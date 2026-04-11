Έστειλαν οι Αμερικανοί στο Ιράν το υπερσύγχρονο stealth υποβρύχιο SSN-23 USS «Jimmy Carter»;

Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο και stealth asset που θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικό σε τρέχουσες ή μελλοντικές συγκρούσεις

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Έστειλαν οι Αμερικανοί στο Ιράν το υπερσύγχρονο stealth υποβρύχιο SSN-23 USS «Jimmy Carter»;

Το SSN-23 USS «Jimmy Carter» 

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αναπτύχθηκε στο Ιράν το stealth υποβρύχιο SSN-23 USS «Jimmy Carter», που έχουν οι Αμερικανοί για ειδικές αποστολές,;

Το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο διαθέτει έναν μεγάλο στόλο πυρηνικών υποβρυχίων που ειδικεύονται σε αποστολές επίθεσης και ανάκτησης διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων, διατηρεί ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο και stealth asset που θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικό σε τρέχουσες ή μελλοντικές συγκρούσεις: το stealth υποβρύχιο USS Jimmy Carter, με την ονομασία SSN-23 .

Είναι το τρίτο ενός τύπου που θεωρείται ο πιο προηγμένος που λειτουργεί το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών και ανήκει σε μια κατηγορία που, παρά την εντυπωσιακή της απόδοση, διακόπηκε λόγω του εξαιρετικά υψηλού κόστους κτήσης της.

Το SSN-23 σχεδιάστηκε για να ενσωματώνει κάτι διαφορετικό από τα δύο αδελφά πλοία κλάσης Seawolf. Ήταν εξοπλισμένο με μια μονάδα Πλατφόρμας Πολλαπλών Αποστολών (MMP) μήκους 100 ποδιών που προοριζόταν να δώσει στο υποβρύχιο συγκεκριμένες δυνατότητες πολλαπλών αποστολών, λεπτομέρειες για τις οποίες δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Το USS Jimmy Carter είναι επίσης εξοπλισμένο με ένα στεγανό δοχείο που διευκολύνει την ανάπτυξη μίνι υποβρυχίων DCS (Dry Combat Submersible). Αυτά τα υποβρύχια επιτρέπουν στις ομάδες ειδικών επιχειρήσεων του Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, τις φημισμένες Navy SEALs (Θάλασσα, Αέρας και Ξηράς), να διεξάγουν εξαιρετικά διακριτικές και κρίσιμες υποβρύχιες επιχειρήσεις διείσδυσης και εκδιήθησης για αποστολές αναγνώρισης ή άμεση δράση σε εχθρικές ακτές. Αυτή η μοναδική και ανατρεπτική ικανότητα θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν - ή δεν το έχουν ήδη πράξει - να ξεκινήσουν επιχειρήσεις σε παράκτιες τοποθεσίες ή κοντά σε συγκεκριμένες ιρανικές εγκαταστάσεις .

4,5 δισεκατομμύρια το κόστος

Το USS Jimmy Carter, του οποίου η επίσημη τιμή ήταν 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2005 —η οποία τότε άξιζε σχεδόν δεκαπλάσια από την τιμή των συμβατικών πλοίων— συν ένα ακόμη 1 δισεκατομμύριο δολάρια για τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις που το χαρακτηρίζουν, διαθέτει μια μονάδα πολλαπλών αποστολών και άλλες τροποποιήσεις που θα το καθιστούσαν ιδιαίτερα χρήσιμο για την ανάπτυξη αυτόνομων υποβρυχίων οχημάτων (UUV, μη επανδρωμένα υποβρύχια οχήματα) ή τηλεχειριζόμενων οχημάτων (ROV), όντας σε θέση να εκτελούν αποστολές εντοπισμού και εξουδετέρωσης ορισμένων στόχων ενδιαφέροντος για το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών .

Θα μπορούσε, και έτσι ανατέθηκε στην Electric Boat στη σύλληψή της, να είναι σε θέση να μεταφέρει νάρκες όπως αυτές που περιλαμβάνουν έναν συγκεκριμένο αισθητήρα που τις πυροδοτεί μόνο κατά την ανίχνευση της συγκεκριμένης υπογραφής ενός συγκεκριμένου πλοίου , ένα πλεονέκτημα ιδιαίτερα χρήσιμο για την εξουδετέρωση των ναυτικών δυνατοτήτων μιας χώρας που θεωρείται αντίπαλος από το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εξου και η σύνδεση με το Ιράν..

Έχει σημειωθεί ότι το USS Jimmy Carter , χάρη στο σύστημα πρόωσης που τροφοδοτείται από πυρηνικό αντιδραστήρα, μπορούσε να φτάσει σε μέγιστη ταχύτητα 35 κόμβων και σε εντελώς αθόρυβη ταχύτητα 20 κόμβων, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την ανίχνευση ενός ιδιαίτερα αθόρυβου υποβρυχίου που έχει εκτόπισμα περίπου 9.000 τόνους και μπορεί να μεταφέρει περίπου πενήντα βαριές τορπίλες και πυραύλους κρουζ.

Με πληροφορίες από defensa.com

Διαβάστε επίσης

