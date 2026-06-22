Ρέθυμνο: Από τον αρραβώνα στις συλλήψεις για άσκοπους πυροβολισμούς

Ένα γλέτι ενός αρραβώνα στο Ρέθυμνο, πήρε άσχημη τροπή αφού από τις χαρές ακολούθησαν συλλήψεις για άσκοπους πυροβολισμούς.

Newsbomb

Ρέθυμνο: Από τον αρραβώνα στις συλλήψεις για άσκοπους πυροβολισμούς
ΕΛΛΑΔΑ
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Ακριβά πλήρωσαν δύο άνδρες, ηλικίας 29 και 55 ετών, το γλέντι ενός αρραβώνα στο Ρέθυμνο.

Οι δύο ημεδαποί συνελήφθησαν το πρωί της Κυριακής από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και του ΤΑΕ Ρεθύμνου, καθώς η κοινωνική εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το προηγούμενο βράδυ συνοδεύτηκε από μπαλωθιές.

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