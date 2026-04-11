Πακιστάν: Ανακοίνωσε την άφιξη της ιρανικής αντιπροσωπείας

Λίγο νωρίτερα, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ διαβεβαίωσε ότι Ιρανοί αξιωματούχοι θα παρίσταντο στις ειρηνευτικές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ με τις Ηνωμένες Πολιτείες

Πακιστάν: Ανακοίνωσε την άφιξη της ιρανικής αντιπροσωπείας

Αστυνομικοί παίρνουν θέσεις στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια εν όψει πιθανών διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, την Παρασκευή 10 Απριλίου 2026.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν ανακοίνωσε αργά την Παρασκευή την άφιξη στο Ισλαμαμπάντ της ιρανικής αντιπροσωπείας υπό τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Γαλιμπάφ και τον υπουργό Εξωτερικών Αραγτσί για συνομιλίες με στόχο τη διευθέτηση της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Το Πακιστάν δήλωσε ότι ελπίζει οι πλευρές να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στις διαβουλεύσεις και επανέλαβε την επιθυμία του να "συνεχίσει να διευκολύνει τις πλευρές προς την επίτευξη διαρκούς και βιώσιμης επίλυσης της σύγκρουσης".

Λίγο νωρίτερα, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ διαβεβαίωσε ότι Ιρανοί αξιωματούχοι θα παρίσταντο στις ειρηνευτικές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προτού αφιχθεί η ιρανική αντιπροσωπεία στη χώρα του.

"Απαντώντας στην ειλικρινή μου πρόσκληση, ηγέτες των δύο χωρών θα έρθουν στο Ισλαμαμπάντ, όπου θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για την εδραίωση της ειρήνης", δήλωσε σε ομιλία του προς το έθνος.

Ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, που ηγείται της αμερικανικής αντιπροσωπείας, ταξιδεύει για το Πακιστάν, το Ιράν δήλωσε ότι απαιτεί κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και την αποδέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων πριν από οποιαδήποτε συνομιλία με την Ουάσινγκτον, δημιουργώντας έτσι μια αμφιβολία για τη διεξαγωγή της διαδικασίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή σε συνέντευξη στην εφημερίδα New York Post ότι ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται να πραγματοποιήσει νέα πλήγματα στο Ιράν, εάν οι συνομιλίες που αρχίζουν στο Πακιστάν δεν καταλήξουν σε συμφωνία.

"Ξεκινάμε όλα από την αρχή. Φορτώνουμε τα πλοία με τα καλύτερα πυρομαχικά, τα καλύτερα όπλα που κατασκευάστηκαν ποτέ, ακόμα καλύτερα από αυτά που είχαμε πριν, όταν ήδη τα είχαμε ανατινάξει όλα", δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με την εφημερίδα.

"Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα τα χρησιμοποιήσουμε, και θα τα χρησιμοποιήσουμε με πολύ αποτελεσματικό τρόπο", απείλησε μιλώντας στη New York Post.

