Financial Times: Θα χρειαστούν «εβδομάδες» για να επαναληφθεί η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ

Snapshot Η επανέναρξη της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ αναμένεται να απαιτήσει εβδομάδες, έως ότου επιβεβαιωθεί η ουσιαστική εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ

Ιράν.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει διακόψει σημαντικά τη μεταφορά περίπου του 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού σε πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο μέσω των Στενών.

Η Mitsui OSK Lines, με στόλο άνω των 900 πλοίων, επιμένει ότι η ναυτιλιακή ασφάλεια στα Στενά πρέπει να επιβεβαιωθεί πρακτικά για την επανέναρξη των διελεύσεων.

Η συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης δεν έχει αλλάξει την προσοχή της Mitsui OSK σχετικά με την ανάγκη ουσιαστικής και ασφαλούς λειτουργίας της οδού διαμετακόμισης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ, τα πλοία πετρελαίου αρχίζουν να απομακρύνονται από τα Στενά μέσω μιας ασφαλούς «Νότιας Οδού». Snapshot powered by AI

Οι πλοιοκτήτες δεν θα επαναλάβουν τη διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ για εβδομάδες, μέχρι να βεβαιωθούν ότι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν είναι «ουσιαστική», δήλωσε σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε σήμερα (16/6) στους Financial Times ο διευθύνων σύμβουλος της ιαπωνικής Mitsui OSK Lines.

Ο πόλεμος του Ιράν, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τις αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές, σταμάτησε σε μεγάλο βαθμό τη μεταφορά μέσω της οδού διαμετακόμισης για περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού με πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, μαζί με προϊόντα όπως το αλουμίνιο και η ουρία.

Η Mitsui OSK, μία από τις τρεις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες της Ιαπωνίας, διαθέτει στόλο με περισσότερα από 900 πλοία, συμπεριλαμβανομένων πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου, δεξαμενόπλοιων και πορθμείων.

«Αυτό που θα πρέπει να επιτευχθεί δεν είναι μια απλή συμφωνία μεταξύ των αρμόδιων χωρών, αλλά πρέπει να είναι ουσιαστική και να μεταφράζεται στις πραγματικές καταστάσεις στο Ορμούζ, έτσι ώστε οι ναυτιλιακές εταιρείες να μπορούν να αισθάνονται άνετα να περάσουν από εκεί», δήλωσε στους FT ο Τζοτάρο Ταμούρα της Mitsui OSK πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

«Δεδομένων των εμπειριών των τελευταίων δύο μηνών, νομίζω ότι είναι λογικό να υποθέσουμε ότι μπορεί να χρειαστούν τουλάχιστον δύο εβδομάδες ή, αν όχι, ένας μήνας», δήλωσε ο Ταμούρα στην εφημερίδα.

Η οριστικοποίηση της συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης δεν έχει αλλάξει την άποψη του Ταμούρα, ανέφερε το δημοσίευμα των FT. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανάρτηση στο Truth Social ότι πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο αρχίζουν να απομακρύνονται από τα Στενά, «προχωρώντας κατά μήκος της «Νότιας Οδού», η οποία είναι απολύτως ασφαλής, προστατευμένη και παρθένα».

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