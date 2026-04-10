Tesla Model S και Model X: «Καπέλο» στα τελευταία διαθέσιμα μοντέλα

Του Γιάννη Σκουφή

Η Tesla προχώρησε σε μια απρόσμενη κίνηση στην αμερικανική αγορά, επιβάλλοντας επιπλέον χρέωση περίπου 15.000 δολαρίων στα Model S και Model X που βρίσκονται σε απόθεμα. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τα αυτοκίνητα που είναι ήδη διαθέσιμα προς πώληση, χωρίς να συνδέεται με κάποια νέα έκδοση εξοπλισμού.

Μετά την αύξηση, η τιμή του Model S στις ΗΠΑ ξεκινά πλέον από περίπου 110.000 δολάρια, ενώ το Model X κοστίζει πλέον πάνω από 114.000 δολάρια. Το ενδιαφέρον είναι ότι η επιπλέον χρέωση αντιστοιχεί σχεδόν στο κόστος του πακέτου εξοπλισμούτ Luxe, το οποίο περιλαμβάνει λειτουργίες όπως Full Self Driving, Premium Connectivity και δωρεάν φόρτιση.

Ωστόσο, τα συγκεκριμένα προνόμια υπήρχαν ήδη στα αυτοκίνητα πριν την αύξηση, άρα δεν προκύπτει κάποια ουσιαστική αναβάθμιση. Την ίδια στιγμή, η Tesla έχει αλλάξει τους όρους χρήσης ορισμένων υπηρεσιών, καθώς το Full Self Driving δεν μεταφέρεται πλέον σε νέο ιδιοκτήτη.

Κάτι που μειώνει σημαντικά τη μεταπωλητική αξία των πακέτων, δημιουργώντας αντιδράσεις από υποψήφιους αγοραστές που βλέπουν την κίνηση περισσότερο ως εμπορικό «καπέλο» παρά ως πραγματική προσθήκη αξίας.

Ένα πιθανό σενάριο σχετίζεται με το τέλος παραγωγής των Model S και Model X. Τα δύο μοντέλα έχουν ήδη ολοκληρώσει τον κύκλο τους, με τα τελευταία διαθέσιμα αυτοκίνητα να περιορίζονται σε λίγες εκατοντάδες παγκοσμίως. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια τεχνητή αύξηση τιμών λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας.

Παρά ταύτα, η στρατηγική αυτή δημιουργεί ένα παράδοξο: η Tesla, που είχε χτίσει τη φήμη της πάνω σε διαφανείς online πωλήσεις χωρίς «κρυφές» χρεώσεις, φαίνεται τώρα να υιοθετεί πρακτικές που θυμίζουν πιο παραδοσιακές μεθόδους της αγοράς.

Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη δείχνει ότι ακόμη και οι πιο καθιερωμένες ηλεκτρικές προτάσεις δεν μένουν ανεπηρέαστες από τις πιέσεις της αγοράς και τον κύκλο ζωής τους.

