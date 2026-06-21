Τζέιμς Μπάροους: Το συγκινητικό αντίο της Τζένιφερ Άνιστον στον σκηνοθέτη των «Friends»

Η Τζένιφερ Άνιστον αποχαιρέτησε τον σκηνοθέτη των «Friends», Τζέιμς Μπάροους, ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 85 ετών.

Με ανάρτησή της στο Instagram, η ηθοποιός είπε το δικό της «αντίο» στον «μπαμπά Μπάροους», ο οποίος υπήρξε πατρική φιγούρα για την ίδια.

«Το πιο δύσκολο πράγμα στο να γράψω αυτό το κείμενο είναι ότι πέρασες μια ολόκληρη ζωή κάνοντας τους ανθρώπους να νιώθουν αγαπημένοι, και τώρα μου φαίνεται αδύνατο να μαζέψω όλη αυτή την αγάπη σε λίγες παραγράφους. Μας αποκαλούσε "παιδιά" του — "Πού είναι τα παιδιά;" "Ας δούμε αν τα παιδιά μπορούν να κάνουν το αστείο να πετύχει". Καμία πίεση», έγραψε η ηθοποιός, αναφερόμενη στα γυρίσματα της πολυαγαπητής σειράς.

Η Τζένιφερ Άνιστον με τον Τζέιμς Μπάροους

«Τα δικά του απίστευτα παιδιά ήταν αρκετά γενναιόδωρα ώστε να τον μοιραστούν με όλους εμάς που είχαμε την τύχη να βιώσουμε την μοναδική του παρουσία. Υπήρξε πατρική φιγούρα για μένα. Πάντα με φρόντιζε. Ανησυχούσε για μένα, με επαινούσε, με δίδασκε, με καθοδηγούσε και με στήριζε στις πιο δύσκολες αλλά και στις καλύτερες στιγμές. Μας κακομάθαινε πάρα πολύ», συνέχισε.

«Πάνω απ’ όλα, μας δίδαξε — εμάς τα "παιδιά" — πόσο σημαντικό είναι να αγαπάμε και να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον. Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον και να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον, ό,τι κι αν συμβεί.

Και αυτό ακριβώς κάναμε. Μου λείπει η φωνή σου. Μου λείπει το γέλιο σου. Μου λείπει η λαμπρότητά σου. Όπου κι αν βρίσκεσαι, ελπίζω κάποιος να σε ρωτάει: "Πού είναι τα παιδιά;"», κατέληξε.

Δείτε την ανάρτηση της ηθοποιού:

https://www.instagram.com/p/DZ0fGA2iSR6/

Ποιος ήταν ο Τζέιμς Μπάροους

Ο Τζέιμς Μπάροους σκηνοθέτησε περισσότερα από 1.000 επεισόδια κλασσικών κωμικών σειρών, μεταξύ των οποίων το «Friends», το «The Big Bang Theory» και το «Will & Grace», αλλά έγινε περισσότερο γνωστός ο συνδημιουργός της κωμικής σειράς «Cheers» (1982-1993).

Ο γνωστός σκηνοθέτης κέρδισε 11 βραδεία Emmy και πέντε βραβεία της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής (Directors Guild of America), σε μια καριέρα που διήρκησε περισσότερο από πέντε δεκαετίες.

Η οικογένειά του επιβεβαίωσε τον θάνατό του στο περιοδικό People. «Γιορτάζουμε την εξαιρετική ζωή και τη διαρκή κληρονομιά του Τζέιμς Μπάροους, ο οποίος απεβίωσε ειρηνικά σήμερα, έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη του οικογένεια. Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ο Μπάροους υπήρξε ένας από τους πιο επιδραστικούς και αγαπητούς σκηνοθέτες στην ιστορία της τηλεόρασης. Ως θρυλικός σκηνοθέτης, μέντορας και δημιουργική δύναμη, συνέβαλε στη διαμόρφωση γενεών κωμωδίας και χάρισε ανυπολόγιστη χαρά στο κοινό σε όλο τον κόσμο», αναφέρεται στη δήλωση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του σκηνοθέτη.

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