Δολοφονία στο Ηράκλειο: Σήμερα στον Κορυδαλλό ο δολοφόνος του Νικήτα - Το χρονικό της τραγωδίας

Ενέδρα θανάτου έστησε 54χρονος στην περιοχή Αμουδάρα στο Ηράκλειο της Κρήτης. 54χρονος πατέρας έκλεισε τον δρόμο με το αυτοκίνητο του σε 20χρονο οδηγό, τον κυνήγησε και τον πυροβόλισε, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο, καθώς το 20χρονο θύμα οδηγούσε τότε το αυτοκίνητο. Μετά την πράξη του, παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, όπου και παρέδωσε το όπλο, Δευτέρα 5 Μαϊου 2026 (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Snapshot Ο Κώστας Παρασύρης μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού και τοποθετήθηκε σε κελί προστασίας λόγω κινδύνου επιθέσεων από άλλους κρατούμενους.

Η δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού τον Μάιο του 2024 απορρέει από την έντονη έχθρα του Παρασύρη, που ξεκίνησε μετά το θανατηφόρο τροχαίο του 2023 στο οποίο έχασε τον 17χρονο γιο του.

Η οικογένεια του θύματος είχε καταγγείλει επανειλημμένα τον Παρασύρη στην Αστυνομία, η οποία δεν κατάφερε να προστατεύσει πλήρως τον Νικήτα από τις απειλές και επιθέσεις.

Ο Παρασύρης είχε προηγουμένως αποπειραθεί να σκοτώσει τον Νικήτα το 2024, για το οποίο αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους πριν τελικά τον δολοφονήσει.

Η σύζυγος του Παρασύρη συνελήφθη επίσης, καθώς ήταν παρούσα κατά τη δολοφονία και δεν προσπάθησε να αποτρέψει το έγκλημα. Snapshot powered by AI

Σήμερα το πρωί αναμένεται να μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού ο δολοφόνος του Νικήτα στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας θα τοποθετηθεί άμεσα σε κελί προστασίας, μακριά από τον γενικό πληθυσμό των φυλακών, καθώς οι αρχές εκτιμούν πως υπάρχει αυξημένος κίνδυνος έντασης ή ακόμη και επίθεσης σε βάρος του από άλλους κρατούμενους.

Στο ίδιο κελί αναμένεται να βρίσκονται ακόμη δύο ή τρεις κρατούμενοι που τελούν επίσης υπό καθεστώς προστασίας. Πρόκειται συνήθως για άτομα που έχουν απασχολήσει για σοβαρά αδικήματα ή έχουν εμπλακεί σε περιστατικά βίας μέσα στις φυλακές, με αποτέλεσμα να κρατούνται υπό ειδικές συνθήκες ασφαλείας.

Η μεταγωγή του θα πραγματοποιηθεί υπό αυστηρά μέτρα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Βράδυ 19ης Οκτωβρίου 2023. Ο Γιώργος Παρασύρης, ο Νικήστρατος Γεμιστός κι άλλοι δύο φίλοι τους, αποφασίζουν να πάνε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου. Ο Γιώργος δεν έχει δίπλωμα οδήγησης γιατί είναι κάτι μήνες μικρότερος από τον Νικήτα.

Έτσι, η μητέρα του 17χρονου αποφασίζει να τους δώσει τα κλειδιά του αυτοκινήτου της για να πάνε βόλτα και στο τιμόνι κάθεται ο Νικήστρατος. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι πιτσιρικάδες κινούνται στην παραλιακή οδό του Ηρακλείου. Σ' ένα σημείο-καρμανιόλα, στο οποίο κατά τραγική σύμπτωση είχε σκοτωθεί εξάδελφος του 17χρονου Γιώργου Παρασύρη, ο Νικήτας χάνει τον έλεγχο του οχήματος. Το λευκό αυτοκίνητο κινείται με μεγάλη ταχύτητα, ξεκινά τα τετακέ και καταλήγει πάνω στη νησίδα. Δυστυχώς η ξέφρενη πορεία του, ανακόπτεται βίαια, καθώς το αυτοκίνητο σταματά πάνω στην κολόνα και διπλώνει από τη μεριά του συνοδηγού, εκεί που καθόταν ο 17χρονος.

Δίνει μάχη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου του Ηρακλείου, όμως στις 8 Νοεμβρίου καταλήγει βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους και τους φίλους του.

Ο πατέρας του 17χρονου και σημερινός δολοφόνος του 21χρονου Νικήτα, έλεγε τότε ότι «φταίει 100% το οδόστρωμα» κι επιρρίπτει ευθύνες στην πολιτεία. Υπενθυμίζει δε ότι στο ίδιο σημείο, στις 17 Απριλίου του 2016, ο εξάδελφος του Γιώργου, ο Χάρης Βαρότσης, σκοτώνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Όχημα στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε κολόνα. Κι ο ίδιος έδωσε τη μάχη του στο Βενιζέλειο, αλλά πέθανε στις 5 Μαΐου του ίδιου έτους.

Οι συμμαθητές του Γιώργου Παρασύρη από το 1ο ΕΠΑΛ Γαζίου, τίμησαν τη μνήμη του λίγους μνήνες μετά το δυστύχημα, φορώντας φανέλες για αγώνα σχολικού πρωταθλήματος, με το πρόσωπό του και το μήνυμα «δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»

Από την 8η Νοεμβρίου του 2023, που πέθανε ο μοναχογιός του, ο Γιώργος Παρασύρης άρχισε να συσσωρεύει μίσος στην ψυχή του για τον Νικήτα. Τον νεαρό που σώθηκε εν αντιθέσει με τον γιο του που σκοτώθηκε. Εξ αιτίας του κατά τον ίδιο. Από τότε άρχισε να καταστρώνει στο μυαλό του το σχέδιο για να σκοτώσει τον νεαρό.

Όπως αποδεικνύεται απ' όσα έχουν βγει στο προσκήνιο, οι προσπάθειες ήταν ουκ ολίγες. Η οικογένεια του Νικήτα, έβλεπε το κακό να έρχεται. Του είχαν ζητήσει μάλιστα, να φύγει από τον τόπο του για να ξεθυμάνει ο μετέπειτα φονιάς του. Εκείνος όμως, δεν ήθελε να απαρνηθεί ούτε τον τόπο του, ούτε την οικογένειά του. Πίστευε ότι με τον καιρό, ο Κώστας Παρασύρης θα μαλάκωνε κι ότι θα καταλάβαινε ότι το κακό έγινε από συνδυασμό γεγονότων και καταστάσεων κι όχι από μια δική του απερισκεψία. Αυτό που συνέβαινε, ωστόσο, ήταν ακριβώς το αντίθετο. Ο Παρασύρης ενέτεινε τις προσπάθειές του να βγάλει από τη μέση το παιδί. Το είχε αυτοσκοπό. Το προσπάθησε κάμποσες φορές. Η οικογένεια του Νικήτα, είχε πάρει όσα μέτρα αυτοπροστασίας μπορούσε. Έκοψαν τα δέντρα γύρω από το σπίτι για να έχουν ορατότητα, έβαλαν κάμερες γιατί ο Παρασύρης τους ενοχλούσε συχνά πυκνά και κυρίως, είχαν πάει στην Αστυνομία και τον είχαν καταγγείλει. Όπως λέει η οικογένεια του θύματος, οι αστυνομικοί έκαναν τις περισσότερες φορές τα... στραβά μάτια.

Το αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της μητέρας του οικογένειας Παρασύρη το οποίο οδηγούσε ο Νικήτας τη μοιραία νύχτα του τροχαίου στην παραλιακή του Ηρακλείου

Η απόπειρα δολοφονίας το 2024

Σε μία εξ αυτών ωστόσο, δεν θα μπορούσαν να το πράξουν, καθώς ο Παρασύρης είχε αποπειραθεί να σκοτώσει το παιδί, και πάλι με όπλο. Τον Δεκέμβριο του 2024 ο Κώστας Παρασύρης είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά του 21χρονου Νικήστρατου, του φίλου και οδηγού του μοιραίου αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε ο 17χρονος μοναχογιός του.

Μεταξύ άλλων του είχε επιβληθεί ο όρος να μην προσεγγίζει με οποιονδήποτε τρόπο τον 19χρονο τότε νεαρό, τον οποίο σκότωσε στη μέση του δρόμου σχεδόν 1,5 χρόνο μετά. «Αφήστε με στο πένθος μου και στον πόνο μου» είχε υποστηρίξει τότε, αρνούμενος την κατηγορία. «Βγήκα από το σπίτι μόνο για να θυμιάσω το μνήμα του γιου μου» είχε ισχυριστεί τότε.

Το μνημόσυνο του Γιώργου, έναν χρόνο μετά το τραγικό δυστύχημα

Το σημερινό θύμα τότε, που ήταν 19 ετών, φέρεται να υποστήριξε προανακριτικά ότι όλα ξεκίνησαν όταν επιστρέφοντας στο σπίτι του στο Γάζι, έπειτα από νυχτερινή διασκέδαση, κι ενώ ανέβαινε τη σκάλα της οικίας του δέχτηκε ένα χτύπημα στα πόδια, από πίσω, με ξύλο.

Όπως είπε δεν κατάφερε να διακρίνει ποιος ήταν. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή καθώς άκουσε φωνές, μιας και είχαν βγει στο δρόμο ο πατέρας και η αδελφή του θύματος. Ο νεαρός τον κυνήγησε. Βρήκε ένα κοντάρι και τον καταδίωξε. Όπως υποστήριξε, τον έφτασε και τον χτύπησε κι εκείνος με τη σειρά του στα πλευρά και τα πόδια, με αποτέλεσμα να τον ρίξει κάτω και να βρεθεί από πάνω του.

Τότε, έφτασε κοντά τους και η αδερφή του, η οποία τον τράβηξε και τον απομάκρυνε από τον δράστη, που βρήκε ευκαιρία να σηκωθεί και να αρχίσει και πάλι να τρέχει. Ο 19χρονος στη συνέχεια της κατάθεσής του ανέφερε ότι ο δράστης άρχισε να τρέχει και πάλι, ο ίδιος συνέχισε να τον κυνηγά και τότε - όπως καταγγέλλει – εκείνος έβγαλε ένα πιστόλι που ήταν κρυμμένο κάτω από τα ρούχα του, στην περιοχή της κοιλιάς, και πυροβόλησε εναντίον των δυο αδερφών, μια φορά σε ευθεία βολή! O νεαρός υποστηρίζει ότι τρόμαξε, τράβηξε κάτω την αδερφή του κι έπεσε πάνω της για να την προστατεύσει κι ο δράστης έφυγε. Ο 19χρονος στην προανακριτική του κατάθεση υποστήριξε ότι δεν είδε ποιος ήταν ο δράστης και δεν μπορούσε να φανταστεί ποιος θα ήθελε να τους κάνει κακό. Ωστόσο, η αδερφή του 19χρονου κατονόμαζε ως δράστη της επίθεσης τον 54χρονο σήμερα δολοφόνο του αδερφού της.

Το δικαστήριο για την απόπειρα που άργησε δυόμισι χρόνια

Την ημέρα που η οικογένεια κήδεψε σε κλίμα συντριβής και οδύνης τον 21χρονο Νικήστρατο, ο οποίος εκτελέστηκε εν ψυχρώ στη μέση του δρόμου, έγινε γνωστό ότι για τις 15 Ιανουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε η δίκη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του νεαρού και της αδελφής του, με κατηγορούμενο τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη, για το επεισόδιο που είχε σημειωθεί τα Χριστούγεννα του 2024.

Τότε ο 54χρονος είχε αφεθεί ελεύθερο με περιοριστικούς όρους, αρνούμενος ότι ήταν εκείνος που απείλησε και πυροβόλησε προς τον 21χρονο και την αδερφή του. «Αφήστε με στο πένθος μου. Εγώ πήγα μόνο στο νεκροταφείο να θυμιάσω το μνήμα του παιδιού μου» είχε πει τότε.

«Έρχονταν στο γραφείο κι έκλαιγαν»

«Προκαλεί σοκ και έντονη ανασφάλεια η εγκληματική συμπεριφορά που εκδηλώθηκε επανειλημμένως εναντίον του Νικήστρατου και της οικογένειας του που απεγνωσμένα προσπαθούσε να προστατεύσει το παιδί αυτό από τη νοσηρότητα και την εμμονική συμπεριφορά του 54χρονου» δήλωσε στο Cretalive.gr η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Αλεξάνδρα Σπανάκη.

«Δεν είναι πολύς καιρός-περιγράφει- που μαζί με την αδερφή του πήγαν νύχτα για μία ακόμα φορά στο Αστυνομικό Μέγαρο. Τα παιδιά είχαν έρθει πολλές φορές στο γραφείο μου, κλαίγοντας. Χτυπιόντουσαν».

Όταν ζητούσαν επιτακτικά να αλλάξουν οι συμπεριφορές και οι νοοτροπίες

Έναν χρόνο μετά την τραγωδία οι γονείς του 17χρονου που έφυγε από την ζωή, στο τροχαίο στην παραλιακή λεωφόρο στο Ηράκλειο, στο ύψος του Καράβολα συγκεντρώθηκαν στο σημείο που έχασε τη ζωή του. Μάλιστα μιλούσαν στο συγκεντρωμένο πλήθος, ζητώντας «να αφυπνίσουμε την πολιτεία και όλη την κοινωνία. Για να σώσουμε τα παιδιά μας από τους δρόμους… Για να δούμε να αλλάζει κάτι στις συμπεριφορές των ανθρώπων. Για να πούμε ότι σε μια στιγμή χάνεται ο κόσμος όλος…».

Ο Νικήστρατος είχε καταλάβει όταν ο 54χρονος του έκλεισε τον δρόμο στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, ότι αυτό δεν θα ήταν ένα ακόμα επεισόδιο στην διένεξη που είχε με τον 54χρονο και γι αυτό προσπάθησε να τον αποτρέψει από το να τον πυροβολήσει, όμως δεν τα κατάφερε.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο έχει καταγραφεί η στιγμή που ο Παρασύρης πέφτει με το αυτοκίνητο του πάνω στο κόκκινο όχημα του 21χρονου. Ο Νικήστρατος κατεβαίνει από το όχημα και ορμά κατά πάνω του, επιχειρώντας να τον σταματήσει με κλωτσιά στον αέρα, καθώς τον έχει δει ότι κραδαίνει πιστόλι κι ετοιμάζεται να τον σκοτώσει.

Δυστυχώς, δεν κατάφερε να του το ρίξει από τα χέρια, με αποτέλεσμα, όταν προσγειώθηκε στο έδαφος, έχοντας χάσει και την ισορροπία του, να δεχτεί, πεσμένος στο πεζοδρόμιο, τις 6 σφαίρες του δολοφόνου του.

Ο 54χρονος, δεν κουνιέται καν. Με το περίστροφο στο χέρι εκτελεί το 21χρονο παιδί κι όταν αυτό βρίσκεται πεσμένο στο οδόστρωμα και ξεψυχά, εκείνος κλωτσά το σχεδόν άψυχο κορμί του.

Πλέον, φυλακίστηκε τόσο ο ίδιος, όσο και η σύζυγός του, η οποία βρισκόταν μαζί του όταν σκότωνε τον Νικήστρατο και δεν έκανε καμία προσπάθεια να τον αποτρέψει. Κάθισε στο αυτοκίνητο και είδε όλο το σκηνικό να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια της.