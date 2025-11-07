«Ανατολίτικο παζάρι» της Τουρκίας για S-400 και μαχητικά: Τι ζητά η Άγκυρα για τα F-16

Bloomberg: Η Τουρκία δεν θα εγκαταλείψει τους S-400 υπό την πίεση της Ουάσιγκτον - Τι γίνεται με τα F-16 Block 70

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

«Ανατολίτικο παζάρι» της Τουρκίας για S-400 και μαχητικά: Τι ζητά η Άγκυρα για τα F-16

Τα μαχητικά αεροσκάφη F-16 Block 70

ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Η Τουρκία έχει καταστήσει σαφές ότι είναι πρόθυμη να κάνει συμβιβασμούς σχετικά με τους ρωσικούς αντιαεροπορικούς πυραύλους S-400, αλλά δεν τους εγκαταλείπει εντελώς, όπως απαιτεί η Ουάσινγκτον», δήλωσε ένας αξιωματούχος, σύμφωνα με το Bloomberg.

Παράλληλα, η Τουρκία θα πραγματοποιήσει μια ακόμη σειρά συναντήσεων με τον αμυντικό γίγαντα Lockheed Martin Corp. για να επιλύσει μια διαφορά σχετικά με την τιμή των νέων παραγγελιών μαχητικών αεροσκαφών F-16 αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με ανάλογες πληροφορίες.

Τι γίνεται με τα F-16 Block 70

Για να βοηθήσει στην ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε μια προσωπική έκκληση στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα αεροσκάφη F-16 Block 70, όταν οι δύο τους συναντήθηκαν στο Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Bloomberg.

Αν και το Κογκρέσο των ΗΠΑ ενέκρινε την πώληση στην Τουρκία 40 αεροσκαφών F-16 Viper που κατασκευάζει η Lockheed Martin, η Τουρκία έχει αντισταθεί στην απαίτηση της εταιρείας σύμφωνα με την οποία, ως αγοραστής, θα πρέπει να πληρώσει για αναβαθμίσεις του υπολογιστή αποστολής του αεροσκάφους και νέες γραμμές παραγωγής για να ξεπεράσει το συσσωρευμένο όγκο παραγγελιών, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν το ευαίσθητο θέμα.

Η Τουρκία, ο μεγαλύτερος χειριστής F-16 στον κόσμο εκτός των ΗΠΑ, θέλει επίσης πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του υπολογιστή αποστολής, ώστε να μπορεί να ενσωματώσει πυραύλους και ραντάρ που έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό της χώρας, ανέφεραν οι πηγές.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα με αφορμή την αγορά των Eurofighter υπήρξε η ανεπιβεβαίωτη πληροφορία ότι η ομάδα για τα Eurofighter έδωσε στην Τουρκία πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα των Typhoons και αυτό ήταν καθοριστικό για τη λήψη της απόφασης από την Άγκυρα. Τούρκοι αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η κοινοπραξία των Eurofighter έδωσε στην Τουρκία πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα των Typhoons, ώστε η Άγκυρα να μπορεί να ενσωματώσει τα πυρομαχικά της και τις συνδέσεις δεδομένων επανδρωμένων και μη επανδρωμένων ομάδων. Έτσι, τα τουρκικά Typhoons θα αποκτήσουν χαρακτηριστικά 5ης γενιάς και θα επιχειρηθεί να ενσωματωθούν με τα τουρκικά drones με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.

Η συμφωνία για τα F-16

Σύμφωνα με το Bloomberg, δεν είναι σαφές πόσο μεγάλη είναι η συνολική συμφωνία. Η τιμή των F-16 ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τις προδιαγραφές και τα άλλα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πώληση, αλλά συνήθως κάθε αεροσκάφος κοστίζει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

Η Lockheed ανέφερε σε ένα email ότι τα αεροσκάφη προσφέρουν «προσιτό κόστος λειτουργίας και κύκλου ζωής» και παρέπεμψε περαιτέρω ερωτήσεις στις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Τουρκίας. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αρνήθηκε να σχολιάσει στο Bloomberg.

Η Τουρκία επιθυμεί επίσης να αγοράσει 40 μαχητικά αεροσκάφη F-35, εάν απαλλαγεί από τις κυρώσεις του Κογκρέσου των ΗΠΑ για την αγορά του ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας. Κατά τη συνάντησή του με τον Ερντογάν στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ υπονόησε ότι είναι διατεθειμένος να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει F-35, αλλά καμία συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί.

Η Τουρκία δεν θα εγκαταλείψει τους S-400 υπό την πίεση της Ουάσιγκτον, αλλά...

Στις συμφωνίες ΗΠΑ - Τουρκίας ξεχωριστή σημασία έχει το θέμα των ρωσικών S-400. Όπως είναι γνωστό, η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35, λόγω της αγοράς τεσσάρων συστημάτων S-400 AD από τη Ρωσία σε μια συμφωνία που υπογράφηκε το 2017. Όταν η Τουρκία δέχτηκε την πρώτη παράδοση S-400 από τη Ρωσία το 2019, τιμωρήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση Τραμπ στο πλαίσιο του CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) και αποβλήθηκε από το πρόγραμμα F-35, γεγονός που έπληξε σοβαρά τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού της Άγκυρας.

Σε νεότερες πληροφορίες, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα και τα οποία επικαλείται το Bloomberg, η Τουρκία έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένη να συμβιβαστεί σχετικά με τους ρωσικούς πυραύλους S-400, αλλά αρνείται να εγκαταλείψει εντελώς το σύστημα, όπως απαιτεί η Ουάσιγκτον. Η Τουρκία θα μπορούσε να συμφωνήσει σε έναν τεχνικό, κοινό στρατιωτικό μηχανισμό για την εποπτεία του S-400, υποστηρίζουν οι πηγές.

Η αναφορά στην Ελλάδα

Το άρθρο του Bloomberg,όπως και πολλά άλλα ΜΜΕ διεθνώς, συσχετίζουν τις κινήσεις της Τουρκίας με τα μαχητικά αεροσκάφη που παίρνει η Ελλάδα. Το Bloomberg αναφέρει συγκεκριμένα:

Καθώς η προσπάθεια της Τουρκίας να κατασκευάσει το πρώτο της εγχώριο μαχητικό αεροσκάφος επιβραδύνεται λόγω της ανάγκης της για αμερικανικούς κινητήρες, η περιφερειακή της αντίπαλος, η Ελλάδα, παρήγγειλε F-35 από τις ΗΠΑ, αφού απέκτησε μαχητικά αεροσκάφη Rafale γαλλικής κατασκευής. Η Άγκυρα ανταποκρίθηκε υπογράφοντας συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο μήνα για την αγορά 20 αεροσκαφών Eurofighter Typhoon με δυνατότητα αγοράς περισσότερων.

Η Τουρκία σχεδιάζει επίσης να αγοράσει 12 μεταχειρισμένα Typhoon από το Κατάρ και 12 από το Ομάν. Οι συμφωνίες με τις δύο χώρες αναμένεται να οριστικοποιηθούν φέτος και τα αεροσκάφη θα μπορούσαν να παραδοθούν το πρώτο τρίμηνο του 2026, πριν από την αναμενόμενη άφιξη των νέων παραγγελιών F-16 γύρω στο 2030, ανέφεραν οι πηγές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Google αλλάζει όλα όσα ξέραμε στους χάρτες πλοήγησης – Τι οδηγίες θα ακούμε πλέον από τα κινητά

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Νοεμβρίου

06:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Κρήτη σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα Βορίζια – Τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει

06:32ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Λάμψη Τζόκοβιτς στο Telekom Center Athens - Το σημερινό πρόγραμμα των ημιτελικών

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ζοχράν Μαμντανί: Η σχέση του με την γαστρονομική σκηνή της Νέας Υόρκης αλλά και την ελληνική κοινότητα της Αστόρια

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα η πολυαναμενόμενη κατάθεση του Μάκη Βορίδη

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Παράταση για το φορομπόνους ανακαίνισης έως 16.000 ευρώ

06:12LIFESTYLE

Η Ηλιάνα Γαλάνη στο Newsbomb.gr: «Στο Σόι σου υπάρχει πάντα ζεστασιά και αγκαλιά»

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έντονες ανησυχίες για νέο κύκλο αίματος - Πού εστιάζουν οι έρευνες των αστυνομικών

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανάλυση Newsbomb: Πώς η συμφωνία ExxonMobil, Energean και Hellenic Energy αναβαθμίζει γεωπολιτικά την Ελλάδα σε περιφερειακό παίκτη

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: F-16 αντί S-400 παζαρεύει η Τουρκία με ΗΠΑ - Γιατί η Άγκυρα ζητά πρόσβαση στον κώδικα για τα F-16

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 7 Νοεμβρίου

04:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου – Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις

04:06ΕΡΓΑΣΙΑ

Πυροσβεστικό Σώμα: Προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης 45 ιδιωτών ως προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων

03:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγροτικό πετρέλαιο: Ολοκληρώθηκε η πληρωμή της τρίτης δόσης του ΕΦΚ για το 2025

03:16ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να ανακοινώσει τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας αυτοκινήτων που θα έχουν μήκος μέχρι 4,2 μέτρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

13:22LIFESTYLE

Grand Hotel: Ο Πέτρος είναι ζωντανός – Πότε θα τον δούμε στη σειρά;

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: F-16 αντί S-400 παζαρεύει η Τουρκία με ΗΠΑ - Γιατί η Άγκυρα ζητά πρόσβαση στον κώδικα για τα F-16

12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Είπαν ότι οι σεισμοί δεν θα μπορούσαν να συμβούν εδώ - Έκαναν λάθος: Γιατί σεισμικά ασφαλείς περιοχές «ξυπνούν» ξαφνικά

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έντονες ανησυχίες για νέο κύκλο αίματος - Πού εστιάζουν οι έρευνες των αστυνομικών

08:26MEETING POINT

Στρατηγός Φλώρος στο Meeting Point: «Η Τουρκία είναι εχθρός μας - Γενικευμένος πόλεμος από το Ορμένιο μέχρι το Καστελλόριζο αν μας κάνουν κάτι σε ένα σημείο»

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλική τραγωδία: Ο Χουάν Κάρλος της Ισπανίας αποκαλύπτει πρώτη φορά πώς σκότωσε τον μικρότερο αδελφό του

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο θησαυρός των Αψβούργων βρέθηκε μετά από 100 χρόνια - Το διαμάντι των 137,2 καρατίων

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ζοχράν Μαμντανί: Η σχέση του με την γαστρονομική σκηνή της Νέας Υόρκης αλλά και την ελληνική κοινότητα της Αστόρια

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Τεράστιος καρχαρίας στην Κάρπαθο: Γιατί βγήκε στην επιφάνεια και πόσα εκατομμύρια χρόνια ζει στις ελληνικές θάλασσες

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Google αλλάζει όλα όσα ξέραμε στους χάρτες πλοήγησης – Τι οδηγίες θα ακούμε πλέον από τα κινητά

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

18:09ΕΛΛΑΔΑ

«Ατομα με ασυνήθιστη συμπεριφορά κοντά στο σχολείο, να συνοδεύετε τα παιδιά σας»: Διευθυντές δημοτικών στον Χολαργό προειδοποιούν για ύποπτο - Πρόκειται για παιδόφιλο, καταγγέλλουν γονείς

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανάλυση Newsbomb: Πώς η συμφωνία ExxonMobil, Energean και Hellenic Energy αναβαθμίζει γεωπολιτικά την Ελλάδα σε περιφερειακό παίκτη

06:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Κρήτη σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα Βορίζια – Τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

00:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League Βαθμολογία: «Σκαρφάλωσαν» οι ελληνικές ομάδας, 10ος ο ΠΑΟΚ, 16ος ο Παναθηναϊκός

06:32LIFESTYLE

Τρεις λαμπερές πρωταγωνίστριες που γνωρίζουμε καλύτερα τη φετινή σεζόν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ