Προσέκρουσε το πλοίο «Hyperspeed Jet 4» στο λιμάνι της Ραφήνας - Του επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου

Snapshot Το πλοίο «Hyperspeed Jet 4» προσέκρουσε στο λιμάνι της Ραφήνας κατά τη διαδικασία πρόσδεσής του χωρίς να μεταφέρει επιβάτες.

Δεν υπήρχε άλλο πλοίο εντός του λιμανιού κατά τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει δρομολόγιο προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο μεταφέροντας 250 επιβάτες και οχήματα.

Επέβαλαν προσωρινή απαγόρευση απόπλου μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να δοθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας.

Την ώρα του περιστατικού επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ. Snapshot powered by AI

Ένα πλοίο προσέκρουσε στο λιμάνι της Ραφήνας, κατά την διάρκεια της διαδικασίας πρόσδεσής του, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί προσωρινή απαγόρευση απόπλου.

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό-ταχύπλοο πλοίο «Hyperspeed Jet 4», ελληνικής σημαίας, δεν μετέφερε επιβάτες, κατά την πρόσκρουση του, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή

Το περιστατικό σημειώθηκε χωρίς να εμπλακεί άλλο πλοίο, καθώς την στιγμή της πρόσκρουσης δεν βρισκόταν άλλο σκάφος εντός του λιμανιού.

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Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, μεταφέροντας 250 επιβάτες, 27 οχήματα και έξι δίκυκλα. Οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της εταιρείας.

Η αρμόδια Λιμενική Αρχή προχώρησε στην απαγόρευση απόπλου του πλοίου μέχρι τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων και την προσκόμιση των απαραίτητων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας. Την ώρα του περιστατικού στην περιοχή επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ.