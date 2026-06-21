Κωνσταντοπούλου: Ο Τσίπρας είναι θρασύτατος και αποτυχημένος - Ήξερε για τους νεκρούς στο Μάτι

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαπέλυσε έντονη κριτική εναντίον του Αλέξη Τσίπρα σε συνέντευξή της στο MEGA, χαρακτηρίζοντάς τον «θρασύτατο και αποτυχημένο πρώην πρωθυπουργό».

Η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, την τραγωδία στο Μάτι, καθώς και στις πολιτικές τους διαφωνίες μετά το δημοψήφισμα του 2015, ενώ αμφισβήτησε και τη αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων που δείχνουν επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στην πολιτική σκηνή.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε πως ο Αλέξης Τσίπρας απέτυχε σε όλους τους ρόλους που ανέλαβε, επισημαίνοντας ότι πρόδωσε τον λαό και παραβίασε τη λαϊκή εντολή του 2015. «Φέρνει τα μνημόνια και καταδιώκει όσους αντιστέκονται», τόνισε, υπενθυμίζοντας τις διαφωνίες της με τον πρώην πρωθυπουργό όταν αρνήθηκε να στηρίξει το τρίτο μνημόνιο. Παράλληλα, περιέγραψε την περίοδο της ρήξης τους, υπογραμμίζοντας πως τότε δέχτηκε έντονη πολιτική και προσωπική επίθεση από το περιβάλλον του ΣΥΡΙΖΑ.

Η πρώην πρόεδρος της Βουλής κατηγόρησε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για αυταρχική διακυβέρνηση, με μνημόνια και καταστολή. Αναφέρθηκε ειδικά στην υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου, τονίζοντας ότι δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του Τσίπρα. Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η κριτική της για τη διαχείριση της πυρκαγιάς στο Μάτι το 2018, υποστηρίζοντας πως ο τότε πρωθυπουργός γνώριζε από νωρίς για τους δεκάδες νεκρούς και ωστόσο παρουσιάστηκαν ανεύθυνα στην τηλεόραση, υποβαθμίζοντας το μέγεθος της τραγωδίας.

Σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις που φέρνουν τον Αλέξη Τσίπρα να ανακάμπτει, η κ. Κωνσταντοπούλου εξέφρασε αμφιβολίες για την αξιοπιστία τους, επισημαίνοντας την πρωτοφανή προβολή που λαμβάνει ο πρώην πρωθυπουργός στα μέσα ενημέρωσης. Υποστήριξε ότι η ΕΡΤ επί ΣΥΡΙΖΑ αγνόησε την ίδια και το κόμμα της, ακόμα και σε σημαντικές υποθέσεις όπως η δολοφονία του Γρηγορόπουλου. Τέλος, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι εκμεταλλεύεται πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα, παρουσιάζοντάς τον ως «εύκολο αντίπαλο».