ΔΝΤ: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδήγησε την Αφρική σε «δύσκολη φάση»

Το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα συνεχίσουν να πιέζουν την Αφρική, παρά την κατάπαυση του πυρός.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΔΝΤ: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδήγησε την Αφρική σε «δύσκολη φάση»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να επιβαρύνουν την Αφρική παρά την κατάπαυση του πυρός.
  • Η αποκατάσταση της παραγωγής και των εξαγωγών ενέργειας στις χώρες του Κόλπου αναμένεται να διαρκέσει έξι με επτά μήνες.
  • Η Αφρική έχει υποστεί σημαντικές επιπτώσεις από την άνοδο των τιμών της ενέργειας και των λιπασμάτων, με πολλές χώρες να αντιμετωπίζουν ελλείψεις καυσίμων.
  • Το ΔΝΤ σχεδιάζει να αυξήσει τα δάνεια προς τη Γκάμπια, την Αιθιοπία και την Μπουρκίνα Φάσο και να ξεκινήσει νέο πρόγραμμα στήριξης για το Μαλάουι.
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Οι αφρικανικές χώρες διέρχονται «δύσκολη φάση» εξαιτίας του οικονομικού αντικτύπου του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τόνισε τη Δευτέρα ο επικεφαλής της διεύθυνσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) που είναι αρμόδια για την Αφρική.

«Παρότι σήμερα εφαρμόζεται κατάπαυση του πυρός, γνωρίζουμε ότι οι αναταράξεις θα χρειαστούν κάποιο καιρό για να απορροφηθούν», σημείωσε ο Ζέιν Ζεϊντάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην έδρα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού οργανισμού στην Ουάσιγκτον.

«Οι περισσότερες (από τις χώρες του Κόλπου) λένε πως θα χρειαστούν έξι, επτά μήνες για την πλήρη αποκατάσταση της παραγωγής και των εξαγωγών» ενέργειας, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, που είχε διατελέσει αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος Μέσης Ανατολής και κεντρικής Ασίας στο Ταμείο.

Η Αφρική είναι από τις περιοχές του κόσμου που επλήγησαν πιο σκληρά από την ανάφλεξη των τιμών της ενέργειας και των λιπασμάτων εξαιτίας του πολέμου. Πολλές από τις χώρες της ηπείρου αντιμετώπισαν ελλείψεις καυσίμων.

Το ΔΝΤ έχει αναγγείλει πως σκοπεύει να αυξήσει τα δάνεια που χορηγούνται στην Γκάμπια, στην Αιθιοπία και στην Μπουρκίνα Φάσο. Προβλέπεται ακόμη νέο πρόγραμμα στήριξης για το Μαλάουι.

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