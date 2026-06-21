Πούλησαν την εταιρεία τους για 1,38 δισ., την αγόρασαν πίσω για 415 εκατ. και την απογείωσαν με AI

Δύο μηχανικοί, μια εταιρεία και μια από τις πιο παράξενες οικονομικές κινήσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Silicon Valley. Ο Τζον Του και ο Ντέιβιντ Σαν πούλησαν το μεγαλύτερο μέρος της εταιρείας τους για περίπου 1,5 δισ. ευρώ, για να την αγοράσουν ξανά λίγα χρόνια αργότερα για μόλις 450 εκατ. ευρώ.

Η Kingston Technology ξεκίνησε ως μια εταιρεία που ειδικεύεται σε λύσεις μνήμης και αποθήκευσης δεδομένων, σε μια εποχή που οι προσωπικοί υπολογιστές άρχιζαν να εξαπλώνονται μαζικά. Η στρατηγική της δεν ήταν η παραγωγή chips, αλλά η συναρμολόγηση, ο έλεγχος ποιότητας και η παροχή αξιόπιστων memory modules και storage προϊόντων.

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