Ηχηρή προειδοποίηση Τραμπ: Οποιαδήποτε επίθεση κατά του Κατάρ θα θεωρείται απειλή για τις ΗΠΑ

Η επίθεση κατά του εδάφος, της κυριαρχίας ή των κρίσιμων υποδομών του Κατάρ θα θεωρείται απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών

Newsbomb

Ηχηρή προειδοποίηση Τραμπ: Οποιαδήποτε επίθεση κατά του Κατάρ θα θεωρείται απειλή για τις ΗΠΑ

Το Ισραήλ επιτέθηκε στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, την 9η Σεπτεμβρίου 2025.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Προειδοποίηση κατά του Ισραήλ, χωρίς όμως να το κατονομάσει, απήυθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω εκτελεστικού διατάγματος την Τετάρτη (30/09), σύμφωνα με το οποίο οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον του εδάφους, της κυριαρχίας ή των κρίσιμων υποδομών του Κατάρθα θεωρείται απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με το διάταγμα, σε περίπτωση τέτοιας επίθεσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν όλα τα νόμιμα και κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων διπλωματικών, οικονομικών και, εάν χρειαστεί, στρατιωτικών μέτρων, για την προστασία των συμφερόντων των ΗΠΑ και του Κατάρ και την αποκατάσταση της ειρήνης.

Το διάταγμα δίνει επίσης εντολή στον υπουργό Πολέμου (πρώην Υπουργό Άμυνας) και στον υπουργό Εξωτερικών να πραγματοποιήσουν κοινό σχεδιασμό με το Κατάρ και να συντονίσουν τα μέτρα βοήθειας με άλλους συμμάχους.

Το διάταγμα αποτελεί κίνηση υποστήριξης του Κατάρ και σαφές «μπλόκο» σε οποιαδήποτε σκέψη του Ισραήλ να επιτεθεί στη χώρα όπως έκανε την 9η Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες πριν την υπογραφή του εκτελεστικού διατάγματος, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό του Κατάρ κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, και ζήτησε συγγνώμη για το πλήγμα στην πρωτεύουσα της χώρας, ενώ υποσχέθηκε ότι δεν τέτοιες ενέργειες δεν θα επαναληφθούν.

Ντόναλντ Τραμπ - Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ καλωσορίζει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, στις 29 Σεπτεμβρίου 2025.

REUTERS/Kevin Lamarque

Εκτός του Ισραήλ, και το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση κατά του Κατάρ φέτος, με την Τεχεράνη να εκτοξεύει πυραύλους κατά της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Al Udeid που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, Ντόχα. Η ενέργεια της Τεχεράνης ήταν απάντηση στην επιχείρηση «Midnight Hammer» των ΗΠΑ, κατά την οποία αμερικανικά βομβαρδιστικά έπληξαν υποδομές του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Συνομιλίες Κατάρ-Χαμάς

Λίγες ημέρες πριν από το εκτελεστικό διάταγμα Τραμπ, το Sky News Arabia ανέφερε ότι το Κατάρ είχε ενημερώσει την αμερικανική κυβέρνηση ότι ενδέχεται να καταφέρει να πείσει τη Χαμάς να αποστρατιωτικοποιηθεί και να αποδεχτεί το σχέδιο ειρήνης είκοσι σημείων του Τραμπ για τη Γάζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αξιωματούχοι του Κατάρ δήλωσαν στον Τραμπ, μαζί με αραβικές χώρες, ότι η χώρα ήταν «ικανή να πείσει τη Χαμάς να συμφωνήσει σε μια συμφωνία που περιλαμβάνει αποστρατιωτικοποίηση», όπως ανέφερε πηγή εξοικειωμένη με τις λεπτομέρειες στην εφημερίδα The Jerusalem Post.

Αυτές οι αναφορές έρχονται λίγες εβδομάδες μετά την δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ ότι το Κατάρ είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος των ΗΠΑ και ότι το Ισραήλ πρέπει να είναι «πολύ προσεκτικό» με τις ενέργειές του, σε απάντηση σε δημοσιογράφο που ρώτησε ποιο ήταν το μήνυμά του προς τον Νετανιάχου σχετικά με τις επιθέσεις στη Ντόχα.

Λίγες μέρες μετά την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα, ο Τραμπ παρέθεσε επίσημο δείπνο με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στη Νέα Υόρκη.

*Με πληροφορίες από Jerusalem Post

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Αυστηρότερο πλαίσιο και πρόστιμα - Ερχονται διαγραφές από την ΑΑΔΕ

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Τελευταία προειδοποίηση» να εκκενώσουν απήυθυνε το Ισραήλ στους κατοίκους - «Τρομοκράτες» όσοι μείνουν

16:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον ΠΑΟΚ

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ένα μήνα στη φυλακή η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της

16:31LIFESTYLE

Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση μετά τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη στη Μεταμόρφωση

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ηχηρή προειδοποίηση Τραμπ κατά Ισραήλ: Οποιαδήποτε επίθεση κατά του Κατάρ θα θεωρείται απειλή για τις ΗΠΑ - Υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα

16:29ΥΓΕΙΑ

ΟΗΕ - ΠΟΥ: Παγκόσμιο Βραβείο στην Ελλάδα για την εξαιρετική επίδοση στην πρόληψη των χρονίων νοσημάτων και της παιδικής παχυσαρκίας

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Η Ευρώπη βρίσκεται σε αντιπαράθεση με Ρωσία - Δανία: Έχουμε εντολή να καταρρίψουμε τα drones

16:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εθνικό Θέατρο: Το Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα για τη σεζόν 2025-2026

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Νιου Τζέρσεϊ: 17χρονη Ελληνίδα και φίλη της νεκρές σε τροχαίο

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Από τι πέθανε ο 53χρονος που έψαχνε για λίρες στη σπηλιά

16:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σούπερ μάρκετ: Mείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων στο πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο Θεοδωρικάκος

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανός εξερευνητής έγραψε ιστορία: «Κατέκτησε» επτά από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία του πλανήτη

15:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, Θέλτα: «Είμαστε θυμωμένοι και στεναχωρημένοι» τόνισε ο Χιράλντες πριν τον ΠΑΟΚ

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Παράτησαν νεογέννητο μέσα σε χαρτόκουτο στην άκρη του δρόμου

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Πολίτες «κατασκηνώνουν» στα σύνορα με το Πακιστάν για να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Από την «S1mOne» του Αλ Πατσίνο στην «Τίλι Νόργουντ»: Πώς το Χόλιγουντ έφτασε στα πρόθυρα νευρικής κρίσης

15:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παράνομες επιστροφές ΦΠΑ - Ο Κοκλώνης διαψεύδει εμπλοκή του και απειλεί με αγωγές - Δεν κατηγορείται, πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι «συνδέεται» με εικονικά τιμολόγια €1,5 εκατ.

15:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Νιου Τζέρσεϊ: Νεκρές σε τροχαίο δυστύχημα δύο 17χρονες Ελληνίδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:33ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ένα μήνα στη φυλακή η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Δολοπλοκίες και συνωμοσίες για τη διαδοχή Ερντογάν: Το σκάνδαλο με το ανοικτό μικρόφωνο στον Λευκό Οίκο, οι δηλώσεις Φιντάν, το πήραμε τα αρ...α μας και η απόλυση του δημοσιογράφου

14:06LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Φυλακή και να μην ξαναοδηγήσει ποτέ» - Το σχόλιο για την υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη - Βίντεο

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

12:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Λύκοι κατασπάραξαν αδέσποτο σκύλο στο Μενίδι (Προσοχή - Σκληρές εικόνες)

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Από το «κυνήγι χρυσού» στον θάνατο - Πώς ο 53χρονος Θανάσης έφτασε να εγκλωβιστεί στο σπήλαιο των Γόννων

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν - «Δεν ξέρετε τι έγινε πριν τη σκοτώσω...»

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξετε τις επόμενες ώρες

15:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παράνομες επιστροφές ΦΠΑ - Ο Κοκλώνης διαψεύδει εμπλοκή του και απειλεί με αγωγές - Δεν κατηγορείται, πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι «συνδέεται» με εικονικά τιμολόγια €1,5 εκατ.

12:08ΚΟΣΜΟΣ

FT: Απάτη «μαμούθ» στον Πειραιά με κινεζικά προϊόντα - «Η μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ στην ΕΕ» αξίας 250 εκατ.ευρώ

16:31LIFESTYLE

Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση μετά τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη στη Μεταμόρφωση

16:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σούπερ μάρκετ: Mείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων στο πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο Θεοδωρικάκος

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που αστυνομικοί εισβάλουν σε σπίτι εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους - Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η λεία

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίαιο επεισόδιο σε διαμέρισμα: Ιδιοκτήτης εισέβαλε στο σπίτι και τραυμάτισε με ρόπαλα τους ενοικιαστές

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πήραμε τον π...ο, τίποτα δεν πήραμε»: Ανοιχτό μικρόφωνο αποκαλύπτει τι πραγματικά έγινε στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο

09:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος τα Windows 10: Αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος αναβάθμισης σε μη συμβατό υπολογιστή

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Νιου Τζέρσεϊ: 17χρονη Ελληνίδα και φίλη της νεκρές σε τροχαίο

12:57ΕΛΛΑΔΑ

«Μοιχεία; Εγώ ποτέ! Αυτά τα λέει η νύφη μου»: Το ανατρεπτικό σποτ της ΕΛ.ΑΣ. με την «κυρία Χρυσούλα» για τις τηλεφωνικές απάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ