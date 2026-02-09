Εκλογές στην Ιαπωνία: Μεγάλη ικανοποίηση από Τραμπ για την επικράτηση της Σανάε Τακαΐτσι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την Κυριακή τη «συντριπτική νίκη» που κατήγαγε στις ιαπωνικές βουλευτικές εκλογές η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι, στην οποία ευχήθηκε «μεγάλη επιτυχία» στην εφαρμογή του υπερσυντηρητικού προγράμματός της.

«Σανάε, ήταν τιμή μου να σε στηρίξω και να δώσω την επίσημη υποστήριξή μου σε εσένα και στον συνασπισμό σου. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία στην προώθηση της συντηρητικής σου ατζέντας, με πυξίδα την “ειρήνη μέσω ισχύος”», σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι, που υπόσχεται σκληρή πολιτική όσον αφορά τη μετανάστευση, χαρακτηρίζει «χωρίς όρια» τη δυναμική της συμμαχίας της Ιαπωνίας με τις ΗΠΑ.