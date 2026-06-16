Axios: «Πόλεμος» στον Λευκό Οίκο για τη συμφωνία με το Ιράν: Τι φοβούνται CIA και κορυφαίοι υπουργοί

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στο κέντρο, με τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, αριστερά, και τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, δεξιά, μιλάει με δημοσιογράφους στην αίθουσα ενημέρωσης τύπου στον Λευκό Οίκο

O διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, δήλωσε στον πρόεδρο Τραμπ και σε άλλους ανώτερους αξιωματούχους ότι τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την προθυμία του Ιράν να κάνει τις πυρηνικές παραχωρήσεις που επιδιώκουν οι ΗΠΑ σε οποιαδήποτε τελική συμφωνία, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

O Ράτκλιφ δεν είναι ο μόνος σκεπτικιστής στo επιτελείο του Τραμπ. Σε εσωτερικές συζητήσεις, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ εξέφρασαν ανησυχίες και έθεσαν ερωτήματα σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης (MOU) που ανακοινώθηκε την Κυριακή , ενώ ο αντιπρόεδρος Βανς και οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ το υποστήριξαν, σύμφωνα με δύο από τις πηγές.

Πριν από την ανακοίνωση της Κυριακής υπήρξε μια σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου μεταξύ του Τραμπ και των συμβούλων του σχετικά με τη συμφωνία. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, ο Τραμπ και η ομάδα του συζήτησαν πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει αρκετές αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες έδειχναν ότι ο τρόπος με τον οποίο Ιρανοί αξιωματούχοι συζητούσαν τη συμφωνία μεταξύ τους ήταν ασυμβίβαστος με αυτά που έλεγαν στους μεσολαβητές και στις ΗΠΑ, ανέφεραν δύο πηγές.

Οι Ράτκλιφ και Ρούμπιο δήλωσαν ότι, βάσει αυτών των πληροφοριών, αμφέβαλλαν αν οι Ιρανοί θα συμφωνούσαν να λάβουν τα πυρηνικά μέτρα που επιδιώκουν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με δύο πηγές. «Οι πληροφορίες αντικατοπτρίζουν ότι οι προθέσεις του Ιράν δεν συνάδουν με τις δεσμεύσεις του βάσει της συμφωνίας», δήλωσε μια πηγή.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ακούει όλες τις απόψεις για οποιοδήποτε δεδομένο ζήτημα, αλλά όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτός είναι ο τελικός υπεύθυνος λήψης αποφάσεων», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου απαντώντας σε ερωτήσεις για αυτό το άρθρο. «Αυτό το Μνημόνιο Κατανόησης πληροί όλες τις κόκκινες γραμμές που η κυβέρνηση έχει διατυπώσει εδώ και καιρό, διασφαλίζοντας ότι το Ιράν δεν θα μπορεί ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα, δεν μπορεί να διατηρήσει το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού του και δεν μπορεί να κρατήσει όμηρο τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ θα συμφωνούσε μόνο σε μια «καλή» τελική συμφωνία.

Οι όροι για τα πυρηνικά θα συζητηθούν από τα δύο μέρη μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι Βανς, Γουίτκοφ και Κούσνερ αναμένεται να συναντηθούν την Παρασκευή με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ-Μπαγέρ Γκαλίμπαφ και τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, μαζί με μεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ, για να συζητήσουν την επόμενη φάση.

Το πλήρες κείμενο της αρχικής συμφωνίας των 14 σημείων δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί, αλλά μια πηγή που γνωρίζει το κείμενο υποστήριξε ότι οι Ιρανοί θα λάβουν περισσότερα από όσα δίνουν βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας — εκτός αν συμφωνήσουν να υπογράψουν μια πυρηνική συμφωνία που να ανταποκρίνεται στους στόχους των ΗΠΑ. Η συμφωνία έχει σχεδιαστεί για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την έναρξη 60 ημερών διαπραγματεύσεων, οι οποίες μπορούν να παραταθούν με αμοιβαία συναίνεση.

Στο πλαίσιο αυτών των συνομιλιών, το Ιράν επαναλαμβάνει την προηγούμενη δέσμευσή του να μην αποκτήσει ποτέ ή να προμηθευτεί πυρηνικά όπλα. Η πηγή ανέφερε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης αναφέρει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν δεσμεύονται να «επιλύσουν τη διάθεση του αποθηκευμένου εμπλουτισμένου υλικού» και να «συζητήσουν το ζήτημα του μελλοντικού εμπλουτισμού και άλλα αμοιβαία συμφωνημένα θέματα που σχετίζονται με τις πυρηνικές ανάγκες του Ιράν, βάσει ενός ικανοποιητικού πλαισίου που θα συμφωνηθεί στην τελική συμφωνία».

Το κείμενο αναφέρει ότι το Ιράν θα διατηρήσει το status quo του πυρηνικού του προγράμματος όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις ούτε θα αναπτύξουν πρόσθετες δυνάμεις στην περιοχή. Εάν επιτευχθεί τελική πυρηνική συμφωνία, εντός 30 ημερών οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις δυνάμεις που κινητοποίησαν για τον πόλεμο και θα τερματίσουν όλες τις κυρώσεις κατά του Ιράν βάσει ενός συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος.

Οι σκεπτικιστές της συμφωνίας υποστηρίζουν ότι είναι απίθανο το Ιράν να υπογράψει μια πυρηνική συμφωνία με τους όρους των ΗΠΑ και, εν τω μεταξύ, θα ωφεληθεί περισσότερο από τις ΗΠΑ από το Μνημόνιο Κατανόησης. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα γνωρίζουν σε δύο με τρεις εβδομάδες εάν το Ιράν παίρνει στα σοβαρά τις πυρηνικές παραχωρήσεις. Εάν όχι, η διαδικασία θα μπορούσε να σταματήσει χωρίς το Ιράν να κερδίσει πολλά.

«Ανησυχώ κάπως ότι η άποψη του Ιράν για τη συμφωνία φαίνεται διαφορετική από αυτήν που ισχυρίζεται η αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα», δήλωσε ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ στο Axios, ζητώντας παράλληλα την άμεση δημοσιοποίηση του εγγράφου.

Ενώ οι πυρηνικές πτυχές είναι υπό όρους, το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ στο εγγύς μέλλον. Το Μνημόνιο Κατανόησης ορίζει ότι «το Ιράν θα προβεί σε διευθετήσεις, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων χωρίς χρέωση για 60 ημέρες», ενώ οι ΗΠΑ θα άρουν σταδιακά τον αποκλεισμό τους, έτσι ώστε να αρθεί πλήρως εντός 30 ημερών, σύμφωνα με την πηγή που γνωρίζει το κείμενο.

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα στις διαπραγματεύσεις ήταν η αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων του Ιράν. Το Μνημόνιο Κατανόησης αφήνει πολλά περιθώρια ερμηνείας, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ «αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν [τα κεφάλαια] πλήρως προς χρήση... κατά την εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης», σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή.

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι θα είναι ένα μοντέλο «πληρωμής βάσει απόδοσης». Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι εάν οι ΗΠΑ δουν θετικές «χειρονομίες» από το Ιράν, ενδέχεται να αποδεσμεύσουν κάποια κεφάλαια σε αντάλλαγμα.

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