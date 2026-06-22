Γιαννακόπουλος για Ομπράντοβιτς: «Καιρός να ξαναγράψουμε ιστορία»

«Καιρός να ξαναγράψουμε ιστορία», ήταν η αποστροφή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κατά την παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR, το μεσημέρι της Δευτέρας στο Telecom Athens Center στο ΟΑΚΑ. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού έδωσε το σύνθημα, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να επιβεβαιώνει, επαναλαμβάνοντας πολλές φορές κατά τη διάρκεια της παρουσίασης πως επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, με την οικογένεια του οποίου δεν είχε κόψει ποτέ τους δεσμούς που τον ενώνουν, για να εργαστεί για το παρόν και το μέλλον του Συλλόγου.

«Ευχαριστώ για την ευκαιρία να είμαι σε ένα από τα καλύτερα club στον κόσμο», είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκινώντας την παρουσίαση, για την οποία περίπου 5000 φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν κατακλύσει τις κερκίδες δημιουργώντας μια εξαιρετικά θερμή ατμόσφαιρα: «Πανάθα μου σε αγαπώ» και «Γύρισες στο σπίτι σου, Ζέλικο Θεέ», φώναζαν οι οπαδοί, ενώ κατά την άφιξη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο παρκέ, όλοι φώναξαν ρυθμικά το όνομά του Σέρβου προπονητή.

Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ως «ιστορική», σπουδαιότερη ακόμη και από την κατάκτηση μιας Ευρωλίγκα, καθώς η χαρά που βλέπει, όπως είπε, στα μηνύματα των φιλάθλων του Παναθηναϊκού, είναι μεγαλύτερη και από δώρα γενεθλίων και από όλα.

Ενδεικτική της πανηγυρικής ατμόσφαιρας, άλλωστε ήταν η καταληκτική ατάκα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Can you imagine, Zelijko is back!» («Το φαντάζεστε, ο Ζέλικο επέστρεψε»)!

Το κλείσιμο της παρουσίασης:

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