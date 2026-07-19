Μαριάννα Πολυχρονίδη: Έγινε μητέρα - H πρώτη φωτογραφία του μωρού της
Η ηθοποιός Μαριάννα Πολυχρονίδη έγινε πρόσφατα μητέρα
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- Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό της στο Instagram.
- Στην ανάρτησή της ευχαρίστησε το μωρό και τον σύντροφό της, Φίλιππο Μωυσιάδη.
- Η ανάρτηση εκφράζει την ευγνωμοσύνη και την αγάπη της για το νέο μέλος της οικογένειας.
Η ηθοποιός Μαριάννα Πολυχρονίδη έγινε μητέρα, όπως ενημέρωσε το απόγευμα του Σαββάτου 18 Ιουλίου στα social media.
Η γνωστή ηθοποιός ανέβασε στο instagram την πρώτη φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό της γράφοντας:
«Τον τελευταίο καιρό… Χορεύω στο ρυθμό των μικροσκοπικών σου ποδιών. Αφήνομαι στα χεράκια σου να με πας όπου θέλεις. Βλέπω τον κόσμο απ’ την αρχή μέσα απ’τα μάτια σου. Σ’ ευχαριστούμε που μας διάλεξες πανέμορφό μας πλάσμα! Αγάπη μου @fil.mos σ’ευχαριστώ που δίνεις βάθος και ουσία στο ΜΑΖΙ», έγραψε κοινοποιώντας το όνομα του συντρόφου της.
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