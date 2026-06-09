Ηράκλειο: Από το τροχαίο του 2023 στη δολοφονία του Νικήτα Γεμιστού - Ο φόβος της βεντέτας

Από το θανατηφόρο τροχαίο του 2023 μέχρι τις καταγγελίες για επιθέσεις, απειλές και παραβίαση περιοριστικών όρων, η ένταση ανάμεσα στις δύο οικογένειες μεγάλωνε συνεχώς, με τον φόβο μιας βεντέτας να πλανάται πάνω από την υπόθεση. Το απόγευμα της 5ης Μαΐου 2026, η αιματηρή αυτή διαδρομή ολοκληρώθηκε με έξι πυροβολισμούς στη μέση του δρόμου, παγώνοντας ολόκληρη την Κρήτη
CRIME STUDY • ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 15

Από το τροχαίο του 2023 στη δολοφονία του Νικήτα Γεμιστού - Ο φόβος της βεντέτας

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Έγκλημα χωρίς φίλτρα.Το true crime podcast του Newsbomb.gr ερευνά τις πιο σκοτεινές υποθέσεις που συγκλόνισαν την Ελλάδα. Από αποδράσεις που θυμίζουν ταινία, μέχρι ανεξιχνίαστα εγκλήματα και θρυλικούς καταζητούμενους, κάθε επεισόδιο είναι μια βουτιά στην αθέατη πλευρά της πραγματικότητας.

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ΕΛΛΑΔΑ
6'

Η υπόθεση της δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη στο Ηράκλειο Κρήτης συγκλόνισε το πανελλήνιο και βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας από τις πρώτες ημέρες του Μαΐου. Πίσω από το φονικό, όμως, φαίνεται πως προηγήθηκε μια αλληλουχία γεγονότων που επί χρόνια όξυνε την ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, οδηγώντας τελικά στην τραγωδία.

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Η ιστορία ξεκινά τον Νοέμβριο του 2023, όταν ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα άλλαξε για πάντα τη ζωή δύο οικογενειών. Ο τότε 18χρονος Νικήτας οδηγούσε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και ο 17χρονος φίλος του Γιώργος. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα.

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Ο δράστης του φονικού, Κώστας Παρασύρης με την γυναίκα του

Ο Γιώργος έχασε τη ζωή του, ενώ ο Νικήτας επέζησε, κουβαλώντας από εκείνη τη στιγμή το βάρος της τραγωδίας. Το δυστύχημα, ωστόσο, δεν έμελλε να μείνει μόνο στις δικαστικές και προσωπικές συνέπειες ενός τροχαίου.

Το μοιραίο τροχαίο στο οποίο έχασε τη ζωή του ο 17χρονος Γιώργος Παρασύρης:

Η ένταση ανάμεσα στις δύο οικογένειες

Η οικογένεια του 17χρονου θεώρησε από την αρχή τον Νικήτα υπεύθυνο για τον θάνατο του παιδιού τους. Από την άλλη πλευρά, ο ίδιος προσπαθούσε να συνεχίσει τη ζωή του, αλλά βρισκόταν συνεχώς μέσα σε ένα δύσκολο και φορτισμένο κλίμα.

Με τον καιρό, η κατάσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν ηρέμησε. Αντίθετα, χειροτέρευε, με εντάσεις, καταγγελίες και φόβο.

Τα τελευταία χρόνια, ο Νικήτας είχε απευθυνθεί στην Αστυνομία περισσότερες από μία φορές.

Είχε καταγγείλει ότι δεχόταν απειλές και επιθέσεις από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη, πατέρα του 17χρονου.

Στις 24 Ιουλίου 2024, η οικογένεια Γεμιστού είχε προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία στις Αρχές, αναφέροντας ότι τόσο ο Κώστας Παρασύρης όσο και η σύζυγός του προχωρούσαν σε απειλές εις βάρος του 21χρονου.

Λίγους μήνες αργότερα, στις 26 Δεκεμβρίου 2024, ο Νικήτας κατήγγειλε τον 54χρονο για σωματικές βλάβες και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο Κώστας Παρασύρης, φορώντας κουκούλα, πλησίασε τον νεαρό περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα και τον χτύπησε με ξύλο στα χέρια και στα πόδια, τραυματίζοντάς τον. Στη συνέχεια πυροβόλησε προς το μέρος του χωρίς να τον πετύχει.

Αυτόπτης μάρτυρας ήταν η αδελφή του Νικήτα, η οποία αναγνώρισε τον 54χρονο.

Μετά τη μήνυση που κατατέθηκε, ο 54χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ από τα χέρια του λήφθηκε δείγμα για ανίχνευση πυρίτιδας.

Τότε του αφαιρέθηκε η κυνηγετική καραμπίνα που κατείχε νόμιμα, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος μετά την προσαγωγή του στον εισαγγελέα.

Στον 54χρονο είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, τους οποίους φέρεται να παραβίασε στις 4 Μαρτίου 2026, γεγονός που οδήγησε τον Νικήτα να υποβάλει νέα μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

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Το έγγραφο με θέμα “Παραβίαση δικαστικής απόφασης”

Ο 54χρονος παρουσιάστηκε τότε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα, συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος την επόμενη ημέρα με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Οι συγγενείς του 21χρονου τον παρακαλούσαν επί χρόνια να φύγει από την Κρήτη, καθώς φοβούνταν ότι ο 54χρονος είχε καταρρεύσει ψυχικά και ότι η κατάσταση θα οδηγούνταν σε ακραία εξέλιξη.

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Ο Νικήτας Γεμιστός

Εκείνος, ωστόσο, δεν ήθελε να εγκαταλείψει την οικογένειά του.

Οι φόβοι της οικογένειας και οι πρώτες απειλές

Με το πέρασμα του χρόνου, οι συγγενείς του νεαρού εξέφραζαν έντονη ανησυχία για την ασφάλειά του. Όπως υποστήριζαν, φοβούνταν πως ο πατέρας του 17χρονου είχε αναπτύξει έντονο μίσος απέναντι στον Νικήτα και ότι η κατάσταση μπορούσε να ξεφύγει.

Οι φόβοι αυτοί εντάθηκαν μετά το περιστατικό της 26ης Δεκεμβρίου 2024. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 54χρονος φέρεται να είχε στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι του νεαρού. Με καλυμμένα χαρακτηριστικά και κρατώντας ξύλο, του επιτέθηκε χτυπώντας τον στα άκρα, ενώ στη συνέχεια φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε εναντίον του χωρίς να τον τραυματίσει.

Δολοφονία Κρήτη: Ο 21χρονος έτρεξε και προσπάθησε να κλωτσήσει τον 54χρονο όταν είδε το πιστόλι

Η αδελφή του Νικήτα αναγνώρισε τον δράστη και το περιστατικό καταγγέλθηκε άμεσα στην Αστυνομία. Παρά τη σοβαρότητα της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ η δίκη ορίστηκε για τον Ιανουάριο του 2027.

Η παραβίαση των όρων και η νύχτα της δολοφονίας

Τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 54χρονος παραβίασε τους περιοριστικούς όρους και επιχείρησε ξανά να προσεγγίσει τον Νικήτα. Ο νεαρός κατήγγειλε εκ νέου το περιστατικό στις Αρχές, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος όμως αφέθηκε και πάλι ελεύθερος.

Το απόγευμα της 5ης Μαΐου 2026 γράφτηκε ο τραγικός επίλογος της υπόθεσης. Ο 54χρονος και η σύζυγός του είχαν επιστρέψει από το κοιμητήριο, όπου είχαν επισκεφθεί τον τάφο του γιου τους.

Την ίδια ώρα, ο Νικήτας έβγαινε από κομμωτήριο της περιοχής και κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό του, χωρίς να γνωρίζει τι επρόκειτο να ακολουθήσει.

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Ο Γιώργος Παρασύρης που σκοτώθηκε στο μοιραίο τροχαίο προ τριετίας

Λίγα λεπτά αργότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 54χρονος φέρεται να εμβόλισε το όχημα του 21χρονου στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ακινητοποιώντας τον. Στη συνέχεια, ακολούθησαν έξι πυροβολισμοί.

Ο νεαρός κατέρρευσε στην άσφαλτο σχεδόν ακαριαία, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως ο δράστης πλησίασε το σώμα του πριν αποχωρήσει από το σημείο.

Οι ισχυρισμοί της συζύγου και η προφυλάκιση

Λίγη ώρα μετά το φονικό, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη σύζυγο του 54χρονου να κινείται στην περιοχή με το αγροτικό όχημα της οικογένειας. Η ίδια αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή σε οργανωμένο σχέδιο, υποστηρίζοντας πως η συνάντηση με τον Νικήτα ήταν τυχαία και ότι προσπάθησε να αποτρέψει τον σύζυγό της.

Μετά τη δολοφονία, ο 54χρονος προφυλακίστηκε με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε και η 56χρονη σύζυγός του, στο πλαίσιο της έρευνας για πιθανή εμπλοκή στην υπόθεση.

ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ 21ΧΡΟΝΟΥ ΝΙΚΗΤΑ

Κατά την απολογία του, ο 54χρονος υποστήριξε πως τη στιγμή της επίθεσης δεν έβλεπε μπροστά του τον Νικήτα, αλλά «τον άνθρωπο που σκότωσε το παιδί του». Όπως ανέφερε, βρισκόταν σε κατάσταση ψυχικής φόρτισης, περιγράφοντας ότι ένα «μαύρο πέπλο» είχε κυριεύσει το μυαλό του.

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