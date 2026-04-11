Γκαλιμπάφ: «Οι σύντροφοί μου σε αυτή την πτήση» - Συγκλονιστικές εικόνες μέσα από το Minab-168

Στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν ξεκινούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ, όμως η Τεχεράνη έσωσε τον τόνο φτάνοντας με το αεροσκάφος «Minab-168», μια σκόπιμη αναφορά στα 168 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία ήταν νεαρά κορίτσια, που σκοτώθηκαν όταν ένας πύραυλος χτύπησε το δημοτικό σχολείο Shajareh Tayyebeh στην ιρανική πόλη Minab στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Στην πτήση, στις κενές θέσεις των επιβατών, ήταν τοποθετημένες φωτογραφίες των μαθητών που σκοτώθηκαν, μαζί με τις ματωμένες σχολικές τσάντες, παπούτσια και άλλα αντικείμενα των θυμάτων της επίθεσης. Δημοσιεύοντας μια σπαρακτική φωτογραφία του «ενθύμιου», ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, ο οποίος ηγείται της ιρανικής αντιπροσωπείας, έγραψε στο X: «Οι σύντροφοί μου σε αυτή την πτήση».

همراهان من در این پرواز#Minab168 pic.twitter.com/xvXmDlSDiF — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 10, 2026

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ιράν, IRIB, δημοσίευσε φωτογραφίες από την πτήση στο X με μια ειρωνική λεζάντα: «Οι επιβάτες του ιρανικού αεροσκάφους, για να υπενθυμίσουν στην αντιπροσωπεία για λογαριασμό ποιων διαπραγματεύονται: τα σφαγιασμένα παιδιά του σχολείου του Μινάμπ και τα ματωμένα σακίδια τους».

Passengers on the Iranian plane, to remind the delegation who they’re negotiating for: The massacred Minab school children and their blooded backpacks pic.twitter.com/L8jtBqsjYd — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) April 11, 2026

Η επίθεση στο σχολείο του Μινάμπ αποτέλεσε ένα από τα πιο οδυνηρά επεισόδια της αρχικής φάσης της σύγκρουσης. Οι ιρανικές αρχές έχουν καταλογίσει την ευθύνη της επίθεσης στις αμερικανικές δυνάμεις. Από την πλευρά τους, Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν υποδείξει ότι η διπλή αεροπορική επιδρομή ενδέχεται να ήταν τυχαία, ενώ ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα αποτελέσματα της έρευνας.

