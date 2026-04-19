Βόρεια Κορέα: Εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου

Ο πύραυλος έπεσε στη θάλασσα, εκτός της ιαπωνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα βαλλιστικό πύραυλο προς την Ανατολική Θάλασσα – όπως αποκαλείται στην κορεατική χερσόνησο η Θάλασσα της Ιαπωνίας –, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας.

Ο πύραυλος έπεσε στη θάλασσα, εκτός της ιαπωνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Αυτή ήταν η πρώτη εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα μετά την 8η Απριλίου, όταν είχαν εκτοξευτεί – με διαφορά λίγων ωρών – δύο βαλλιστικοί πύραυλοι από την περιοχή Γουονσάν προς ανατολάς.

Το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επισημαίνει πως η σημερινή ήταν η έβδομη εκτόξευση βορειοκορεατικού βαλλιστικού πυραύλου από την αρχή του έτους.

