New York Times: Ο πόλεμος στο Ιράν άλλαξε για πάντα την παγκόσμια οικονομία

Snapshot Ο πόλεμος στο Ιράν έχει αλλάξει ριζικά την παγκόσμια ενεργειακή τάξη, προκαλώντας αυξημένη αστάθεια και μετατόπιση ισχύος στους παραγωγούς και καταναλωτές ενέργειας.

Η διακοπή ενεργειακών προμηθειών από τη Μέση Ανατολή και οι αυξημένες τιμές επιταχύνουν τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πυρηνική ενέργεια παγκοσμίως.

Η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ+ και η προσέγγιση της Σαουδικής Αραβίας με τη Ρωσία έχουν εντείνει τις γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή.

Η Κίνα ενισχύει την παγκόσμια επιρροή της μέσω της ηγετικής της θέσης στην παραγωγή τεχνολογίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής διαφοροποίησης.

Ο πόλεμος επιδρά αρνητικά στην παγκόσμια οικονομία, μειώνοντας την ανάπτυξη, αυξάνοντας τον πληθωρισμό και οδηγώντας σε υψηλότερα επιτόκια με μακροπρόθεσμες δημοσιονομικές πιέσεις. Snapshot powered by AI

Η συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θέτει τις βάσεις για τον τερματισμό των εκρήξεων βίας και της εξουθενωτικής διαταραχής των ενεργειακών παραδόσεων και του εμπορίου στον Περσικό Κόλπο. Αλλά δεν πρέπει να περιμένει κανείς ότι οι οικονομίες σε όλο τον κόσμο απλώς θα συνεχίσουν από εκεί που σταμάτησαν πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ αρχίσουν να βομβαρδίζουν το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο πόλεμος έχει πυροδοτήσει αλλαγές που θα είναι δύσκολο να αντιστραφούν.

Η παγκόσμια ενεργειακή τάξη αναδιαμορφώνεται. Η διακοπή των παραδόσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή και η απότομη αύξηση των τιμών προκαλούν μετατόπιση ισχύος. Οι παραγωγοί ενέργειας από τον Κόλπο μέχρι την Αμερική αγωνίζονται να διατηρήσουν ή να αυξήσουν την κυριαρχία τους, και οι πελάτες αγωνίζονται να μειώσουν την εξάρτησή τους και να ενισχύσουν την προσφορά τους. Ως αποτέλεσμα, η αγορά ενέργειας αλλάζει, το ενεργειακό μείγμα αλλάζει και οι ενεργειακοί παράγοντες αλλάζουν.

Η ευπάθεια των χωρών σε όλη την Ασία, την Ευρώπη και αλλού που εξαρτώνται από την εισαγόμενη ενέργεια εντείνει την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Σε ορισμένα μέρη, όπως η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, αυτό έχει οδηγήσει σε αυξημένη χρήση πιο βρώμικων καυσίμων όπως ο άνθρακας. Αλλά μακροπρόθεσμα, αυτό το ενεργειακό σοκ - το δεύτερο μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια - είναι πιθανό να επιταχύνει τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, καθώς και η πυρηνική ενέργεια.





Οι βελτιώσεις στην τεχνολογία και την αποδοτικότητα των ηλεκτρικών μπαταριών καθιστούν τη μετάβαση πιο εφικτή από ό,τι ήταν όταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προκάλεσε ένα παγκόσμιο ενεργειακό σοκ το 2022, δήλωσε ο Daan Walter στην Ember, μια ερευνητική ομάδα ενέργειας στο Λονδίνο. Σε πολλά μέρη, για παράδειγμα, τα ηλεκτρικά οχήματα γίνονται ολοένα και πιο προσιτά. Και τον Απρίλιο, η αιολική και η ηλιακή ενέργεια παρήγαγαν για πρώτη φορά παγκοσμίως περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από το φυσικό αέριο.

«Αυτή είναι μια μεγάλη ανατροπή», είπε ο Walter. «Έτσι, αυτό που πριν από πέντε χρόνια ήταν ίσως ελάχιστα ανταγωνιστικό, τώρα είναι σχεδόν ήδη σαφώς φθηνότερο».

Οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν επίσης γίνει ένα καλύτερο στοίχημα, υπόσχοντας αποδόσεις σε λιγότερο από δύο χρόνια αντί για 30, είπε. Οι σχέσεις μεταξύ των παραγωγών αλλάζουν επίσης. Ο πόλεμος αύξησε τις εντάσεις μεταξύ των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας και ώθησε τα Εμιράτα να αποχωρήσουν από το καρτέλ πετρελαίου του ΟΠΕΚ+.

Ο αντίκτυπος αυτής της αποχώρησης θα γίνει πλήρως αισθητός μόνο όταν η παραγωγή πετρελαίου στην περιοχή αυξηθεί. Ωστόσο, ένας αποδυναμωμένος Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών θα μπορούσε να αυξήσει την αστάθεια στις αγορές πετρελαίου. Η διάσπαση έχει επίσης ενθαρρύνει τους Σαουδάραβες να προσεγγίσουν περισσότερο τη Ρωσία. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος, παρουσίασε αυτόν τον μήνα τη Σαουδική Αραβία ως «τιμώμενο πρόσωπο» σε οικονομικό φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη.

Η Ρωσία, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ενισχυθεί και με άλλους τρόπους από τον πόλεμο. Η κυβέρνηση Τραμπ ήρε προσωρινά τις κυρώσεις που είχε επιβάλει στη Ρωσία, επιτρέποντας στη Μόσχα να αυξήσει τα κέρδη της από τις εξαγωγές πετρελαίου της όταν η οικονομία της αντιμετωπίζει προβλήματα.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού, η Βραζιλία, η Βενεζουέλα, η Κολομβία, η Αργεντινή και η Γουιάνα ενισχύουν την παραγωγική τους ικανότητα πετρελαίου, καθώς ο κόσμος αναζητά εναλλακτικούς προμηθευτές.

Η Κίνα ωφελήθηκε σημαντικά

Η προσπάθεια για την ανάπτυξη και διαφοροποίηση των ενεργειακών δικτύων θα συνεχιστεί πολύ μετά το τέλος του πολέμου. Και η Κίνα είναι έτοιμη να επωφεληθεί περισσότερο από την αναμενόμενη ώθηση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Είναι πολύ μπροστά από τον υπόλοιπο κόσμο στην παραγωγή ανεμογεννητριών, καλωδίων υψηλής τάσης, μετασχηματιστών, ηλιακών συλλεκτών, μπαταριών, λογισμικού για τη διαχείριση ενεργειακών ροών και άλλων.

Ο αυξανόμενος ρόλος της Κίνας στη διασφάλιση αξιόπιστης ενεργειακής προμήθειας σε άλλες χώρες ενισχύει τη στρατηγική της επιρροή και σημασία.

«Η Κίνα φαίνεται να είναι ένας απόλυτος νικητής», κατέληξαν οι αναλυτές της Wood Mackenzie, μιας παγκόσμιας εταιρείας συμβούλων ενέργειας. Η επιθετική πίεση της κυβέρνησης Τραμπ να σταματήσει τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας —ακόμα και η πληρωμή εταιρειών για την ακύρωση αιολικών πάρκων— σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά αποσύρονται από αυτόν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και παραχωρούν το βιομηχανικό και τεχνολογικό πλεονέκτημα στον μεγαλύτερο αντίπαλό τους.

Τα οικονομικά πλεονεκτήματα ενισχύονται από γεωπολιτικά. Ο πόλεμος έχει βαθύνει το χάσμα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των μακροχρόνιων συμμάχων στην Ευρώπη, παρέχοντας ένα ακόμη άνοιγμα στην Κίνα για να διευρύνει τον ρόλο της στη διεθνή σκηνή.

Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης θα είναι δύσκολη

Δεν είναι σαφές εάν η ναυτιλιακή κυκλοφορία θα μπορεί ποτέ ξανά να κινείται ελεύθερα μέσω του Πορθμού του Ορμούζ — της μόνης θαλάσσιας οδού για τη μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων φορτίων από τον Περσικό Κόλπο.

Το Ιράν έχει πιέσει για την επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται από τη στενή πλωτή οδό, παρόλο που ένα τέτοιο σχέδιο θα μπορούσε να παραβιάζει διεθνείς συμφωνίες. Ακόμα κι αν οι νέες πληρωμές δεν υλοποιηθούν, το Ιράν έχει δείξει ότι μπορεί να διαταράξει το εμπόριο όποτε θέλει, γεγονός που αυξάνει τους κινδύνους και το κόστος .

«Νομίζω ότι το στενό δεν πρόκειται ποτέ να επιστρέψει στη βεβαιότητα ελεύθερης διέλευσης στην οποία έχουμε συνηθίσει», δήλωσε ο Μορίς Όμπστφελντ, πρώην επικεφαλής οικονομολόγος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ομοίως, η εμπιστοσύνη στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την αυξανόμενη ευημερία της περιοχής έχει επίσης κλονιστεί.

«Ο δυναμισμός των οικονομιών του Κόλπου μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από την ευπάθεια που επέδειξαν», δήλωσε ο κ. Όμπστφελντ, και αυτό «αυξάνει την επιρροή του Ιράν στην περιοχή». Το Ιράν έχει εκτοξεύσει drones και πυραύλους στο Κουβέιτ, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα και άλλους γείτονες. Η ζημιά στα πεδία φυσικού αερίου του Κατάρ ήταν εκτεταμένη, επηρεάζοντας το 17% της ικανότητάς του να εξάγει υγροποιημένο φυσικό αέριο. Στη Σαουδική Αραβία, βομβαρδίστηκε ένα πετροχημικό συγκρότημα.

Για τα Εμιράτα , τα οποία έχουν αυτοανακηρυχθεί παγκόσμιος οικονομικός κόμβος, εμπορικό κέντρο και τουριστικό αξιοθέατο, οι επιθέσεις σε πεντάστερα ξενοδοχεία, συγκροτήματα δεδομένων και μια πυρηνική εγκατάσταση θα μπορούσαν να τρομάξουν επισκέπτες και επενδυτές.

Όσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η απόφαση του Τραμπ να προκαλέσει πόλεμο με το Ιράν, σε συνδυασμό με τη χαοτική χάραξη πολιτικής του, έχει υπονομεύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη στην προθυμία και την ικανότητα της Ουάσιγκτον να διατηρήσει την παγκόσμια τάξη και το εμπόριο.

«Η ικανότητα των ΗΠΑ ως στρατιωτικής δύναμης έχει αποδειχθεί για άλλη μια φορά περιορισμένη», δήλωσε ο κ. Όμπστφελντ. Και η συνεχιζόμενη αντίσταση του Ιράν «είναι ένα τεράστιο πλήγμα για την παγκόσμια πίστη στις ΗΠΑ ως πάροχο ασφάλειας».

Επί δεκαετίες, μια πρωταρχική αποστολή του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ήταν να εγγυάται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στις θάλασσες, δήλωσε ο Μαρκ Μπλάιθ, πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Μπράουν.

Η επιτυχία του Ιράν στη συνέχιση του αποκλεισμού της κυκλοφορίας των πλοίων, ωστόσο, έχει καταδείξει ότι παρά την ισχύ τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι θάλασσες θα είναι ανοιχτές και ελεύθερες.

Η οικονομία έχει μπει σε πορεία βραδύτερης ανάπτυξης και υψηλότερων τιμών

Όταν οι οικονομολόγοι της Παγκόσμιας Τράπεζας άρχισαν να εξετάζουν δεδομένα στις αρχές του έτους, εξεπλάγησαν ευχάριστα. «Αρχίζαμε να σκεφτόμαστε την αναβάθμιση των προβλέψεών μας, μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, επειδή τα πράγματα φαίνονταν τόσο καλά», δήλωσε ο Indermit Gill, επικεφαλής οικονομολόγος της τράπεζας. «Ο πληθωρισμός μειωνόταν, η ανάπτυξη επιταχυνόταν, το εμπόριο είχε κάπως επιδεινωθεί και παρέμενε σταθερό».

Η τράπεζα μόλις αναθεώρησε τις οικονομικές της προοπτικές, μειώνοντας την πρόβλεψή της. Τώρα αναμένει ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα μειωθεί στο 2,5% φέτος από 2,9% το 2025. Ο πληθωρισμός αρχίζει επίσης να αυξάνεται κατακόρυφα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυξήθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα, φτάνοντας σε ετήσιο ρυθμό 4,2% τον Μάιο. Και αντί να σχεδιάζει για την επόμενη πτώση των επιτοκίων, η Wall Street αναμένει ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα αυξήσει τα επιτόκια τουλάχιστον μία φορά φέτος. Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια στο 2,25%. «Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις», ανέφερε η τράπεζα.

Τα υψηλότερα επιτόκια έχουν σοβαρές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τόσο στις πλούσιες όσο και στις φτωχές χώρες, οι οποίες έχουν ήδη συσσωρεύσει εντυπωσιακά δημόσια χρέη και χρησιμοποιούν ένα αυξανόμενο μέρος των εσόδων μόνο για την πληρωμή του κόστους των τόκων. Αυτές οι δημοσιονομικές πιέσεις θα αυξηθούν μόνο καθώς οι κυβερνήσεις προσφέρουν βοήθεια σε νοικοκυριά που αγωνίζονται με τις υψηλότερες τιμές ενέργειας και αυξάνουν τους στρατιωτικούς προϋπολογισμούς για να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες απειλές για την ασφάλεια.

Οι ασιατικές οικονομίες, που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, έχουν ήδη κατακλύσει την Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης για έκτακτα δάνεια, καθώς επιδιώκουν να διασώσουν τις οικονομίες και τα οικονομικά τους από τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. «Η παγκόσμια οικονομία θα καταλήξει να είναι πιο νευρική», είπε ο κ. Γκιλ. Και αυτό δεν είναι καλό για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, τις επενδύσεις ή την ανάπτυξη.

Διαβάστε επίσης