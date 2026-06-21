Μετακόμισε σε σπίτι 9 τ.μ. στο Παρίσι και δεν θέλει να φύγει: «Δεν χρειάζομαι κάτι μεγαλύτερο»

Αυτό που ξεκίνησε ως μια προσωρινή λύση στέγασης εξελίχθηκε σε έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής. Η συγγραφέας και δημιουργός περιεχομένου Νέιντελαϊν Μεχία βρέθηκε στα τέλη του 2025 να αναζητά επειγόντως οικονομική κατοικία στο Παρίσι, χωρίς να φαντάζεται ότι ένα διαμέρισμα μόλις 9 τετραγωνικών μέτρων θα άλλαζε την αντίληψή της για την καθημερινότητα και την ευτυχία.

Η νεαρή γυναίκα εγκαταστάθηκε σε ένα μικροσκοπικό στούντιο στο 17ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, λίγα λεπτά από την Αψίδα του Θριάμβου. Η πρόθεσή της ήταν να μείνει εκεί μόνο για μερικούς μήνες, μέχρι να βρει κάτι μεγαλύτερο. Οκτώ μήνες αργότερα, όχι μόνο παραμένει στο ίδιο σπίτι, αλλά δηλώνει πως δεν αισθάνεται την ανάγκη να μετακομίσει.

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