Στρατηγός Φλώρος: Η Τουρκία είναι εχθρός μας - Δεν έχουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις για να τις βλέπουμε

«Οι διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν έχουν ατονήσει. Επιχειρεί να πάρει χωρίς πόλεμο, αυτά που τα κράτη παίρνουν με πόλεμο». Ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, στο Meeting Point του Newsbomb, μιλά για τη θητεία του ως επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, για τις φορές που φτάσαμε σε ακραίο σημείο με την Τουρκία, αλλά και για την αποτρεπτική ικανότητα της Ελλάδας.

Θα ξαναέλεγε και σήμερα τη φράση «τα σκυλιά στη γειτονιά μας αλυχτάνε (...) Άμα το σκυλί κόψει λουρί θα του κάτσουμε μία στο κεφάλι και θα φύγει με την ουρά κάτω από τα σκέλια» που είχε πει ως διοικητής της 1ης Στρατιάς. Θεωρεί ότι ως Αρχηγός προσπάθησε να το εφαρμόσει στο πλαίσιο των καθηκόντων και των δικαιοδοσιών του, δια της παρουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, όπου χρειάστηκε.

Ο στρατηγός Φλώρος εξηγεί γιατί χρειαζόμαστε ως χώρα εθνική αμυντική βιομηχανία, εκφράζει τη γνώμη του για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις και ξεκαθαρίζει ότι δεν θα γίνει πολιτικός, προσθέτοντας ωστόσο ότι αν η πατρίδα τον καλούσε να βοηθήσει σε θέματα Άμυνας, θα το σκεφτόταν.

Δείτε την εκπομπή Meeting Point με την Όλγα Τρέμη και καλεσμένο τον Κωνσταντίνο Φλώρο:

«Η Τουρκία είναι εχθρός μας, είναι μια απειλή για την Ελλάδα» τονίζει ο κ. Φλώρος. «Η καλύτερη μέθοδος για να μην ανησυχούμε από αυτά που κάνει η Τουρκία στην περιοχή είναι η δική μας ενδυνάμωση. Νομίζω είμαστε σε αρκετά καλό δρόμο ως προς τους εξοπλισμούς» προσθέτει.

Ως προς το πρόγραμμα SAFE, ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επισημαίνει ότι η Τουρκία προς το παρόν δεν είναι στο SAFE και εκτιμά ότι όσο διατηρείται το casus belli, δεν θα μπει στο πρόγραμμα, τονίζοντας ότι υπάρχουν τρόποι για να διατηρηθεί το βέτο.

«Η Τουρκία παραμένει αναθεωρητικό κράτος και αυτά που ζητάει, τα κράτη τα δίνουν με πόλεμο. Εγώ δεν θυμάμαι να έχουμε χάσει κανέναν» προσθέτει. Εκτιμά ότι το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης θα ποντιστεί, όπως έχει πει η κυβέρνηση, όμως χρειάζεται και δράση επί του πεδίου. «Τις Ένοπλες Δυνάμεις δεν τις έχεις για να τις βλέπεις, τις έχεις για να τις χρησιμοποιείς» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σε περίπτωση κρίσης με την Τουρκία, η ελληνική αντίδραση δεν θα είναι σημειακή, τονίζει ο στρατηγός (ε.α.) Κωνσταντίνος Φλώρος και εξηγεί: «Θα ήταν ανόητο να επιλέξουμε να δώσουμε τη μάχη σε εκείνο το σημείο και να μην απειλούμε ότι, αν μου κάνεις κάτι σε ένα σημείο, τότε εγώ θα κάνω γενικευμένο πόλεμο σε όλη την περιοχή αντιπαράθεσης, από το Ορμένιο του Έβρου μέχρι το Καστελλόριζο και πέραν αυτού, στην Ανατολική Μεσόγειο δια των δυνάμεων που έχω. Μόνο έτσι λειτουργεί η αποτροπή».

Το 2020 ξεκίνησε η εκπόνηση του εξοπλιστικού προγράμματος με διάρκεια μέχρι το 2035, για την ενίσχυση του στρατού, του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας, έπειτα από μία δεκαετία κατά την οποία η Ελλάδα είχε περιορίσει πάρα πολύ τις αμυντικές δαπάνες. «Είμαστε σε καλό δρόμο» εκτιμά ο στρατηγός Φλώρος. Ως προς το ζήτημα της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ θεωρεί ότι πρέπει να είναι ισχυρή, παρατηρεί όμως ότι αυτήν τη στιγμή υπάρχει μόνο ονομαστικά. «Έχουμε μείνει πίσω, δεν παράγουμε αυτά που θα μπορούσαμε ή που θα έπρεπε να παράγουμε, με αποτέλεσμα να τα παίρνουμε απ' έξω».

