Reuters: Η κρυφή επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ορμούζ - Χαμηλωμένα φώτα και απενεργοποιημένοι αναμεταδοτές

Snapshot Οι ΗΠΑ διεξάγουν μυστική επιχείρηση μεταφοράς πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο στον Κόλπο, χρησιμοποιώντας ελικόπτερα, drones και εναέρια μέσα, για να διατηρήσουν τις εξαγωγές ενέργειας παρά τον ιρανικό αποκλεισμό.

Η επιχείρηση ξεκίνησε στις αρχές Μαΐου και περιλαμβάνει δύο κύρια σημεία μεταφοράς κοντά στη Φουτζέιρα (ΗΑΕ) και το Σοχάρ (Ομάν), με τουλάχιστον 92 πλοία να συμμετέχουν μέχρι τα μέσα Ιουνίου.

Το ελικόπτερο Apache που καταρρίφθηκε από το Ιράν στις 9 Ιουνίου συμμετείχε στη μυστική αποστολή, αν και ο ακριβής ρόλος του δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Τα δεξαμενόπλοια που συμμετέχουν στην επιχείρηση λειτουργούν με απενεργοποιημένους αναμεταδότες και χαμηλωμένα φώτα για να αποφύγουν την ανίχνευση, ενώ η επιχείρηση χαρακτηρίζεται επικίνδυνη λόγω των ιρανικών απειλών και επιθέσεων.

Η ελληνική εταιρεία Dynacom Tankers Management είναι από τους κύριους διεθνείς φορείς που συμμετέχουν στην επιχείρηση, η οποία απαιτεί αυστηρούς ελέγχους και συντονισμό με το αμερικανικό ναυτικό στο Μπαχρέιν. Snapshot powered by AI

Ο στρατός των ΗΠΑ έχει επιβλέψει δεκάδες μυστικές μεταφορές πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο για να διατηρήσει τις εξαγωγές ενέργειας από τον Κόλπο, χρησιμοποιώντας εναέρια και θαλάσσια drones καθώς και ελικόπτερα σε μια επιχείρηση για την καθοδήγηση των νηοπομπών προς τα δεξαμενόπλοια που περιμένουν.

Η επιχείρηση στην άκρη του Πορθμού του Ορμούζ χρησιμοποιεί μια τεχνική μεταφοράς πετρελαίου που χρησιμοποιείται εδώ και καιρό από το Ιράν για να παρακάμπτει τις κυρώσεις. Δύο συγκεκριμένες τοποθεσίες όπου πραγματοποιούνται οι μεταφορές πετρελαίου εντοπίστηκαν από 11 άτομα που γνωρίζουν την επιχείρηση - η μία στα ανοικτά των ακτών της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η άλλη στα ανοικτά του λιμανιού Σοχάρ του Ομάν. Ξεκίνησε στις αρχές Μαΐου και τουλάχιστον 92 πλοία έχουν συμμετάσχει στις μεταφορές, σύμφωνα με δεδομένα ναυτιλίας και δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το Reuters.

Μόλις στις 11 Ιουνίου, 17 ζεύγη πλοίων ήταν ορατά να πραγματοποιούν ταυτόχρονες μεταφορές πετρελαίου στις δύο τοποθεσίες, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το Reuters. Ένα ελικόπτερο Apache που καταρρίφθηκε από το Ιράν στις 9 Ιουνίου, πυροδοτώντας αντίποινα από τις ΗΠΑ , συμμετείχε στην αποστολή, σύμφωνα με τέσσερις πηγές, μεταξύ των οποίων ένας Αμερικανός πρώην αξιωματούχος που γνωρίζει την επίθεση. Χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες, το Reuters μέτρησε έξι ζεύγη δεξαμενόπλοιων συγκεντρωμένα σε μια μικρή περιοχή στα ανοιχτά του λιμανιού του Σοχάρ την ημέρα που καταρρίφθηκε το Apache.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τον ρόλο που έπαιξε το Apache στην επιχείρηση. Αξιωματούχος της άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ότι καμία δύναμη της Κεντρικής Διοίκησης δεν συμμετέχει σε επιχείρηση μεταφοράς πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο ανοιχτής θάλασσας. Και τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από μη επανδρωμένο σκάφος, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Η έκταση των μεταφορών από πλοίο σε πλοίο, ο τρόπος λειτουργίας τους και ο ρόλος του Apache στην επιχείρηση δεν έχουν αναφερθεί προηγουμένως. Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε ερωτήματα στην Centcom. Η ιρανική κυβέρνηση δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό σχετικά με την επιχείρηση μεταφοράς.

Τα δύο σημεία όπου πραγματοποιούνται αυτές οι μεταφορές, στον Κόλπο του Ομάν κοντά στην έξοδο του Πορθμού του Ορμούζ, βρίσκονται κοντά στα όρια που έχει χαράξει η Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου , ένας νέος ιρανικός φορέας που συστάθηκε για τη διαχείριση του Πορθμού του Ορμούζ. Τα πλοία που δεν συμμορφώνονται με τις εντολές του Ιράν διατρέχουν κίνδυνο επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Το ίδιο το λιμάνι της Φουτζέιρα έχει δεχθεί επανειλημμένα ιρανικά πυρά κατά τη διάρκεια της εν εξελίξει αυτής της επιχείρησης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τη βρετανική ομάδα διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard, ένα «άγνωστο βλήμα» χτύπησε ένα δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ακτών του Ομάν. Η Vanguard ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το πλήρωμα ήταν ασφαλές και ότι η πρόσκρουση προκάλεσε κάποια διαρροή του φορτίου, αλλά όχι περιβαλλοντική ζημιά. Δεν διευκρίνισε εάν το δεξαμενόπλοιο συμμετείχε σε μεταφορά από πλοίο σε πλοίο.

Το Ιράν αντέδρασε στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κλείνοντας ουσιαστικά το Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται συνήθως περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου. Αυτό δημιούργησε τη μεγαλύτερη παγκόσμια διαταραχή του ενεργειακού εφοδιασμού στην ιστορία και έχει εκτοξεύσει τον πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο.

Οι μεταφορές από πλοίο σε πλοίο, αν και επικίνδυνες και αναποτελεσματικές, φαίνεται να αποτελούν μέρος των προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ να βοηθήσει στην αποκατάσταση της κανονικής ροής πετρελαίου από τον Κόλπο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει ξανά την Παρασκευή βάσει μιας ειρηνευτικής συμφωνίας-πλαισίου με το Ιράν που ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα, αλλά οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς. Έρευνα του Reuters που δημοσιεύθηκε στις 20 Μαΐου διαπίστωσε ότι το Ιράν έχει δημιουργήσει το δικό του σύστημα για την εισαγωγή πλοίων στην αντίθετη πλευρά του Πορθμού, το οποίο περιλαμβάνει σημεία ελέγχου σε νησιά, διπλωματικές συμφωνίες και μερικές φορές τέλη.

Σταδιακές αναχωρήσεις και σημεία ενδιαφέροντος

Οι αμερικανικές επιχειρήσεις μεταφοράς ελέγχονται πλήρως από τον αμερικανικό στρατό, δήλωσαν οκτώ από τις πηγές, συμπεριλαμβανομένου ενός ιδιωτικού εργολάβου ασφαλείας που έχει εμπλακεί στις μεταφορές. Τα δεξαμενόπλοια πρέπει να πλεύσουν προς ένα σημείο συνάντησης πριν φτάσουν στα Στενά και στη συνέχεια να κάνουν κλιμάκωση των αναχωρήσεών τους έτσι ώστε να απέχουν περίπου 3.000 έως 4.000 μέτρα μεταξύ τους, σύμφωνα με μία από τις πηγές, καθώς και δορυφορικές εικόνες. Οι αναμεταδότες τους είναι απενεργοποιημένοι και τα φώτα τους είναι χαμηλωμένα, σύμφωνα με τέσσερις πηγές.

Μια σειρά από σημεία αναφοράς επιτρέπουν στον αμερικανικό στρατό να παρακολουθεί την πρόοδο των καθορισμένων δεξαμενόπλοιων, αλλά οι Αμερικανοί «προφανώς σας παρακολουθούν συνεχώς», δήλωσε μία από τις πηγές. Όταν περνούν από τα Στενά, ακριβώς πέρα ​​από μια ζώνη που το Ιράν έχει οριοθετήσει ως υπό τον έλεγχό του, τα δεξαμενόπλοια πλησιάζουν τα πλοία-παραλήπτες, τα οποία είναι πολύ μεγάλα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου ή VLCC, για να ξεκινήσουν τις μεταφορές πετρελαίου.

Αυτές χρειάζονται από 24 έως 40 ώρες για να ολοκληρωθούν. Τα άδεια δεξαμενόπλοια στη συνέχεια επιστρέφουν μέσω των Στενών και τα πρόσφατα φορτωμένα VLCC συνεχίζουν το ταξίδι τους. Αυτό που καθιστά δυνατή αυτή τη μεταφορά από πλοίο σε πλοίο είναι ότι υπάρχουν λίγες εταιρείες που είναι πρόθυμες να επιρέψουν στα πλοία τους να διέλθουν από τα Στενά για να παραδώσουν το πετρέλαιο στα δεξαμενόπλοια που περιμένουν, παρά τον ιρανικό αποκλεισμό.

Αλλά η επιχείρηση είναι επικίνδυνη. «Δεν ξέρεις πότε το Ιράν μπορεί να αποφασίσει να αρχίσει να χρησιμοποιεί drones ή ακόμα και πολεμικά πλοία προκειμένου να αποτρέψει αυτά τα πλοία από το να διέλθουν από το στενό», δήλωσε ο Νόαμ Ραϊντάν, ανώτερος συνεργάτης στο Ινστιτούτο της Ουάσινγκτον, ο οποίος ειδικεύεται στους θαλάσσιους κινδύνους και ο οποίος εξέτασε τα ευρήματα του Reuters.

Η τεχνική μεταφοράς από πλοίο σε πλοίο χρησιμοποιείται από το Ιράν εδώ και χρόνια για να παρακάμψει τις κυρώσεις, επειδή καλύπτει την πηγή του πετρελαίου. Οι Ιρανοί συνήθως λειτουργούν ένα ζεύγος πλοίων κάθε φορά, τόσο για να αποφύγουν τον εντοπισμό όσο και επειδή οι προπολεμικές εξαγωγές τους ήταν σχετικά μικρές. Η επιχείρηση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, η οποία περιλαμβάνει μαζικές μεταφορές, παρέχει στους παραγωγούς του Κόλπου καλύτερη προστασία από τις ιρανικές επιθέσεις αντιποίνων, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν αργό πετρέλαιο, συμπυκνώματα και προϊόντα πετρελαίου σε διεθνείς αγοραστές.

Το Reuters εξέτασε περισσότερες από δώδεκα δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν μεταξύ 2 Μαΐου και 11 Ιουνίου, οι οποίες δείχνουν μεταφορές από πλοίο σε πλοίο που αφορούν κρατικούς στόλους δεξαμενόπλοιων του Κόλπου και πλοία διεθνώς λειτουργικά που παραλαμβάνουν το πετρέλαιο. Τα δεδομένα ναυτιλίας LSEG και Kpler που εξέτασε το Reuters έδειξαν επανειλημμένες συναντήσεις μεταξύ δεξαμενόπλοιων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή κατά την ίδια περίοδο.

Με βάση τις εικόνες, το Reuters υπολόγισε ότι τουλάχιστον 90 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου ενδέχεται να έχουν διακινηθεί μέσω του υπεράκτιου δικτύου από τις αρχές Μαΐου. Οι όγκοι, με βάση τη μεταφορική ικανότητα των δεξαμενόπλοιων, εξακολουθούν να είναι μικροί σε σύγκριση με τον προπολεμικό μέσο όρο των περίπου 20 εκατομμυρίων βαρελιών που περνούσαν από τα Στενά καθημερινά.

«Καθώς οι παλιοί κανόνες αποδυναμώνονται, είναι ειρωνικό το γεγονός ότι οι ΗΠΑ τώρα ακολουθούν το παράδειγμα της Κίνας, της Ρωσίας, της Βόρειας Κορέας, ακόμη και του Ιράν, των οποίων οι λεγόμενοι «σκοτεινοί στόλοι» πρωτοστάτησαν σε αυτές τις τεχνικές ακριβώς για να αποφύγουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ και του ΟΗΕ», έγραψε σε σημείωμα την Παρασκευή ο Μάικλ Φρόμαν, πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων. Αναφερόταν στην πρακτική της αποστολής πλοίων μέσω του Ορμούζ χωρίς αναμεταδότες, την οποία ανέφερε ο Τραμπ σε σχόλια στις 10 Ιουνίου μετά την κατάρριψη του Apache.

Ο ρόλος της Dynacom του Γιώργου Προκοπίου

Στην πλευρά υποδοχής της επιχείρησης κυριαρχούν διεθνείς φορείς εκμετάλλευσης δεξαμενόπλοιων, σύμφωνα με μια ανασκόπηση των ναυτιλιακών αρχείων. Μία από αυτές, η Dynacom Tankers Management με έδρα την Ελλάδα, αναζητά δημιουργικούς τρόπους για τη μεταφορά πετρελαίου μέσω των Στενών από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

«Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας είναι απαραίτητη και κανείς δεν μπορεί να επιβάλει διόδια ή οποιοδήποτε άλλο βάρος», δήλωσε ο Γιώργος Προκοπίου, ιδρυτής της Dynacom, σε συνέδριο ναυτιλίας της Capital Link στην Αθήνα την 1η Ιουνίου. «Είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε και η Ελλάδα έχει την παράδοση να σπάει τα μπλόκα από την αρχαιότητα», είπε. «Δεν θέλω να επεκταθώ σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά πιστεύω ότι οι υποδείξεις είναι αρκετές για να καταλάβετε τι εννοώ».

Μια άλλη ναυτιλιακή πηγή, ωστόσο, δήλωσε ότι το νέο σύστημα επιβάλλει τους δικούς του κινδύνους στον κλάδο τους. «Υπάρχει έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων», δήλωσε. Οι αναμεταδότες που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία των θέσεων των πλοίων είναι απενεργοποιημένοι, «και οι εταιρείες δεν αναφέρουν μέσω των συνήθων κέντρων αναφοράς». Αυτό ενέχει τον κίνδυνο σύγκρουσης μεταξύ των πλοίων, τα οποία ταξιδεύουν τη νύχτα με τα φώτα τους σβηστά σε ταχύτητες που δεν επιτρέπουν εύκολους ελιγμούς, σύμφωνα με πολλούς αξιωματούχους της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις ρυθμίσεις ανέφεραν ότι οι φορείς εκμετάλλευσης που επιθυμούν πρόσβαση στο σύστημα υποχρεούνται να υποβληθούν σε διαδικασία ελέγχου συμμόρφωσης πριν τους δοθούν χρονικά περιθώρια διέλευσης. Η διαδικασία περιλαμβάνει την υποβολή πληροφοριών στο γραφείο Ναυτικής Συνεργασίας και Οδηγιών για τη Ναυτιλία του Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν. Δύο προκαταρκτικά έγγραφα που εξέτασε το Reuters απαιτούσαν από τους φορείς εκμετάλλευσης να παρέχουν πλήρες ιστορικό γεωχωρικής παρακολούθησης, πλήρη αποκάλυψη του πραγματικού δικαιούχου, τεκμηρίωση φορτίου και προθυμία να επιτρέψουν τις δοκιμές φορτίου.

Εάν εγκριθούν, στα συμμετέχοντα σκάφη ορίζονται χρονικά περιθώρια διέλευσης και παραμένουν σε επαφή με το στρατιωτικό γραφείο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Έξι από τις πηγές ανέφεραν ότι η κρατική εθνική πετρελαϊκή εταιρεία των ΗΑΕ ADNOC ήταν μεταξύ των πιο ενεργών συμμετεχόντων στις μεταφορές υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Η Kuwait Oil Tanker Company έχει επίσης δραστηριοποιηθεί στις μεταφορές. Περίπου 2,3 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου μεταφέρθηκαν από ένα από τα πλοία της στα ανοικτά των ακτών του Σοχάρ στις 6 Ιουνίου, μια από τις πιο πολυσύχναστες ημέρες για τις μεταφορές, σύμφωνα με στοιχεία του TankerTrackers.com. Το πλοίο παραλαβής, Sea Ruby, εντοπίστηκε πέντε ημέρες αργότερα στα ανοικτά των νοτιοδυτικών ακτών της Ινδίας και κατευθυνόταν προς την Κίνα, όπου αναμενόταν να εκφορτωθεί το φορτίο.







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