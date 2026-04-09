«Ghost Murmur»: Το μυστικό όπλο της CIA που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ να βρουν τον πιλότο στο Ιράν

Ένα άκρως απόρρητο τεχνολογικό σύστημα που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη φέρεται να έχει επιστρατεύσει η CIA, με στόχο τον εντοπισμό Αμερικανών στρατιωτών ακόμη και σε ακραία περιβάλλοντα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, το εργαλείο με την κωδική ονομασία «Ghost Murmur» χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στην επιχείρηση εντοπισμού δεύτερου Αμερικανού πιλότου που καταρρίφθηκε στο Ιράν.

Πώς λειτουργεί το «Ghost Murmur»

Η τεχνολογία βασίζεται σε μια ιδιαίτερα εξελιγμένη μέθοδο, γνωστή ως κβαντική μαγνητομετρία μεγάλης εμβέλειας. Στην ουσία, επιχειρεί να εντοπίσει το ηλεκτρομαγνητικό «αποτύπωμα» που δημιουργεί ο καρδιακός παλμός ενός ανθρώπου.

Η αποτελεσματικότητά της φαίνεται πως επιβεβαιώθηκε ήδη, καθώς ένας πιλότος διασώθηκε αφού το μαχητικό του καταρρίφθηκε στο νότιο Ιράν.

Πηγή που μίλησε στη New York Post περιέγραψε χαρακτηριστικά τη λειτουργία της συσκευής: «Είναι σαν να ακούς μια φωνή μέσα σε ένα στάδιο, μόνο που το στάδιο είναι μια έρημος χιλίων τετραγωνικών μιλίων. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, αν η καρδιά σου χτυπά, θα σε βρούμε».

Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο σήμα είναι συνήθως τόσο ασθενές που μπορεί να καταγραφεί μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον, με αισθητήρες σχεδόν κολλημένους στο στήθος. Ωστόσο, οι εξελίξεις στην κβαντική μαγνητομετρία —ιδίως μέσω αισθητήρων που βασίζονται σε μικροσκοπικά ελαττώματα συνθετικών διαμαντιών— έχουν επιτρέψει την ανίχνευση αυτών των σημάτων από πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις.

Παρά τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του, το σύστημα δεν είναι παντοδύναμο. Λειτουργεί καλύτερα σε απομονωμένες περιοχές με χαμηλό «θόρυβο» και απαιτεί σημαντικό χρόνο επεξεργασίας για να αποδώσει αποτελέσματα.

Κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν

Η αποκάλυψη έρχεται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής έντασης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε πρόσφατα σε δημόσια παρέμβαση μέσω της πλατφόρμας Truth Social, απειλώντας το Ιράν με σκληρά μέτρα εάν δεν ικανοποιηθούν οι αμερικανικές απαιτήσεις.

Σε ανάρτησή του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα μπορούσε να χαθεί», εκφράζοντας ταυτόχρονα την ελπίδα για αλλαγή καθεστώτος και ένα διαφορετικό μέλλον για τη χώρα.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ο Τραμπ είχε εγκρίνει την έναρξη βομβαρδισμών κατά του Ιράν, ενώ μαζί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχαν δηλώσει ότι στόχος είναι η καταστροφή των πυρηνικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επίσης τονίσει ότι επιδιώκει να αποτρέψει το Ιράν από το να «εξοπλίζει και να καθοδηγεί τρομοκρατικές δυνάμεις εκτός των συνόρων του», επιβεβαιώνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη εμπλακεί σε «μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις».

Εκεχειρία δύο εβδομάδων

Παρά την κλιμάκωση, την Τρίτη 8 Απριλίου ανακοινώθηκε αιφνιδιαστικά μια εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων, εξέλιξη που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για την επόμενη ημέρα στην περιοχή.

Το αν το «Ghost Murmur» θα αποτελέσει καθοριστικό εργαλείο σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις παραμένει άγνωστο, ωστόσο η ύπαρξή του αναδεικνύει τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα της σύγχρονης πολεμικής στρατηγικής.