Ηχηρή προειδοποίηση Τραμπ: Οποιαδήποτε επίθεση κατά του Κατάρ θα θεωρείται απειλή για τις ΗΠΑ

Προειδοποίηση κατά του Ισραήλ, χωρίς όμως να το κατονομάσει, απήυθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω εκτελεστικού διατάγματος την Τετάρτη (30/09), σύμφωνα με το οποίο οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον του εδάφους, της κυριαρχίας ή των κρίσιμων υποδομών του Κατάρθα θεωρείται απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με το διάταγμα, σε περίπτωση τέτοιας επίθεσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν όλα τα νόμιμα και κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων διπλωματικών, οικονομικών και, εάν χρειαστεί, στρατιωτικών μέτρων, για την προστασία των συμφερόντων των ΗΠΑ και του Κατάρ και την αποκατάσταση της ειρήνης.

Το διάταγμα δίνει επίσης εντολή στον υπουργό Πολέμου (πρώην Υπουργό Άμυνας) και στον υπουργό Εξωτερικών να πραγματοποιήσουν κοινό σχεδιασμό με το Κατάρ και να συντονίσουν τα μέτρα βοήθειας με άλλους συμμάχους.

Το διάταγμα αποτελεί κίνηση υποστήριξης του Κατάρ και σαφές «μπλόκο» σε οποιαδήποτε σκέψη του Ισραήλ να επιτεθεί στη χώρα όπως έκανε την 9η Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες πριν την υπογραφή του εκτελεστικού διατάγματος, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό του Κατάρ κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, και ζήτησε συγγνώμη για το πλήγμα στην πρωτεύουσα της χώρας, ενώ υποσχέθηκε ότι δεν τέτοιες ενέργειες δεν θα επαναληφθούν.

Εκτός του Ισραήλ, και το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση κατά του Κατάρ φέτος, με την Τεχεράνη να εκτοξεύει πυραύλους κατά της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Al Udeid που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, Ντόχα. Η ενέργεια της Τεχεράνης ήταν απάντηση στην επιχείρηση «Midnight Hammer» των ΗΠΑ, κατά την οποία αμερικανικά βομβαρδιστικά έπληξαν υποδομές του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Συνομιλίες Κατάρ-Χαμάς

Λίγες ημέρες πριν από το εκτελεστικό διάταγμα Τραμπ, το Sky News Arabia ανέφερε ότι το Κατάρ είχε ενημερώσει την αμερικανική κυβέρνηση ότι ενδέχεται να καταφέρει να πείσει τη Χαμάς να αποστρατιωτικοποιηθεί και να αποδεχτεί το σχέδιο ειρήνης είκοσι σημείων του Τραμπ για τη Γάζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αξιωματούχοι του Κατάρ δήλωσαν στον Τραμπ, μαζί με αραβικές χώρες, ότι η χώρα ήταν «ικανή να πείσει τη Χαμάς να συμφωνήσει σε μια συμφωνία που περιλαμβάνει αποστρατιωτικοποίηση», όπως ανέφερε πηγή εξοικειωμένη με τις λεπτομέρειες στην εφημερίδα The Jerusalem Post.

Αυτές οι αναφορές έρχονται λίγες εβδομάδες μετά την δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ ότι το Κατάρ είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος των ΗΠΑ και ότι το Ισραήλ πρέπει να είναι «πολύ προσεκτικό» με τις ενέργειές του, σε απάντηση σε δημοσιογράφο που ρώτησε ποιο ήταν το μήνυμά του προς τον Νετανιάχου σχετικά με τις επιθέσεις στη Ντόχα.

Λίγες μέρες μετά την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα, ο Τραμπ παρέθεσε επίσημο δείπνο με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στη Νέα Υόρκη.

