Φωτιά τώρα στο Λουτράκι - Επιχειρούν 47 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στον οικισμό της Σκαλωσιάς στο Λουτράκι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, ενώ στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, ένα ελικόπτερο, ενώ βοηθούν και εθελοντές.