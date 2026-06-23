Αυξημένες οι συνδεδεμένες ενισχύσεις για το 2025 – Έως 608 ευρώ σε 19 καθεστώτα

Στα 608 ευρώ φθάνουν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις για το 2025, καλύπτοντας 19 καθεστώτα φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Γιάννης Φιλιππάκος

Αυξημένες οι συνδεδεμένες ενισχύσεις για το 2025 – Έως 608 ευρώ σε 19 καθεστώτα

Φωτογραφία αρχείου

Eurokinissi
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  • Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις για το 2025 αυξάνονται και φτάνουν έως τα 608 ευρώ σε 19 καθεστώτα φυτικής και ζωικής παραγωγής.
  • Η υψηλότερη ενίσχυση αφορά την κτηνοτροφική σόγια με 608 ευρώ, ακολουθούμενη από τον αραβόσιτο με 605 ευρώ και τη βιομηχανική τομάτα με 588,80 ευρώ.
  • Για τη ζωική παραγωγή, η ενίσχυση στο πρόβειο και αίγειο κρέας είναι 13,80 ευρώ, ενώ για το βόειο κρέας διαμορφώνεται από 118,80 έως 258,50 ευρώ ανάλογα με το μέτρο και την ηλικία του ζώου.
  • Η ενίσχυση για το ρύζι ανέρχεται στα 345 ευρώ και για τα βρώσιμα όσπρια στα 327,75 ευρώ, ενώ για την κορινθιακή σταφίδα είναι 400 ευρώ.
  • Οι τιμές ενίσχυσης για σκληρό και μαλακό σιτάρι, καθώς και για κριθάρι, καθορίζονται στα 115 ευρώ.
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Αυξημένες διαμορφώνονται οι τιμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων για το έτος 2025, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και την έκδοση των σχετικών τροποποιητικών αποφάσεων, με τα ποσά να φθάνουν έως τα 608 ευρώ και να καλύπτουν συνολικά 19 καθεστώτα φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η υψηλότερη ενίσχυση αφορά την καλλιέργεια κτηνοτροφικής σόγιας και διαμορφώνεται στα 608 ευρώ.

Ακολουθούν ο αραβόσιτος με 605 ευρώ και η βιομηχανική τομάτα με 588,80 ευρώ.

Για την καλλιέργεια μήλων η ενίσχυση ανέρχεται στα 542,80 ευρώ, ενώ για τους σπόρους προς σπορά καθορίζεται στα 540,50 ευρώ. Στα 468 ευρώ διαμορφώνεται το ποσό για την παράδοση πορτοκαλιών προς χυμοποίηση και στα 400 ευρώ για την κορινθιακή σταφίδα.

Η συνδεδεμένη ενίσχυση για το ρύζι ανέρχεται στα 345 ευρώ και για τα βρώσιμα όσπρια στα 327,75 ευρώ. Στη σηροτροφία, το ποσό καθορίζεται στα 281,75 ευρώ ανά κουτί πιστοποιημένου μεταξόσπορου.

Για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, εκτός της κτηνοτροφικής σόγιας, η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 220,80 ευρώ, ενώ για τα πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή στα 95 ευρώ.

Στα 115 ευρώ καθορίζεται η ενίσχυση για το σκληρό και το μαλακό σιτάρι, καθώς και για το κριθάρι.

Στη ζωική παραγωγή, η συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος ανέρχεται στα 13,80 ευρώ.

Για το βόειο κρέας, η ενίσχυση του Μέτρου Α, που αφορά τις θηλάζουσες αγελάδες, διαμορφώνεται στα 118,80 ευρώ. Στο Μέτρο Β, για τη σφαγή ζώων ηλικίας 11 έως 12 μηνών, ανέρχεται στα 220 ευρώ, ενώ στο Μέτρο Γ, για τη σφαγή ζώων ηλικίας 13 έως 24 μηνών, φθάνει τα 258,50 ευρώ.

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