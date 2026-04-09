Φαρμακείο αυτοκινήτου: Πρόστιμο €30 για όσους δεν το έχουν – Από πότε θα ισχύσουν οι αλλαγές

Με πρόστιμο που θα αγγίξει τα 30 ευρώ απειλούνται οι οδηγοί που δεν θα συμμορφωθούν με τις νέες οδηγίες για το κουτί πρώτων βοηθειών στα αυτοκίνητα. Οι αλλαγές για το φαρμακείο αυτοκινήτων θα τεθούν σε ισχύ από τις 18 Ιουνίου.

Όπως προκύπτει από την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, οι νέες οδηγίες αφορούν όλα τα οχήματα, εκτός από τα δίκυκλα.

Σύμφωνα με την απόφαση Δ30/45652/2026, το κουτί πρώτων βοηθειών πρέπει να τοποθετείται σε σημείο εύκολα προσβάσιμο μέσα στο όχημα, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα χωρίς καθυστερήσεις. Παράλληλα, δεν επιτρέπεται να είναι κλειδωμένο και δεν πρέπει να περιέχει αντικείμενα άσχετα με υγειονομικό υλικό.

Τι πρέπει να περιέχει το κιβώτιο πρώτων βοηθειών