Τουρκία - Δήλωση Ερντογάν για τα F-35 και τη συνάντηση Τραμπ: «Υπενθύμισα ότι του δώσαμε χρήματα»

Τον πήχη των προσδοκιών που δημιουργήθηκαν κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόνλαντ Τραμπ σχετικά με την απόκτηση των F-35, φρόντισε να ρίξει ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους μετά τη δεξιωση με αφορμή την έναρξη της νέας νομοθετικής περίοδος στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, ο Ταγίπ Ερντογάν επιβεβαίωσε ουστιαστικά τις εκτιμήσεις ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν προχώρησε σε συγκεκρμένες δεσμεύσεις για την άρση των κυρώσεων CAATSA και το ξεκλείδωμα της πώλησης των αμερικανικών μαχητικών 5ης γενιάς στην Τουρκία.

Ο Ερντογάν υπενθύμισε ότι η Τουρκία έχει καταβάλει προκαταβολή για τα F-35 παρά την απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Ερντογάν είπε: «Υπενθύμισα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ ότι δώσαμε χρήματα για τα αεροσκάφη F-35. Παρακολουθούμε τι θα συμβεί».

Η γενική συνέλευση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης πραγματοποίησε σήμερα την εναρκτήρια συνεδρίασή της, σηματοδοτώντας την έναρξη του τέταρτου νομοθετικού έτους της 28ης νομοθετικής περιόδου, μετά από σχεδόν δυόμισι μήνες διακοπής.

Στο Κοινοβούλιο πραγματοποιείται δεξίωση, την οποία παραθέτει ο Πρόεδρος της Βουλής Νουμάν Κουρτουλμούς, για να σηματοδοτήσει την έναρξη του νέου νομοθετικού έτους.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απηύθυνε ομιλία στη Γενική Συνέλευση της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας (TBMM) με την ευκαιρία της έναρξης της 28ης θητείας και του τέταρτου νομοθετικού έτους.

Μετά την ομιλία του, ο Πρόεδρος Ερντογάν συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Νουμάν Κουρτουλμούς στο γραφείο πίσω από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Παρόντες ήταν ο εταίρος του αρχηγός των Γκρίζων Λύκων Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο πρόεδρος του κόμματος İYİ Κόμματος Μουσαβάτ Ντερβίσογλου, η αντιπρόεδρος της TBMM και βουλευτής του Βαν Περβίν Μπουλντάν, καθώς και άλλα μέλη του κοινοβουλίου.

Διαβάστε επίσης