Απίστευτη ανευθυνότητα από λουόμενους - Πήγαν να... παίξουν με λαγοκέφαλο και τους δάγκωσε

Ένα βίντεο που είχε δημοσιευτεί στο YouTube πριν από περίπου επτά χρόνια επιστρέφει στο προσκήνιο, καθώς ο λαγοκέφαλος εμφανίζεται με αυξανόμενη συχνότητα στις ελληνικές θάλασσες. Οι ειδικοί προειδοποιούν για την τοξικότητα αυτού του είδους και τις πιθανές επικίνδυνες συνέπειες από την επαφή μαζί του.

Το βίντεο, αρχικά αναρτημένο από την ιστοσελίδα boatfishing.gr και στη συνέχεια διαμοιρασμένο στα κοινωνικά δίκτυα, δείχνει λουόμενους σε παραλία του Αιγαίου να πλησιάζουν έναν λαγοκέφαλο που είχε βγει στα ρηχά νερά. Χωρίς να γνωρίζουν την επικινδυνότητα του ψαριού, τον παρακολουθούν και προσπαθούν να αλληλεπιδράσουν μαζί του, καταγράφοντας τις στιγμές με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Ορισμένοι από τους λουόμενους επιχειρούν ακόμη και να χαϊδέψουν το ψάρι, ενώ ακούγονται θετικά σχόλια για την εμφάνισή του. Ωστόσο, η αλληλεπίδραση δεν εξελίσσεται ομαλά, καθώς ο λαγοκέφαλος δαγκώνει το δάχτυλο ενός εκ των παραθεριστών.

Το βίντεο διακόπτεται τη στιγμή που ακούγεται κραυγή πόνου, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο που κρύβει η επαφή με αυτό το είδος.

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