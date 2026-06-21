Φωτιά τώρα στο Λουτράκι - Επιχειρούν 47 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο
Στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, ένα ελικόπτερο, ενώ βοηθούν και εθελοντές
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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στον οικισμό της Σκαλωσιάς στο Λουτράκι.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, ενώ στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, ένα ελικόπτερο, ενώ βοηθούν και εθελοντές.
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