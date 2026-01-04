Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Ανδρέας Νεοφυτίδης

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου στις 11:0 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στο κοιμητήριο του Ζωγράφου

Newsbomb

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Ανδρέας Νεοφυτίδης
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο χώρος του πολιτισμού, των τεχνών και της δημοσιογραφίας, θρηνεί τον θάνατο του Ανδρέα Νεοφυτίδη, αρχισυντάκτη του ξενόγλωσσου δελτίου στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για περισσότερα από 30 χρόνια.

Δημοσιογράφος, λογοτέχνης, ποιητής, στιχουργός, ο Ανδρέας Νεοφυτίδης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, έχοντας προλάβει ωστόσο να αφήσει το δημιουργικό του στίγμα στους τομείς που υπηρέτησε με ζήλο και αυταπάρνηση.

Ο Ανδρέας Νεοφυτίδης γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1948. Σπούδασε στο Λονδίνο και στην Γκρενόμπλ. Δίπλα στον αείμνστο Ανδρέα Χριστοδουλίδη, εργάστηκε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, από τη θέση του αρχισυντάκτη ξενόγλωσσων δελτίων ειδήσεων.

Η λογοτεχνική του πορεία ξεκίνησε με τη δημοσίευση ποιημάτων στο περιοδικό Νέα Εποχή (1972). Ακολούθησαν οι ποιητικές συλλογές Μνήμη μέσα στο Μέλλον (1979), Ήχος Απόλυτος (1986), Είπε (2013) και Κυπρουτοπία (2024). Συλλογές που αντικατοπτρίζουν τη λογοτεχνική του πορεία και συνδυάζουν ποιητική τέχνη με κοινωνική και υπαρξιακή ευαισθησία.

Το όνομά του συνδέθηκε άρρηκτα με τον καλό του φίλο, τον αείμνηστο Μάριο Τόκα. Μαζί δημιούργησαν τραγούδια που έγραψαν τη δική τους ιστορία του χώρου του ελληνικού πενταγράμμου: «Εξαρτάται», «Θα σε ξεπεράσω», «Κι όλο εγώ περίμενα», «Όποιο δρόμο και να πάρω», «Λεηλάτησέ με», «Αγαπώ τις γυναίκες», «Εδώ κανείς δεν αγαπιέται», «Αφού ο έρωτας λοιπόν», «Έλα κρυφά έλα λαθραία», «Καφενείον η Ελπίς», «Αφού ο έρωτας λοιπόν», «Οι γυναίκες που ερωτεύονται», «Ένας έρωτας Θεός» κ.α. Ερμηνεύτηκαν δε από κορυφαίους Έλληνες τραγουδιστές όπως η Χάρις Αλεξίου, ο Γιάννης Πάριος, η Δήμητρα Γαλάνη, η Αλέκα Κανελλίδου, Διονύσης Θεοδόσης και τόσοι άλλοι.

Συνεργάστηκε, επίσης, με τους συνθέτες Παντελή Θαλασσινό, Γιώργο Θεοφάνους, Αλέκο Χαραλαμπίδη, Βαγγέλη Σταυρόπουλο, Νεοκλή Νεοφυτίδη κ.α.

H οικογένειά του, φίλοι, συνάδελφοι και γνωστοί θα τον αποχαιρετήσουν την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, στις 11.30, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στο κοιμητήριο του Ζωγράφου.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:13ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επτά οι δράστες της φονικής επίθεσης στο νυχτερινό κέντρο - Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες

23:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Στην Ελλάδα ο Βάργκα, ολοκληρώνεται η σπουδαία μεταγραφή

23:01LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Η συγκινητική ανακοίνωση του ΑΝΤ1

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Κρυφά ο γάμος του Μαδούρο με τη Σίλια μετά από 20 χρόνια σχέσης - Το βρώμικο μυστικό της «Πρώτης Μαχήτριας»

22:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Νίκη Κεραμέως: Ο Γιώργος Παπαδάκης άφησε βαθύ αποτύπωμα στην ελληνική δημοσιογραφία

22:30LIFESTYLE

Eurovision: Αυτοί είναι οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν το εισιτήριο για τη Βιέννη

22:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Μια… ανάσα από τον Ολυμπιακό ο Ταϊρίκ Τζόουνς

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Το έδαφος έχει «σχιστεί» σε μήκος 10 χιλιομέτρων: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες

22:10ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 4/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 8.500.000 ευρώ

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί σε ψυχραιμία και ειρηνική λύση για τη Βενεζουέλα – «Χωρίς νομιμότητα ο Μαδούρο»

21:55LIFESTYLE

Κάιλι Τζένερ: Δεν άφησε πολλά στη φαντασία, αλλά στήριξε τον Τιμοτέ Σαλαμέ

21:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ έκαναν την Άρσεναλ να χαμογελά

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Ανδρέας Νεοφυτίδης

21:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Θεοφάνια: Με λασποβροχές, αφρικανική σκόνη και 8 μποφόρ θα πετάξουμε τον σταυρό

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ραγίζει καρδιές ο αδερφός της Αλίκης - Ανέβασε βίντεο από τα παιδικά τους χρόνια

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Λετονία: Ζημιά σε οπτικό καλώδιο στη Βαλτική Θάλασσα - Υπό διερεύνηση το συμβάν

21:10LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινούν τα μηνύματα των ανθρώπων της TV – Πώς τον αποχαιρετούν

21:09ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Volley League: Ο ΠΑΟΚ «διπλό» στην έδρα του Ολυμπιακού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Κρυφά ο γάμος του Μαδούρο με τη Σίλια μετά από 20 χρόνια σχέσης - Το βρώμικο μυστικό της «Πρώτης Μαχήτριας»

21:10LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινούν τα μηνύματα των ανθρώπων της TV – Πώς τον αποχαιρετούν

18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ραγίζει καρδιές ο αδερφός της Αλίκης - Ανέβασε βίντεο από τα παιδικά τους χρόνια

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Το έδαφος έχει «σχιστεί» σε μήκος 10 χιλιομέτρων: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες

22:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

20:35LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Οι αξέχαστες στιγμές στο «Καλημέρα Ελλάδα» και το «φυτώριο» παρουσιαστών

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Ασυνείδητος οδηγούσε στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης με 304 χιλιόμετρα την ώρα και τραβούσε βίντεο για το TikTok!

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας κρίνει τον χειμώνα στην Ελλάδα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 4/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 8.500.000 ευρώ

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης σε ηλικία 74 ετών

22:30LIFESTYLE

Eurovision: Αυτοί είναι οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν το εισιτήριο για τη Βιέννη

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρία ισχυρά κύματα ψύχους φέρνουν ανατροπή - Τι θα γίνει τα Θεοφάνεια

17:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκα αγροτών: Έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 8 προσαγωγές για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα - Φόβοι για αντίποινα

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνισή του - Είχε γίνει για έναν ιδιαίτερο λόγο

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινεί το «αντίο» της Σεμίνας Διγενή στον συμπαρουσιαστή της

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Τhe talk of Athens», γράφουν οι New York Times

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ