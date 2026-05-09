Πανελλήνιες εξετάσεις: Εννέα συμβουλές κατά του άγχους για τους υποψηφίους

Snapshot Το άγχος για τις Πανελλαδικές θεωρείται φυσιολογικό και μπορεί να λειτουργήσει παραγωγικά αν διαχειριστεί σωστά.

Οι μαθητές πρέπει να εντοπίζουν και να αμφισβητούν τις αρνητικές σκέψεις, να διατηρούν σταθερή ρουτίνα και να εφαρμόζουν τεχνικές χαλάρωσης.

Οι γονείς θα πρέπει να υποστηρίζουν χωρίς κριτική, να βοηθούν στη διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος και να διατηρούν ήρεμη ατμόσφαιρα στο σπίτι.

Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, είναι σημαντικό να δοθεί χρόνος για αποδοχή και συναισθηματική υποστήριξη, ενώ μετά θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για τη συνέχεια με σεβασμό και ρεαλισμό.

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις αποτελούν ένα σημαντικό αλλά μόνο ένα κεφάλαιο στη ζωή, και όχι το μοναδικό κριτήριο επιτυχίας. Snapshot powered by AI

Με την αντίστροφη μέτρηση για τις Πανελλαδικές εξετάσεις να έχει ήδη ξεκινήσει, χιλιάδες μαθητές και οι οικογένειές τους βιώνουν καθημερινά την ένταση και την αγωνία μιας από τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες της σχολικής ζωής.

Το αυξημένο διάβασμα, η πίεση για υψηλές επιδόσεις και ο φόβος της αποτυχίας δημιουργούν ένα φορτισμένο ψυχολογικό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τόσο την απόδοση όσο και τη συναισθηματική κατάσταση των υποψηφίων.

Σε μια περίοδο όπου το άγχος κορυφώνεται, οι ψυχολόγοι τονίζουν τη σημασία της σωστής διαχείρισης της πίεσης, της ξεκούρασης και της διατήρησης θετικής σκέψης.

Μέσα από απλές αλλά ουσιαστικές πρακτικές, οι μαθητές μπορούν να ενισχύσουν την αυτοσυγκέντρωση και την ψυχραιμία τους, προσεγγίζοντας τις εξετάσεις με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ισορροπία.

Πώς να διαχειριστούν οι μαθητές το άγχος και να «κερδίσουν» την θετική σκέψη

Μιλώντας στο Newsbomb η ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Νίκη Μπαρπαγιάννη εξηγεί πώς οι μαθητές μπορούν να τιθασεύσουν το άγχος και να ανταποκριθούν στις πιεστικές συνθήκες προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

«Είναι σημαντικό να αποδεχτούν το άγχος για τις εξετάσεις ως ένα φυσιολογικό και αναμενόμενο συναίσθημα. Οι τελικές εξετάσεις συνιστούν μια σημαντική πρόσκληση πριν την ενηλικίωση, για την οποία οι μαθητές προετοιμάζονται σκληρά καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ως εκ τούτου ο εγκέφαλός τους το εκλαμβάνει σαν κάτι απειλητικό, το οποίο χρήζει επιτυχούς αντιμετώπισης. Ως ένα βαθμό το άγχος είναι παραγωγικό καθώς τους ωθεί να επιστρατεύσουν όλες τις δυνάμεις τους πριν την τελική ευθεία.

#1 Δυστυχώς, πολλές φορές ο ανθρώπινος νους στην προσπάθεια να διαχειριστεί το ζήτημα των εξετάσεων γεννά αρνητικές, μη ρεαλιστικές σκέψεις. Επομένως, είναι απαραίτητο τα παιδιά να εντοπίζουν αυτές τις σκέψεις που γεννούν άγχος και να εξετάζουν αν αυτές εδράζονται σε πραγματικά δεδομένα.

#2 Βοηθητικό θα ήταν να σκεφτούν τι θα συμβούλευαν ένα φίλο τους, σε περίπτωση που εκείνος έκανε τέτοιου είδους σκέψεις, αλλά και να θυμηθούν παρελθοντικές αγχώδεις καταστάσεις στις οποίες ανταπεξήλθαν με επιτυχία.

#3 Σημαντικό είναι να θυμούνται ότι οι εξετάσεις είναι απλά ένα «μεγάλο» διαγώνισμα σαν και αυτά που έχουν γράψει πολλές φορές στη μαθητική τους ζωή.

#4 Άρα, είναι σημαντικό να μιλάνε στον εαυτό τους με ενθαρρυντικό, ρεαλιστικό και συμπονετικό τρόπο.

#5 Αν όμως, το μήνυμα που δίνουν οι αρνητικές σκέψεις έχει βάση, τότε αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να επιλύσουν τα όποια προβλήματα υπάρχουν, π.χ. να οργανώσουν καλύτερα το χώρο, το χρόνο και την ύλη τους, να λύσουν τις τελευταίες απορίες κτλ.

#6 Η διατήρηση μιας σταθερής ρουτίνας μες στη μέρα (συγκεκριμένες ώρες μελέτης, μικρά συχνά διαλείμματα, σταθερές ώρες ύπνου, φαγητού και ξεκούρασης), δίνει στο μαθητή ένα αίσθημα ελέγχου που χρειάζεται κατά τη διάρκεια της αβέβαιης αυτής περιόδου.

#7 Επειδή το άγχος συχνά εκδηλώνεται και σωματικά, βοηθητικές θα ήταν οι τεχνικές διαφραγματικής αναπνοής και χαλάρωσης.

#8 Ας προσπαθήσουν να κάνουν κάτι ευχάριστο όντας παρόντες με όλες τις αισθήσεις, π.χ. όταν βλέπουνμια ταινία, ακούνε χαλαρωτική/ενθαρρυντικήμουσική ή συζητώντας με ένα αγαπημένο πρόσωπο.

#9 Τέλος, πέραν του επαρκούς ύπνου και της καλής διατροφής, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σημασία της αποσυμπίεσης μέσω της επαφής με φίλους ή κάνοντας μια αγαπημένη δραστηριότητα».

Πώς μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά - Τι πρέπει να αποφύγουν

«Οι γονείς των μαθητών καλό είναι να θυμούνται ότι είναι συνοδοιπόροι των παιδιών και όχι οι πρωταγωνιστές την περίοδο αυτή. Ας αφήσουν χώρο στα παιδιά να αναλάβουν την κύρια ευθύνη των εξετάσεων, χωρίς κριτική. Ωστόσο, μπορούν να συνδράμουν στην τήρηση ενός σταθερού προγράμματος ύπνου, φαγητού και μελέτης, να συμμετέχουν στην οργάνωση του κατάλληλου χώρου χωρίς αποσπάσεις, και μόνο αν είναι απαραίτητο να παρέχουν βοήθεια στη μελέτη. Το σημαντικότερο είναι να εντοπίσουν τα σημάδια του άγχους των παιδιών, να το αποδεχτούν ως κάτι ανθρώπινο, να ακούσουν με προσοχή και κατανόηση τις ανησυχίες τους. Βασικό είναι να ρεαλιστικοποιήσουν τις παράδοξες ανησυχίες των παιδιών, να μιλάνε για τα δυνατά τους σημεία, να τα ωθήσουν να σκέφτονται ενθαρρυντικά π.χ. ειδικά μετά από μια μέρα με κακή απόδοση. Οι γονείς μπορούν να αποτελέσουν πηγή αποσυμπίεσης για τα παιδιά με την αγκαλιά τους ή κάνοντας κάτι ευχάριστο. Σημαντικό είναι να μη μεταδίδουν περεταίρω άγχος στα παιδιά, να τους δίνουν προσωπικό χρόνο όταν χρειάζεται ή όταν εκείνα δεν είναι έτοιμα να μοιραστούν και να διατηρούν μια ειρηνική ατμόσφαιρα στο σπίτι», αναφέρει η ψυχολόγος για τον ρόλο των γονιών.

Η ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Νίκη Μπαρπαγιάννη

Πώς πρέπει να αντιμετωπίσει το παιδί ένα πιθανό αρνητικό αποτέλεσμα - Ποιος ο ρόλος των γονιών σε αυτή την περίπτωση

«Ένα αρνητικό αποτέλεσμα είναι φυσιολογικό να φέρει συναισθήματα απογοήτευσης, άγχους ή ακόμη και θυμού στο μαθητή αλλά και στην οικογένειά του, ειδικά αν έχει προσπαθήσει επαρκώς. Χρειάζεται να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος και το πλαίσιο να πενθήσει το παιδί πρωτίστως, και οι γονείς δευτερευόντως, την όποια αποτυχία, χωρίς να ακυρώνουν τα συναισθήματά τους. Δεν υπάρχει ένας μοναδικός τρόπος αντίδρασης στο γεγονός αυτό λ.χ. άλλοι θέλουν να εκφραστούν, άλλοι να σιωπήσουν, και τα συναισθήματα μπορεί να εναλλάσσονται. Σε κάθε περίπτωση, ας θυμόμαστε ό,τι τα λόγια πληγώνουν και ο μαθητής θα πρέπει να προσεγγιστεί από εκείνους με ειλικρίνεια μεν αλλά κυρίως με σεβασμό και παρηγορητική διάθεση. Σε δεύτερο χρόνο, θα ληφθούν αποφάσεις για την επόμενη μέρα. Ας θυμίσουμε στο μαθητή ότι υπάρχει πάντα δεύτερη ευκαιρία και αν επαναλάβει τη διαδικασία των εξετάσεων, το υπάρχον αποτέλεσμα μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για μάθηση και βελτιωτικές κινήσεις. Ωστόσο, πιθανόν αυτή η αποτυχία να σηματοδοτήσει την ανάγκη για μια διαφορετική επιλογή για το μέλλον του παιδιού, μια επιλογή που να είναι περισσότερο συμβατή με τις δυνατότητές του, τις αξίες του, τα πραγματικά του όνειρα αλλά και την κοινωνική πραγματικότητ», αναφέρει η ψυχολόγος Νίκη Μπαρπαγιάννη.

«Γονείς και μαθητές καλό είναι να θυμούνται ότι οι πανελλαδικές παρά τη σημασία τους, αποτελούν απλά ένα κεφάλαιο στο πλούσιο και ανεξερεύνητο βιβλίο της ζωής ενός ανθρώπου», καταλήγει.

