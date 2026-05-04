Σαν σήμερα 4 Μαΐου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.

  • 1905 - Ηλεκτροφωτίζεται για πρώτη φορά η οδός Αθηνάς.
  • 1932 - Ο Αλ Καπόνε μπαίνει στη φυλακή για φοροδιαφυγή.
  • 1941 - Σε ομιλία του στο Ράιχσταγκ, ο Αδόλφος Χίτλερ αναφέρθηκε στην αντίσταση των Ελλήνων στρατιωτών, αναγνώρισε την ανδρεία του Ελληνικού Στρατού, δηλώνοντας ότι «από όλους τους αντιπάλους που αντιμετώπισε ο γερμανικός στρατός, ο Έλληνας στρατιώτης πολέμησε με εξαιρετικό θάρρος, ηρωισμό, περιφρόνηση προς τον θάνατο».
  • 1949 - Η ποδοσφαιρική ομάδα της Τορίνο ξεκληρίζεται σε αεροπορικό δυστύχημα στην περιοχή Σουμπέργκα της βορείου Ιταλίας.
  • 1979 - Η Μάργκαρετ Θάτσερ ορκίζεται πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου με το κόμμα των Συντηρητικών. Είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας.
  • 1991 - Διεξάγεται ο 36ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα, με τη σύνθεση «Fangad Av En Stormvind» (Αποκλεισμένη από μια θύελλα). Η χώρα μας συμμετέχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη», το οποίο με ερμηνεύτρια τη Σοφία Βόσσου καταλαμβάνει τη 13η θέση.
