Παναθηναϊκός AKTOR: Η επιστροφή του βασιλιά – Αποθεωτική υποδοχή από τους φίλους της ομάδας

Ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τις πιο χρυσές σελίδες στην ιστορία του Παναθηναϊκού επέστρεψε και οι φίλοι του «τριφυλλιού» φρόντισαν να του χαρίσουν μια υποδοχή αντάξια του μύθου του. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των «πράσινων» φιλάθλων, οι οποίοι κατέκλυσαν το ΟΑΚΑ για να καλωσορίσουν τον άνθρωπο που οδήγησε την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης.

Σήμερα Δευτέρα (22/6) και ώρα 13:00 ο Παναθηναϊκός AKTOR παρουσιάζει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως τον νέο του προπονητή στο Platinum Lounge Members Club του Telekom Center Athens.

https://www.instagram.com/reel/DZ2ewjWIMKt/

Ο Σέρβος τεχνικός αποτελεί τη σημαντικότερη προσωπικότητα στην ιστορία του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Από το 1999 έως το 2012 δημιούργησε μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες που γνώρισε ποτέ το ευρωπαϊκό μπάσκετ, κατακτώντας συνολικά πέντε Ευρωλίγκες με τους «πράσινους».

https://www.instagram.com/p/DZ2O4AYomNC/

Η αρχή έγινε το 2000 στη Θεσσαλονίκη, όταν ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ακολούθησε το έπος της Μπολόνια το 2002, στον τελικό απέναντι στην Κίντερ.

Το 2007 ήρθε μία από τις πιο συγκλονιστικές βραδιές στην ιστορία του συλλόγου, όταν ο Παναθηναϊκός σήκωσε την Ευρωλίγκα μέσα στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, επικρατώντας της ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Δύο χρόνια αργότερα, στο Βερολίνο, οι «πράσινοι» κατέκτησαν ακόμη ένα ευρωπαϊκό στέμμα απέναντι στην ίδια αντίπαλο, ενώ το 2011 στη Βαρκελώνη ο Ομπράντοβιτς οδήγησε την ομάδα στην έκτη συνολικά Ευρωλίγκα της ιστορίας της.

Πέρα από τις ευρωπαϊκές διακρίσεις, ο «Ζοτς» κατέκτησε δεκάδες τίτλους στην Ελλάδα, δημιουργώντας μια αυτοκρατορία που κυριάρχησε για περισσότερο από μία δεκαετία.

Η επιστροφή του έχει γεμίσει ενθουσιασμό τον κόσμο του Παναθηναϊκού, που βλέπει ξανά στο πρόσωπό του τον προπονητή που ταύτισε το όνομά του με τη νίκη, τις επιτυχίες και τις πιο ένδοξες στιγμές του συλλόγου.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού AKTOR, κινείται σε ρυθμούς Ομπράντοβιτς και ετοιμάζει θερμή υποδοχή για τον Σέρβο προπονητή, με τη Θύρα 13 να απευθύνει σχετικό κάλεσμα προς τον κόσμο. Όλα δείχνουν πως το T-Center θα αποτελέσει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να ετοιμάζονται να υποδεχθούν τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του συλλόγου. Το κάλεσμα της Θύρας 13 είναι για τη Δευτέρα (22/06) στις 12:30 έξω από το «T-Center».

https://www.instagram.com/reel/DZ2P2Q_tdf9/

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