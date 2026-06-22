Βίντεο με Tesla να πέφτει πάνω σε σπίτι στο Τέξας, σκοτώνοντας 76χρονη

Ένα Tesla που φέρεται να κινούνταν με ταχύτητα έως και 110 χλμ/ώρα ενώ το σύστημα Autopilot ήταν ενεργοποιημένο, έπεσε με δύναμη πάνω σε κατοικία στο Τέξας, σκοτώνοντας μια 76χρονη γιαγιά. Το περιστατικό αποτελεί το τελευταίο θανατηφόρο δυστύχημα που επαναφέρει στο προσκήνιο τις αντιδράσεις για την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης της εταιρείας.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο KHOU-TV στο Χιούστον δείχνει το όχημα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε κατοικημένο δρόμο, να βγαίνει εκτός πορείας, να διασχίζει γκαζόν και να πέφτει απευθείας πάνω στο σπίτι από τούβλα.

Άλλο βίντεο από κουδούνι πόρτας καταγράφει το αυτοκίνητο να προσκρούει στον τοίχο με τέτοια δύναμη ώστε να εισχωρήσει βαθιά μέσα στο σπίτι, όπου η Martha Avila έβαζε εκείνη τη στιγμή τα ψώνια της.

Η 76χρονη υπέκυψε στα τραύματά της, αφού αρχικά μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο.

Οι αρχές ερευνούν αν το σύστημα Autopilot της Tesla έπαιξε ρόλο στο δυστύχημα, καθώς το όχημα, ένα Model 3, βγήκε από τον δρόμο και καρφώθηκε στο σπίτι με υψηλή ταχύτητα.

Η Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NHTSA) έχει ξεκινήσει ξεχωριστή έρευνα για το περιστατικό. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη καταλήξει στα αίτια της εκτροπής του οχήματος.

Ένας γείτονας δήλωσε ότι είδε «ένα αυτοκίνητο να περνάει με 100-110 χλμ την ώρα» και στη συνέχεια να προσκρούει στο σπίτι.

Ο οδηγός, 44 ετών, Michael Butler, είπε στις αρχές ότι το σύστημα υποβοήθησης οδήγησης ήταν ενεργό τη στιγμή του δυστυχήματος.

Η Avila, γιαγιά 76 ετών, υπέστη θανατηφόρα τραύματα και κατέληξε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε με ελικόπτερο. Ο οδηγός επίσης τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με τις αρχές, το Tesla κινούνταν σε οικιστική περιοχή, έχασε τη λωρίδα κυκλοφορίας και εισέβαλε στο σπίτι προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Οι αρχές εξετάζουν αν το Autopilot ή άλλο σύστημα υποβοήθησης λειτουργούσε σωστά τη στιγμή του συμβάντος.

Η οικογένεια που ζούσε στο σπίτι αναγκάστηκε να μετακομίσει προσωρινά σε ξενοδοχείο λόγω των σοβαρών ζημιών.

Η Tesla δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημόσια το περιστατικό.

Το δυστύχημα προστίθεται σε μια μακρά σειρά υποθέσεων που αφορούν την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης της εταιρείας και έχουν απασχολήσει ρυθμιστικές αρχές και δικαστήρια.

Από το 2016, η Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NHTSA) έχει ξεκινήσει περισσότερες από τρεις δωδεκάδες ειδικές έρευνες για ατυχήματα με Tesla, στα οποία υπήρχαν υποψίες ότι χρησιμοποιήθηκαν προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, όπως το Autopilot, με 20 αναφερόμενους θανάτους από ατυχήματα.

Για χρόνια, η NHTSA και το National Transportation Safety Board έχουν εξετάσει κατά πόσο οι οδηγοί βασίζονται υπερβολικά στο Autopilot και αν τα συστήματα της Tesla επαρκούν για να διασφαλίσουν την προσοχή τους στον δρόμο.

Μεταξύ των πιο γνωστών υποθέσεων ήταν το θανατηφόρο δυστύχημα του 2016 στη Φλόριντα, καθώς και άλλα περιστατικά το 2018 και 2019 σε Καλιφόρνια και Φλόριντα.

Πέρυσι, η Tesla προχώρησε σε συμβιβασμό σε υπόθεση αποζημίωσης για θανατηφόρο δυστύχημα του 2018.

Σε άλλη υπόθεση, δικαστήριο στη Φλόριντα επιδίκασε 243 εκατομμύρια δολάρια υπέρ των θυμάτων σε υπόθεση που αφορούσε το Autopilot.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η ονομασία «Autopilot» έχει δημιουργήσει σύγχυση στους οδηγούς ως προς τις πραγματικές δυνατότητες του συστήματος.

Η πρώην σύμβουλος αυτοκινητοβιομηχανίας Lauren Fix δήλωσε ότι όταν τέτοια συστήματα συναντούν απρόβλεπτες καταστάσεις, η ανθρώπινη αντίδραση διαφέρει σημαντικά από την υπολογιστική.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ δεν έχει ακόμη αποφασιστεί αν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Πηγή: nypost

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