Live Blog - The King Is Back: Η επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό AKTOR

Όλα έτοιμα στο Platinum Lounge Members Club του Telekom Center Athens, όπου ο Παναθηναϊκός AKTOR παρουσιάζει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως τον νέο του προπονητή, σε μια κίνηση που προκάλεσε το ενδιαφέρον όλου του μπασκετικού κόσμου.

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Η άφιξη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο T-Center λίγα λεπτά μετά τις 12:00

Η επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό έχει γεμίσει ενθουσιασμό τον κόσμο της ομάδας, που βλέπει ξανά στο πρόσωπό του, τον προπονητή που ταύτισε το όνομά του με τη νίκη, τις επιτυχίες και τις πιο ένδοξες στιγμές του συλλόγου.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού AKTOR, κινείται σε ρυθμούς Ομπράντοβιτς και ετοιμάζει θερμή υποδοχή για τον Σέρβο προπονητή, με τη Θύρα 13 να απευθύνει σχετικό κάλεσμα προς τον κόσμο. Το T-Center βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος καθώς οι οπαδοί του Παναθηναϊκού υποδέχονται τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του συλλόγου.

Newsbomb.gr

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς συνέδεσε το όνομά του με τις πιο χρυσές σελίδες στην ιστορία του Παναθηναϊκού: Την κατάκτηση πέντε ευρωπαϊκών τροπαίων και αμέτρητων άλλων επί ελληνικού εδάφους, χτίζοντας την παντοκρατορία των πράσινων.

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

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