Ford: Puma Gen-E το ηλεκτρικό SUV που δεν μένει στην πόλη
Ο ηλεκτροκινητήρας του αποδίδει 168 ίππους και 290 Nm, τιμές που στην πράξη μεταφράζονται σε άμεση απόκριση και ευκολία στις προσπεράσεις, ακόμη και όταν είναι φορτωμένο.
Το νέο Ford Puma Gen-E έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η ηλεκτροκίνηση έχει πλέον ξεφύγει από τα όρια της πόλης και μπορεί να καλύψει με άνεση ακόμη και τις απαιτήσεις μιας ολοκληρωμένης απόδρασης, ανεξαρτήτως εποχής.
Καθώς η μετάβαση από τον χειμώνα στην άνοιξη φέρνει μαζί της την ανάγκη για εξορμήσεις, το ηλεκτρικό SUV της Ford επιχειρεί να δώσει μια πιο «προσγειωμένη» απάντηση στο ερώτημα αν ένα EV μπορεί να καλύψει πραγματικές ανάγκες μετακίνησης εκτός αστικού περιβάλλοντος. Η απάντηση, τουλάχιστον με βάση τα χαρακτηριστικά του, δείχνει θετική.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr