών και επαρχιακών εδρών».

Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι πλημμύρες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των βουλευτικών εκλογών της Σενεγάλης τον Νοέμβριο του 2024, όταν οι πυροσβέστες χρειάστηκαν να βοηθήσουν στη μεταφορά παρατηρητών των εκλογών στα εκλογικά τμήματα.

Τα κύματα καύσωνα αποτελούν ένα ακόμη επαναλαμβανόμενο πρόβλημα, με τουλάχιστον 10 εκλογές από το 2022 να έχουν επηρεαστεί από πολύ ζεστό καιρό. Μεταξύ αυτών ήταν οι γενικές εκλογές στις Φιλιππίνες πέρυσι, όταν η έντονη ζέστη είχε ως αποτέλεσμα ορισμένες μηχανές καταμέτρησης ψήφων να υπερθερμανθούν την ημέρα των εκλογών και να απορρίψουν προηγουμένως εγκεκριμένα ψηφοδέλτια.

Η ζέστη αποτελεί ιδιαίτερη απειλή για τις εκλογές στις μεγαλουπόλεις του κόσμου, οι οποίες έχουν πληθυσμό άνω των 10 εκατομμυρίων. Η νιγηριανή πόλη Λάγκος έχει πλέον τις περισσότερες ημέρες τον χρόνο - 89 - όπου οι τοπικές θερμοκρασίες είναι σημαντικά υψηλότερες από τα επίπεδα προ της κλιματικής αλλαγής . Για να συμβάλει στον μετριασμό των επιπτώσεων των ακραίων κλιματικών φαινομένων, η έκθεση συνιστά σε όσους διοργανώνουν εκλογές να συνεργάζονται στενά με μετεωρολόγους εμπειρογνώμονες, φορείς προστασίας του περιβάλλοντος και οργανισμούς παροχής βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών και ανθρωπιστικούς οργανισμούς.

Το προσωπικό των εκλογών στο Περού, για παράδειγμα, έχει λάβει εκπαίδευση στη διαχείριση κινδύνων καταστροφών, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σε τυχόν προβλήματα την ημέρα των εκλογών. Του χρόνου, η επαρχιακή νομοθετική εξουσία της Αλμπέρτα στον Καναδά θα μεταφέρει την παραδοσιακή ημερομηνία των εκλογών, από τον Μάιο τον Οκτώβριο, για να αποφευχθεί η περίοδος των πυρκαγιών .

Ο Φεράν Μαρτίνες ι Κόμα καθηγητής διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο Griffith της Αυστραλίας, δήλωσε: «Καθώς οι φυσικοί κίνδυνοι αυξάνονται, η εκπαίδευση και ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης είναι πιο σημαντικά από ποτέ. Η προετοιμασία είναι το κλειδί για την ακεραιότητα και την ανθεκτικότητα των εκλογών».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Ελευθερίας Γιακουμάκη: Τα πρώτα ευρήματα από τις έρευνες των Αρχών

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οικογένειες με παιδιά, ενοικιαστές, συνταξιούχοι, αγρότες, υπερχρεωμένοι: Οι κερδισμένοι με πακέτο στήριξης 800 εκατ. από το υπερπλέονασμα

12:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Τα ΑΦΜ που μπορούν να κάνουν σήμερα αίτηση

12:25WHAT THE FACT

Λονδίνο: Γυναίκα δοκίμασε εξωσκελετό που «ενισχύει» την κίνηση - Πόσο αποτελεσματικός είναι

12:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νυχτερινή «επιδρομή» σε παράρτημα του Υπουργείου Μεταφορών: Άρπαξαν 65 κιλά χαλκό και καλώδια

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικοί ΔΙ.ΑΣ. πήγαν σε ληστεία, αλλά δεν μπορούσαν να επέμβουν γιατί δεν είχαν επικοινωνία!

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 70χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από την κόρη και τον σύντροφό της

12:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ για το 2025 ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ – Ανακοινώνει μέτρα ο Μητσοτάκης

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Η κλιματική κρίση απειλεί τη δημοκρατία: Πώς οι καύσωνες, οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές επηρεάζουν τις εκλογές

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέες λεωφορειολωρίδες εντός του 2027 στις λεωφόρους Μεσογείων και Κηφισίας

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια - Σε 24ωρη απεργία προχωρά η ΠΝΟ

11:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις ΗΠΑ ο Νίκος Δένδιας: Θα υπερψηφίσει την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών με επιστολική ψήφο

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Κατεδαφίστηκαν δύο αυθαίρετα «υγειονομικές βόμβες» στο ρέμα της Πικροδάφνης

11:36ΕΥ ΖΗΝ

Τι προσέχουμε όταν βάφουμε το σπίτι: Κίνδυνοι και συμπτώματα από αναθυμιάσεις

11:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live blog: Η συνεδρίαση στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας των 11+2 βουλευτών

11:33LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιες σειρές έκαναν τη διαφορά στη βραδινή ζώνη

11:32ANNOUNCEMENTS

Σούπερ προσφορά* για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και κύπελλα από το Pamestoixima.gr

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Πάπυρος της Ιλιάδας εντοπίστηκε μέσα σε μούμια - Νέα στοιχεία για τις ταφικές πρακτικές

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Απείλησε με όπλο υπαλλήλους καθαριότητας - Αναζητείται ο δράστης

11:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Πένθος για τον Ιβάν Σαββίδη - Πέθανε ο αδερφός του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πακέτο στήριξης που φέρνει το υπερπλεόνασμα: 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους - Ποιοι άλλοι ωφελούνται - Στις 12.30 οι ανακοινώσεις

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οικογένειες με παιδιά, ενοικιαστές, συνταξιούχοι, αγρότες, υπερχρεωμένοι: Οι κερδισμένοι με πακέτο στήριξης 800 εκατ. από το υπερπλέονασμα

10:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Tο ημερολόγιο του 40χρονου, οι απόπειρες αυτοκτονίας και οι κάμερες ασφαλείας

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποια είναι η Ράνια που απειλούσε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς να σκοτώσει

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

12:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ για το 2025 ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ – Ανακοινώνει μέτρα ο Μητσοτάκης

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Xαϊδάρι – Συγκλονίζει συμμαθήτρια της 13χρονης: «Έβαλε το πόδι στο κάγκελο και έπεσε με το κεφάλι»

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει αστάθεια... εξπρές - Ποιες περιοχές θα έχουν καταιγίδες τις επόμενες ώρες

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

07:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το υπερπλεόνασμα φέρνει πακέτο στήριξης: Επίδομα 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους - Όλα τα μέτρα

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 70χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από την κόρη και τον σύντροφό της

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικοί ΔΙ.ΑΣ. πήγαν σε ληστεία, αλλά δεν μπορούσαν να επέμβουν γιατί δεν είχαν επικοινωνία!

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνικών συμφερόντων το πλοίο που χτυπήθηκε στο Ομάν

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Κατεδαφίστηκαν δύο αυθαίρετα «υγειονομικές βόμβες» στο ρέμα της Πικροδάφνης

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (23/4)

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Η Τουρκία συνεχίζει να παρεμποδίζει πλοία στα ανοιχτά της Κάσου

11:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Πένθος για τον Ιβάν Σαββίδη - Πέθανε ο αδερφός του

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ