Μαριάννα Πολυχρονίδη: Έγινε μητέρα - H πρώτη φωτογραφία του μωρού της

Snapshot Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό της στο Instagram.

Στην ανάρτησή της ευχαρίστησε το μωρό και τον σύντροφό της, Φίλιππο Μωυσιάδη.

Η ανάρτηση εκφράζει την ευγνωμοσύνη και την αγάπη της για το νέο μέλος της οικογένειας. Snapshot powered by AI

Η ηθοποιός Μαριάννα Πολυχρονίδη έγινε μητέρα, όπως ενημέρωσε το απόγευμα του Σαββάτου 18 Ιουλίου στα social media.

Η γνωστή ηθοποιός ανέβασε στο instagram την πρώτη φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό της γράφοντας:

«Τον τελευταίο καιρό… Χορεύω στο ρυθμό των μικροσκοπικών σου ποδιών. Αφήνομαι στα χεράκια σου να με πας όπου θέλεις. Βλέπω τον κόσμο απ’ την αρχή μέσα απ’τα μάτια σου. Σ’ ευχαριστούμε που μας διάλεξες πανέμορφό μας πλάσμα! Αγάπη μου @fil.mos σ’ευχαριστώ που δίνεις βάθος και ουσία στο ΜΑΖΙ», έγραψε κοινοποιώντας το όνομα του συντρόφου της.