Νίκος Δένδιας: Το μήνυμα του υπουργού Εθνικής Άμυνας για τη Γιορτή του Πατέρα
Η ανάρτηση του υπουργού με τον πατέρα του Σπύρο
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«Τις σημαντικές αξίες στη ζωή, τις διδασκόμαστε από το παράδειγμα του πατέρα μας. Παραμένει σημείο αναφοράς και όταν δεν βρίσκεται κοντά μας. Χρόνια πολλά σε κάθε πατέρα!».
Αυτό ανέφερε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
Ο κ. Δένδιας συνόδευσε την ανάρτησή του με μια φωτογραφία με τον πατέρα του Σπύρο στην Κέρκυρα.
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