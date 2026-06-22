«Η Ιστορία συνεχίζεται»: Γιαννακόπουλος κι Ομπράντοβιτς μπροστά από το άγαλμα του Παύλου
Μια φωτογραφία ήταν αρκετή για να ξυπνήσει χιλιάδες αναμνήσεις και να προκαλέσει δέος στους φίλους του Παναθηναϊκού.
Μετά την ολοκλήρωση της επίσημης παρουσίασης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κι ο πολυνίκης τεχνικός του «τριφυλλιού», φωτογραφήθηκαν μπροστά στο άγαλμα του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου.
Μια φωτογραφία, την οποία δημοσίευσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ξύπνησε έντονες αναμνήσεις στους φίλους της ομάδας.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Σέρβος προπονητής φωτογραφήθηκαν μπροστά στο άγαλμα του Παύλου Γιαννακόπουλου, το οποίο βρίσκεται στο VIP Lounge του T-Center, σε ένα στιγμιότυπο με ιδιαίτερο συμβολισμό για την οικογένεια του συλλόγου και τον κόσμο του «τριφυλλιού».
Η φωτογραφία τραβήχτηκε αμέσως μετά το τέλος της εκδήλωσης για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς στην ομάδα, έπειτα από 14 χρόνια, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να τη συνοδεύει με το μήνυμα: «Η Ιστορία συνεχίζεται».