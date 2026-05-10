Φόβοι για βεντέτα μετά τη δολοφονία του Νικήτα: «Αν βγει έξω η 56χρονη σε ένα μήνα θα είναι νεκρή»

Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν ο δολοφόνος του 20χρονου Νικήτα και η σύζυγός του και κρατούνται υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Φίλος του 20χρονου Νικήτα που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου στην Αμμουδάρα μίλησε στο MEGA όπου εξέφρασε τους φόβους του για έναν «κύκλο αίματος».

Δημοσιογράφος: Είσαι ένας από τους πιο κοντινούς φίλους που είχε ο Νικήτα στο τραγικό δυστύχημα που συνέβη το 2023 και σκοτώθηκε ο 17χρονος. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε δεν ήταν δικό του. Σωστά;

Φίλος 20χρονου: Απ’ όσο γνωρίζω από τον ίδιο τον Νικήτα δεν ήταν δικό του. ήταν του πατέρα του 17χρονου.

Δημοσιογράφος: Σου είχε εκμυστηρευτεί κάτι σχετικά με το θάνατο του φίλου του;

Φίλος 20χρονου: Μόνο που μου έχει πει ότι στεναχωριέται και νιώθει τύψεις, αλλά τότε δεν είχαν προηγηθεί τα σκηνικά βίας από τον πατέρα του 17χρονου. Είχε γίνει ένα σκηνικό στα 40 του 17χρονου που είχε πάει ο Νικήτας στο μνημόσυνο, τον διώξανε από εκεί.

Δημοσιογράφος: Σου είχε εκφράσει τους φόβους του ο Νικήτας;

Φίλος 20χρονου: Δεν μιλούσαμε για αυτό το θέμα γιατί ξέρω ότι τον στεναχωρεί. Εγώ με τον Νικήτα είχαμε μιλήσει στην 1η απόπειρα που έγινε, μου είπε τι έχει συμβεί και τώρα την πήρα τηλέφωνο και ήθελε να βρεθούμε να μου πει τι έχει συμβεί και δεν την πρόλαβε. Από τη μεριά του Νικήτα δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν κάτι. Μπορώ να σου πω ένα πράγμα που δεν είναι από την οικογένεια του Νικήτα αλλά από όλους τους ανθρώπους του Νικήτα. Όλοι έχουμε το άδικο αυτή τη στιγμή μέσα μας.

Και συνέχισε: «Την άλλη μέρα άμα δω εγώ αυτή έξω (σ.σ. την σύζυγο του 54χρονου και μητέρα του 17χρονου) και δεν έχει κάτσει φυλακή, μπορεί εγώ ο ίδιος να την τρακάρω με το αμάξι. Μπορεί να τη δούμε όμως στον δρόμο και να μην δώσουμε καμιά σημασία. Αλλά είναι η στιγμή που θα τη δεις. Γιατί άμα τη δούμε σε ένα μήνα έξω δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η γυναίκα να φύγει ζωντανή από την Κρήτη. Όλη την ιστορία με τις βεντέτες την είχαν ξεκινήσει από παλιά. Είναι στο χέρι μας να τις σταματήσουμε. Ευτυχώς, η νέα γενιά δεν τα κάνει βεντέτες»