Σαν σήμερα 4 Μαΐου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 4 Μαΐου
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1905 - Ηλεκτροφωτίζεται για πρώτη φορά η οδός Αθηνάς.
- 1932 - Ο Αλ Καπόνε μπαίνει στη φυλακή για φοροδιαφυγή.
- 1941 - Σε ομιλία του στο Ράιχσταγκ, ο Αδόλφος Χίτλερ αναφέρθηκε στην αντίσταση των Ελλήνων στρατιωτών, αναγνώρισε την ανδρεία του Ελληνικού Στρατού, δηλώνοντας ότι «από όλους τους αντιπάλους που αντιμετώπισε ο γερμανικός στρατός, ο Έλληνας στρατιώτης πολέμησε με εξαιρετικό θάρρος, ηρωισμό, περιφρόνηση προς τον θάνατο».
- 1949 - Η ποδοσφαιρική ομάδα της Τορίνο ξεκληρίζεται σε αεροπορικό δυστύχημα στην περιοχή Σουμπέργκα της βορείου Ιταλίας.
- 1979 - Η Μάργκαρετ Θάτσερ ορκίζεται πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου με το κόμμα των Συντηρητικών. Είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας.
- 1991 - Διεξάγεται ο 36ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα, με τη σύνθεση «Fangad Av En Stormvind» (Αποκλεισμένη από μια θύελλα). Η χώρα μας συμμετέχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη», το οποίο με ερμηνεύτρια τη Σοφία Βόσσου καταλαμβάνει τη 13η θέση.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:58 ∙ LIFESTYLE
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Μαΐου
02:02 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
IDF: Αναχαιτίσεις εναέριων στόχων στο βόρειο Ισραήλ
00:40 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τραμπ: Oι ΗΠΑ έχουν «πολύ θετικές συζητήσεις» με το Ιράν
22:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ