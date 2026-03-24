Καθυστερήσεις χωρίς τέλος για το Tesla Roadster

Του Γιάννη Σκουφή

Η Tesla συνεχίζει το… σίριαλ των καθυστερήσεων για το νέο Roadster, με τον Elon Musk να ανακοινώνει πως η επόμενη παρουσίαση μεταφέρεται για τα τέλη Απριλίου 2026. Αν και πρόκειται για καθυστέρηση λίγων εβδομάδων σε σχέση με τον προηγούμενο στόχο, το συνολικό timeline του μοντέλου έχει πλέον ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, καθώς η πρώτη του αποκάλυψη έγινε το 2017.

Στην πράξη, το νέο Roadster έχει περάσει από διαδοχικές αναβολές που καλύπτουν σχεδόν μια δεκαετία, με συνεχείς υποσχέσεις για επιδόσεις που θα επαναπροσδιορίσουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ωστόσο, όσο περνά ο χρόνος, το ίδιο το πρότζεκτ δείχνει να χάνει μέρος της σημασίας του, κυρίως λόγω της στρατηγικής κατεύθυνσης της Tesla.

Η εταιρεία δίνει πλέον ξεκάθαρη έμφαση στην αυτόνομη οδήγηση και σε μοντέλα χωρίς παραδοσιακά χειριστήρια, όπως το επερχόμενο Tesla Cybercab. Αυτό δημιουργεί μια εμφανή αντίφαση: από τη μία, η Tesla προωθεί ένα μέλλον χωρίς οδηγούς και τιμόνι, και από την άλλη συνεχίζει να υπόσχεται ένα ακριβό, καθαρόαιμο σπορ αυτοκίνητο που βασίζεται αποκλειστικά στην εμπειρία οδήγησης.

Αρχικά, το Roadster είχε παρουσιαστεί ως «το απόλυτο αυτοκίνητο για οδηγούς», με στόχο να αποδείξει ότι τα ηλεκτρικά μπορούν να ξεπεράσουν κάθε συμβατικό supercar. Ωστόσο, η αγορά έχει ήδη προχωρήσει, με πολλά εξηλεκτρισμένα μοντέλα να προσφέρουν εντυπωσιακές επιδόσεις, μειώνοντας το στοιχείο της έκπληξης.

Με αυτά τα δεδομένα, το νέο Roadster μοιάζει να ανήκει σε μια διαφορετική εποχή της Tesla, πριν η έμφαση μετατοπιστεί πλήρως στην τεχνολογία αυτόνομης μετακίνησης. Αν τελικά φτάσει στην παραγωγή, θα πρέπει να αποδείξει όχι μόνο τις επιδόσεις του, αλλά και τον λόγο ύπαρξής του σε ένα μέλλον όπου ο ρόλος του οδηγού αμφισβητείται ολοένα και περισσότερο.

New Roadster unveil probably in late April. https://t.co/NShZxpK5cI

— Elon Musk (@elonmusk) March 17, 2026

