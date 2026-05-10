Ενδοσχολικές εξετάσεις 2026: Πότε ξεκινούν - Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των σχολείων

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 29 Μαΐου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ενδοσχολικές εξετάσεις 2026: Πότε ξεκινούν - Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των σχολείων

Στιγμιότυπο από Λύκειο της Γλυφάδας

SOOC
ΠΑΙΔΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τα μαθήματα στα λύκεια λήγουν στις 15 Μαΐου 2026 και στα γυμνάσια στις 27 Μαΐου 2026.
  • Οι Πανελλήνιες εξετάσεις ξεκινούν στις 29 Μαΐου για τα Γενικά Λύκεια και στις 30 Μαΐου για τα Επαγγελματικά Λύκεια.
  • Οι προαγωγικές εξετάσεις σε λύκεια διεξάγονται από 18 Μαΐου έως 12 Ιουνίου, ενώ οι απολυτήριες εξετάσεις για τη Γ' λυκείου γίνονται από 18 έως 25 Μαΐου.
  • Τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία κλείνουν στις 15 Ιουνίου 2026.
  • Οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων προγραμματίζονται από 16 έως 25 Ιουνίου, και οι υγειονομικές εξετάσεις με πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ από 15 έως 26 Ιουνίου.
Snapshot powered by AI

Στις 18 Μαΐου ξεκινούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις 2026 για τα Λύκεια, με τη 15η Μαΐου να είναι η τελευταία ημέρα μαθημάτων. Στα Γυμνάσια, τα μαθήματα τελειώνουν 27 Μαΐου και οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από τις 2 έως τις 15 Ιουνίου.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και στις 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).

Πιο συγκεκριμένα, για τα λύκεια, μετά τη λήξη των μαθημάτων στις 15 Μαΐου, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ τάξη θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου 2026, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως τις 19 Ιουνίου.

Οι μαθητές της Γ’ λυκείου θα δώσουν ενδοσχολικές (απολυτήριες) εξετάσεις από τις 18 έως τις 25 Μαΐου, με την έκδοση των αποτελεσμάτων να έχει οριστεί έως τις 27 Μαΐου.

Πότε κλείνουν δημοτικά και νηπιαγωγεία

Για τους μικρότερους μαθητές, το σχολικό έτος ολοκληρώνεται λίγο αργότερα. Συγκεκριμένα, τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Πανελλαδικές 2026: Έναρξη και πρόγραμμα

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ ξεκινούν στις 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Στις 3 Ιουνίου θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού, ενώ στις 5 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου με τα μαθήματα Ιστορίας, Φυσικής και Οικονομίας.

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, η έναρξη γίνεται στις 30 Μαΐου με τα Νέα Ελληνικά, ενώ στις 2 Ιουνίου ακολουθούν τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας.

Οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα 16 έως 25 Ιουνίου.

Παράλληλα, από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:35ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας: Τα δώρα που μπορείτε να κάνετε στις... εορτάζουσες

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Διαδοχικές οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη

17:23ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρέβα Γκραμπόφσκι για την Γιορτή της Μητέρας: «Ανιδιοτελής αγάπη, γυρίζει πίσω και με το παραπάνω»

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στη φρίκη των ιρανικών φυλακών: «Άκουγα κραυγές θυμάτων βιασμού» - Συγκλονίζει μαρτυρία για τα βασανιστήρια στις φυλακές

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος 2026: Για ποιους είναι αργία και πότε «πέφτει» φέτος το τριήμερο

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών: Αν ξεκινήσει δεν θα μπορεί να τη σταματήσει κανείς - Ποιες εταιρείες παράγουν πυρηνικά και ποιες τράπεζες χρηματοδοτούν - Οι φόβοι για την Κίνα

16:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ευρώπη θα δώσει 1,7 δισ. ευρώ για τον φράχτη του Έβρου - «Δεν αφήνει τα σύνορά της στην τύχη τους»

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άνδρας βγήκε με όπλο στον δρόμο και άρχισε να πυροβολεί

16:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα ανεργίας: Πώς μπορεί να φτάσει έως και τα 1.295 ευρώ - Όλες οι αλλαγές

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για τον Χρήστο Χολίδη: Πέθανε ο πατέρας του

16:39ΠΑΙΔΕΙΑ

Ενδοσχολικές εξετάσεις 2026: Πότε ξεκινούν - Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των σχολείων

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρικά πατίνια: Ευκολία μετακίνησης ή παγίδα στους δρόμους;

16:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή φόρου 2026: Πότε θα πιστωθεί - Πώς γίνεται η δήλωση IBAN στο myAADE 2026

16:19ΕΛΛΑΔΑ

«Ο τρόπος που έρχεται ο άνθρωπος στη ζωή έχει τεράστια σημασία - Η γέννα μπορεί να γίνει γιορτή»

16:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Παναθηναϊκός περνάει στην αντεπίθεση -Βίντεο με τα… διαιτητικά όργια της σειράς με τη Βαλένθια

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο στρατός έστησε επιχείρηση με αλεξίπτωτα για να βοηθήσει Βρετανό με συμπτώματα χανταϊού

16:09ΥΓΕΙΑ

Μαγνήσιο: Το πολύτιμο μέταλλο για ενέργεια, ύπνο και υγεία - Σε τι σας βοηθά

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απάντησε στην πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου

16:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληθωρισμός: Το πετρέλαιο, η ακρίβεια και το σενάριο μιας νέας ύφεσης - Ανάλυση καθηγητή Πετράκη

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Τα αιτήματα των δημόσιων υπαλλήλων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:17ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στη φρίκη των ιρανικών φυλακών: «Άκουγα κραυγές θυμάτων βιασμού» - Συγκλονίζει μαρτυρία για τα βασανιστήρια στις φυλακές

15:09LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση απόλαυσε τους Metallica στο κατάμεστο ΟΑΚΑ

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

09:43ΣΕΙΣΜΟΙ

Metallica: Και όμως συνέβη - Πόσα Ρίχτερ σεισμό κατέγραψε το Γεωδυναμικό στο ΟΑΚΑ

12:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τζιτζιφιές: Πυροβόλησαν με ούζι τη σύντροφο του υπευθύνου καταστήματος - Συνελήφθη ο δράστης

11:25WHAT THE FACT

Ο Ήλιος «ανοίγει»: Μια τρύπα στην ηλιακή ατμόσφαιρα στρέφεται προς τη Γη

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κανένας μίνι καύσωνας» - Η πρόβλεψη Καλλιάνου για τη νέα εβδομάδα

14:27WHAT THE FACT

Σε ένα απομακρυσμένο τμήμα του Σινικού Τείχους της Κίνας επιστήμονες έκαναν μια σπουδαία ανακάλυψη

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι το καλοκαίρι

13:27LIFESTYLE

Η Τέιλορ Σουίφτ στην Ελλάδα - Έδωσε το «παρών» σε γάμο γνωστού Έλληνα αθλητή

13:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε η δολοφονία στον Λουδία Ποταμό – Τον εκτέλεσαν και έδεσαν με τούβλα το πτώμα

11:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φόβοι για βεντέτα μετά τη δολοφονία του Νικήτα: «Αν βγει έξω η 56χρονη σε ένα μήνα θα είναι νεκρή»

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για Ιούνιο και Ιούλιο - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο στρατός έστησε επιχείρηση με αλεξίπτωτα για να βοηθήσει Βρετανό με συμπτώματα χανταϊού

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

14:32ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Έρχεται σήμερα στην Ελλάδα ο επιβάτης του Hondius - Θα μεταφερθεί στο «Αττικόν»

16:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Παναθηναϊκός περνάει στην αντεπίθεση -Βίντεο με τα… διαιτητικά όργια της σειράς με τη Βαλένθια

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος 2026: Για ποιους είναι αργία και πότε «πέφτει» φέτος το τριήμερο

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απάντησε στην πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου

09:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Άγριος καβγάς μεταξύ ζευγαριών κατέληξε σε πυροβολισμούς - Στο νοσοκομείο το θύμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ