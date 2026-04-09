Φαρμακείο αυτοκινήτου: Πρόστιμο €30 για όσους δεν το έχουν – Από πότε θα ισχύσουν οι αλλαγές

Τι πρέπει να έχει το κιβώτιο πρώτων βοηθειών

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από τις 18 Ιουνίου ισχύει πρόστιμο 30 ευρώ για οδηγούς που δεν διαθέτουν το σωστό κιβώτιο πρώτων βοηθειών στα αυτοκίνητα τους.
  • Οι νέες οδηγίες αφορούν όλα τα οχήματα εκτός από τα δίκυκλα και απαιτούν το κιβώτιο να είναι εύκολα προσβάσιμο και μη κλειδωμένο.
  • Το φαρμακείο αυτοκινήτου πρέπει να περιέχει συγκεκριμένα υγειονομικά υλικά, όπως κουβέρτα διάσωσης, επιδέσμους, ψαλίδι, γάντια μιας χρήσης και μάσκα προσώπου.
  • Απαγορεύεται το κιβώτιο να περιέχει αντικείμενα που δεν σχετίζονται με τις πρώτες βοήθειες.
Snapshot powered by AI

Με πρόστιμο που θα αγγίξει τα 30 ευρώ απειλούνται οι οδηγοί που δεν θα συμμορφωθούν με τις νέες οδηγίες για το κουτί πρώτων βοηθειών στα αυτοκίνητα. Οι αλλαγές για το φαρμακείο αυτοκινήτων θα τεθούν σε ισχύ από τις 18 Ιουνίου.

Όπως προκύπτει από την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, οι νέες οδηγίες αφορούν όλα τα οχήματα, εκτός από τα δίκυκλα.

Σύμφωνα με την απόφαση Δ30/45652/2026, το κουτί πρώτων βοηθειών πρέπει να τοποθετείται σε σημείο εύκολα προσβάσιμο μέσα στο όχημα, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα χωρίς καθυστερήσεις. Παράλληλα, δεν επιτρέπεται να είναι κλειδωμένο και δεν πρέπει να περιέχει αντικείμενα άσχετα με υγειονομικό υλικό.

Τι πρέπει να περιέχει το κιβώτιο πρώτων βοηθειών

  • Κουβέρτα Διάσωσης (Ισοθερμική) (Διαστάσεις ελάχ.: 210 x 160 cm – Επιμεταλλωμένη)
  • Ρολό Ταινίας Στερέωσης (Λευκοπλάστης) (DIN 13019-A, 5m x 2,5cm)
  • Σετ Αυτοκόλλητων Επιθεμάτων (Τσιρότα) (DIN 13019-E, 14 τεμάχια διαφόρων μεγεθών)
  • Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μικρός) (DIN 13151-K, περ. 6 x 8 cm)
  • Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεσαίος) (DIN 13151-M, περ. 8 x 10 cm)
  • Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεγάλος) (DIN 13151-G, περ. 10 x 12 cm)
  • Επίθεμα Εγκαυμάτων/Γάζα Αποστειρωμένη (DIN 13152-BR, 60 x 80 cm)
  • Επιθέματα Πληγών (Κομπρέσες) (10 x 10 cm, ζεύγη)
  • Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Στενός) (DIN 61634-FB, 6 cm x 4 m)
  • Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Φαρδύς) (DIN 61634-FB, 8 cm x 4 m)
  • Τριγωνικός Επίδεσμος Ανάρτησης (DIN 13168-D, 96 x 96 x 136 cm)
  • Ψαλίδι Πρώτων Βοηθειών (DIN 58279-A 145, ατραυματικό)
  • Γάντια μιας χρήσης (Ιατρικά) (DIN EN 455, βινυλίου/νιτριλίου, μεγάλα)
  • Υγρά Μαντιλάκια Καθαρισμού Δέρματος
  • Ιατρική Μάσκα Προσώπου (Τύπου IIR ή FFP2)
  • Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Novibet
