Νew York Times: ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν προκαταρκτική συμφωνία, αλλά οι όροι της παραμένουν μυστικοί

Snapshot Οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό των στρατιωτικών συγκρούσεων και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αλλά οι όροι παραμένουν αδημοσίευτοι και ασαφείς.

Το Ιράν σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες στα Στενά του Ορμούζ, κάτι που προκαλεί νομικές αμφισβητήσεις και ανησυχίες για το διεθνές ναυτιλιακό καθεστώς.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου εκφράζει επιφυλάξεις για τη συμφωνία και δηλώνει ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει την ελευθερία δράσης του έναντι του Ιράν.

Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει τον πλήρη τερματισμό των πυρηνικών φιλοδοξιών του Ιράν ή την ανατροπή της ισλαμικής ηγεσίας, όπως αρχικά είχε υποσχεθεί ο Τραμπ.

Η οικονομική ανάκαμψη στις ΗΠΑ αναμένεται να είναι αργή, με τις τιμές πετρελαίου και καυσίμων να παραμένουν υψηλές και τον πληθωρισμό να επιταχύνεται, παρά τη συμφωνία. Snapshot powered by AI

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπέγραψαν μια συμφωνία-πλαίσιο που τερματίζει τον πολύμηνο πόλεμό τους, αλλά καμία από τις δύο πλευρές δεν είχε δημοσιεύσει το πλήρες κείμενο της συμφωνίας, και τη Δευτέρα Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι συνέχισαν να κάνουν αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με τους όρους της.

Το άμεσο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας επικεντρώθηκε κυρίως στον τερματισμό των στρατιωτικών επιθέσεων και στην επανέναρξη της κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ, της πλέον ζωτικής σημασίας ναυτιλιακής οδού στον κόσμο. Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι παραδέχτηκαν ότι είχαν αναβάλει τις συζητήσεις για τις πιο σοβαρές διαφωνίες τους για έναν μεταγενέστερο γύρο συνομιλιών. Η συμφωνία ωστόσο δεν φαινόταν να εκπληρώνει τους στόχους που υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην αρχή της σύγκρουσης τον Φεβρουάριο: την καταστροφή των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, την κατάργηση των πυρηνικών του φιλοδοξιών και την ανατροπή της θεοκρατικής του ηγεσίας.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε χθες (15/6) ότι ένα σχέδιο μνημονίου με τις ΗΠΑ ήταν ένα σημαντικό βήμα, αλλά τόνισε ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί διαρκής ειρηνευτική συμφωνία. Σε μια σειρά αναρτήσεων στο X, είπε ότι το κείμενο ήταν αποτέλεσμα μηνών συνομιλιών και είχε την υποστήριξη σχεδόν όλων των μελών του ισχυρού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν. Ωστόσο, υιοθέτησε επιφυλακτικό τόνο, λέγοντας ότι το Ιράν ήταν προετοιμασμένο για όλα τα σενάρια, μια πιθανή αναγνώριση ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να αποτύχουν, και χαρακτήρισε το μνημόνιο ως μια δοκιμασία για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σεβαστούν τα δικαιώματα του Ιράν στην πράξη.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου από την πλευρά του, φάνηκε να παίρνει αποστάσεις από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, αποκαλώντας την «απόφασή του», αναφερόμενος στον Πρόεδρο Τραμπ. Ο Νετανιάχου είπε ότι είχε εκφράσει την άποψή του σε πολλαπλές συνομιλίες με τον Τραμπ, αλλά δεν ανέφερε πού διαφώνησαν. Σε οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα επιδιώξει να «διατηρήσει την ελευθερία δράσης του» έναντι αναδυόμενων απειλών. Είπε ότι το Ισραήλ το έπραξε και εκ νέου, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους που, όπως είπε, αποτελούσαν απειλή για τους Ισραηλινούς στρατιώτες στον Λίβανο. Ερωτηθείς εάν η ίδια αρχή θα ίσχυε και για το Ιράν, είπε ότι έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει ότι η χώρα δεν θα αποτελέσει ποτέ πυρηνική απειλή για το Ισραήλ, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, θα ηγηθούν της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στην επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας με το Ιράν την Παρασκευή στη Γενεύη, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Ο Βανς θα συνεχίσει να ηγείται των διαπραγματεύσεων στην επόμενη φάση των συνομιλιών με το Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Το Ιράν θα επιβάλλει «τέλη» στο Ορμούζ

Αν και ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι το Ορμούζ θα ανοίξει ξανά και θα είναι «μόνιμα χωρίς χρέωση», το Ιράν υπέδειξε τη Δευτέρα ότι σκοπεύει να χρεώνει τέλη για απροσδιόριστες υπηρεσίες στα Στενά. Το αποτέλεσμα -η πληρωμή για τη διέλευση μέσω της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, κάτι που δεν απαιτούνταν πριν από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν- θα μπορούσε να προσθέσει έξοδα και επιπλοκές για την εμπορική ναυτιλία στην πλωτή οδό και να δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο για τη ναυτιλία σε διεθνή ύδατα παγκοσμίως.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν «δεν επιδιώκει να επιβάλει διόδια διέλευσης. Ωστόσο, θα χρεώνονται τέλη σε αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που παρέχονται». Ωστόσο, υπήρχαν ελάχιστες ενδείξεις για το ποιες υπηρεσίες θα παρέχει το Ιράν. Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι ενδέχεται να αξιολογήσουν τα περιβαλλοντικά τέλη.

Από νομικής άποψης, υπάρχει διάκριση μεταξύ των διοδίων, μιας πληρωμής για τη διέλευση, και των τελών για τις πραγματικές παρεχόμενες υπηρεσίες, για παράδειγμα την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων σε ένα λιμάνι. Τα τέλη μπορεί να είναι νόμιμα σε ορισμένα πλαίσια, αλλά τα διόδια στα Στενά του Ορμούζ δεν θα ήταν, λένε οι ειδικοί του ναυτικού δικαίου, και η απαίτηση πληρωμής για τα πλοία για τη χρήση μιας πλωτής οδού που είναι από καιρό ελεύθερη δεν θα καθίστατο νόμιμη απλώς και μόνο με το να αποκαλείται τέλος.

Η ιδέα των πλοίων που πληρώνουν για να ταξιδεύουν μέσω των Στενών προέκυψε αρχικά μετά την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν στο τέλος Φεβρουαρίου και οι Ιρανοί απάντησαν με αντίποινα σε εμπορικά πλοία σε περιφερειακά ύδατα. Τον Μάρτιο, Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι θα αρχίσουν να χρεώνουν τα πλοία που ταξιδεύουν στην πλωτή οδό και μέχρι τον Μάιο, το Ιράν είχε ιδρύσει την Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου, η οποία, όπως είπε, θα διαχειρίζεται τις « άδειες ασφαλούς διέλευσης».

Το Ιράν και ο γείτονάς του στην απέναντι πλευρά του στενού, το Ομάν, συζήτησαν τον Μάιο ένα σύστημα πληρωμής πλοίων το οποίο θα βασίζεται σε τέλη για παρεχόμενες υπηρεσίες. Ωστόσο, οι ειδικοί αμφισβητούν κατά πόσον το σχέδιο του Ιράν θα περάσει τη νομική διαδικασία. «Δεν υπάρχει καμία διάταξη στο διεθνές δίκαιο που να επιτρέπει σε ένα παράκτιο κράτος να χρεώνει για τη διέλευση μέσω μιας φυσικής πλωτής οδού, είτε το ονομάζετε διόδιο είτε τέλος είτε οτιδήποτε άλλο», δήλωσε ο Τζέιμς Χολμς, πρόεδρος ναυτικής στρατηγικής στη Ναυτική Σχολή Πολέμου. «Δεν πληρώνουμε για να περάσουμε από το Στενό της Μαλάκα ή το Στενό της Ταϊβάν, για παράδειγμα».

Ωστόσο, ο Χολμς σημείωσε ότι σε τεχνητές πλωτές οδούς, όπως η Διώρυγα του Παναμά ή η Διώρυγα του Σουέζ, τα παράκτια κράτη που διαχειρίζονται τα κανάλια παρέχουν υπηρεσίες και τα χρήματα αλλάζουν χέρια για να πληρώσουν για αυτές τις υπηρεσίες και για τις υποδομές. «Το Ορμούζ είναι μια φυσική πλωτή οδός και, από όσο μπορώ να πω, η μόνη υπηρεσία για την οποία θα χρεώνει το Ιράν είναι η μη επίθεση στη ναυτιλία», είπε ο Χολμς. Όσον αφορά στις υπηρεσίες, το να μην επιτίθεται κανείς απλώς, αν και επιθυμητό, ​​«δεν κάνει καλό», είπε.

Η ιδέα μιας πιθανής επιβολής έχει προκαλέσει ανησυχίες μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών ότι τα Στενά του Ορμούζ μπορεί να μην επιστρέψουν ποτέ στο προπολεμικό του status quo. «Υπερασπιζόμαστε το διεθνές δίκαιο και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να μην υπάρχουν διόδια» στην πλωτή οδό, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξή του τη Δευτέρα.

Ο Τραμπ έχει καταδικάσει τους τελευταίους μήνες την πιθανότητα επιβολής διοδίων από το Ιράν, αλλά έχει επίσης εισαγάγει την ιδέα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν οι ίδιες να χρεώνουν χρήματα στα Στενά ως αυτοανακηρυγμένες νικήτριες του πολέμου ή έχει προτείνει ότι τα έσοδα θα μπορούσαν να μοιραστούν. Τον Μάιο, ο Τραμπ απέρριψε την ιδέα οποιασδήποτε πληρωμής για τη διέλευση από το Ορμούζ. «Το θέλουμε δωρεάν», είπε. «Δεν θέλουμε διόδια».

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέρριψε επίσης την ιδέα της πληρωμής για τη διέλευση τον περασμένο μήνα. «Δεν μπορεί να συμβεί», είπε. «Θα ήταν απαράδεκτο. Θα καθιστούσε μια διπλωματική συμφωνία ανέφικτη αν συνέχιζαν να το επιδιώκουν».

Ο οικονομικός πονοκέφαλος του Τραμπ

Η προκαταρκτική συμφωνία που διαφημίστηκε από τον πρόεδρο Τραμπ τη Δευτέρα φάνηκε να σταματά τις μάχες στη Μέση Ανατολή - αλλά όχι τις υψηλές τιμές και άλλες διαταραχές που έχουν πλήξει πρόσφατα τις αμερικανικές οικογένειες και επιχειρήσεις. Στην έναρξη του πολέμου, ο Τραμπ προέβλεψε ότι η παρέμβασή του θα τελείωνε σύντομα, με αποτέλεσμα μόνο μια ήπια αναστάτωση στην οικονομία των ΗΠΑ, η οποία όπως υποσχέθηκε θα ανακάμψει γρήγορα. Αλλά η προεκλογική εκστρατεία διήρκεσε τρεις μήνες και προκάλεσε μία σειρά από οικονομικές πιέσεις στη χώρα που αναμένεται να συνεχιστούν, ίσως και το επόμενο έτος.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αρχίσει να υποχωρούν, αλλά το κόστος των καυσίμων γενικά δεν θα μειωθεί αμέσως στα προπολεμικά επίπεδα και μπορεί να χρειαστούν μήνες πριν οι καταναλωτές δουν πλήρη ανακούφιση στα βενζινάδικα. Μέχρι τη Δευτέρα (15/6), το μέσο κόστος της βενζίνης ξεπέρασε τα 4 δολάρια ανά γαλόνι σε εθνικό επίπεδο, χαμηλότερο από την κορύφωση στα μέσα του πολέμου, αλλά περίπου 1 δολάριο περισσότερο ανά γαλόνι από ό,τι πριν από ένα χρόνο.

Άλλα προβλήματα στον παγκόσμιο ενεργειακό και ναυτιλιακό τομέα φαίνεται επίσης να υποχωρούν, καθώς τα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη πλωτή οδός που συνδέει τον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν, αρχίζει να ανοίγει ξανά. Ωστόσο, η καθυστέρηση στις μεταφορές δεν πρόκειται να εξαφανιστεί εν μία νυκτί και αγαθά όπως τα λιπάσματα ενδέχεται να συνεχίσουν να είναι σε έλλειψη. Οι αναλυτές λένε ότι αυτό θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω το κόστος των τροφίμων για κάποιο χρονικό διάστημα μετά το τέλος της σύγκρουσης.

Μετά από τρεις μήνες πολέμου, ο πληθωρισμός συνολικά επιταχύνθηκε τον Μάιο, φτάνοντας στον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών ετών, καθώς οι αυξήσεις των τιμών ξεπέρασαν τα κέρδη από τους μισθούς. Η αναταραχή έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του Τραμπ ότι η οικονομία είναι μία χαρά και οι επιπτώσεις του πολέμου θα είναι προσωρινές. Κάποια στιγμή τον περασμένο μήνα, υποσχέθηκε ότι οι Αμερικανοί θα «δουν τη βενζίνη και το πετρέλαιο να πέφτουν σαν πέτρα» μόλις οι δύο χώρες καταλήξουν σε συμφωνία.

Αλλά ο βαθμός στον οποίο ο Λευκός Οίκος μπορεί να τηρήσει αυτή την υπόσχεση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές προκλήσεις και τις μεγαλύτερες πολιτικές απειλές του, καθώς ένα ολοένα και πιο δυσαρεστημένο εκλογικό σώμα ετοιμάζεται να προσέλθει στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο Τζέιμς Νάιτλι, επικεφαλής διεθνής οικονομολόγος της ING, παραδέχτηκε τη Δευτέρα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες γύρω από τη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Η κυριότερη από αυτές, είπε, είναι ο βαθμός στον οποίο θα πρόκειται για «διαρκή ειρήνη». Οι όροι της συμφωνίας δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί και δεν είναι σαφές εάν μπορεί να τηρηθεί μια εκεχειρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Παρ 'όλα αυτά, εξήγησε ο Νάιτλι, θα μπορούσε να περάσει κάποιος χρόνος μέχρι να βελτιωθούν πλήρως οι οικονομικές συνθήκες. Προέβλεψε ότι παρόλο που οι τιμές του πετρελαίου έχουν μειωθεί, ίσως να μην χρειαστεί να περάσει το 2027 η μέση τιμή πώλησης βενζίνης στα προπολεμικά επίπεδα, κάτω από 3 δολάρια ανά γαλόνι σε εθνικό επίπεδο, και ο πληθωρισμός να επιβραδυνθεί στον στόχο του 2% που έχει θέσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Και στις δύο περιπτώσεις, η «πραγματική βοήθεια» μπορεί να μην φτάσει μέχρι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με τον Νάιτλι, ο οποίος είπε ότι το χρονοδιάγραμμα θα μπορούσε να αποδειχθεί «εμπόδιο για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα» πολιτικά.

Σε δήλωσή του, ο Κους Ντεσάι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, τόνισε ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε λάβει μέτρα για «μείωση του κόστους και επιτάχυνση της ανάπτυξης», ακόμη και εν μέσω του πολέμου. Επισήμανε ορισμένες από τις πολιτικές του προέδρου, συμπεριλαμβανομένου του έργου της σχετικά με τις τιμές των φαρμάκων. «Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου - και άρα ο συνολικός πληθωρισμός - θα καταρρεύσουν μόλις επιλυθεί η κατάσταση στο Ιράν», είπε.

Μόλις διέταξε τα πρώτα πλήγματα στο τέλος Φεβρουαρίου, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον πόλεμο με το Ιράν ως ζήτημα ανάγκης, ισχυριζόμενος ότι ήταν ο μόνος τρόπος να σταματήσει η χώρα από το να αναπτύξει και να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα. Σε διάφορα σημεία της επακόλουθης σύγκρουσης, απέρριψε ή υποβάθμισε τις οικονομικές συνέπειες της παρέμβασής του ή τόνισε ότι περίμενε οι επιπτώσεις να είναι πολύ χειρότερες.

Αφού έλαβε την τελευταία έκθεση για τον πληθωρισμό την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον αριθμό ως «εξαιρετικό» και δήλωσε: «Λατρεύω τον πληθωρισμό». Πολλοί Δημοκρατικοί είδαν στη ρητορική του προέδρου - και στον χειρισμό του πολέμου μέχρι σήμερα - μια νέα ευκαιρία να υποστηρίξουν στους ψηφοφόρους ότι ο Ρεπουμπλικανικός έλεγχος της Ουάσινγκτον είχε φέρει τις οικογένειες σε χειρότερη οικονομική θέση.

«Τι σκέφτεται ο Τραμπ; Μήπως ο Τραμπ έχασε κάποιο στοίχημα όπου έπρεπε να πει το πιο ανόητο, ουδέτερο πράγμα που μπορεί να φανταστεί κανείς στην εθνική τηλεόραση;» δήλωσε ο γερουσιαστής Τσακ Σούμερ, ο Δημοκρατικός της Νέας Υόρκης και ηγέτης της μειοψηφίας, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα. Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τις επικρίσεις, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι καταναλωτές συνεχίζουν να ξοδεύουν χρήματα και υπονοώντας ότι στην πραγματικότητα αισθάνονται καλύτερα με τα οικονομικά τους, απο ο,τι φαίνεται.

Ο Τραμπ ήλπιζε να πείσει τους ψηφοφόρους αυτόν τον Νοέμβριο ότι θα υπήρχε μια οικονομική άνθηση σε πλήρη εξέλιξη, επισημαίνοντας τις πολιτικές του -συμπεριλαμβανομένης μιας εκτεταμένης σειράς φορολογικών περικοπών. Η αγορά εργασίας, ειδικότερα, προσέφερε μια πρόσφατη πηγή αισιοδοξίας, αφού οι εργοδότες πρόσθεσαν 172.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα . Και ο πρόεδρος είδε μια αντανάκλαση αυτών των κερδών στις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι οποίες εκτοξεύτηκαν τη Δευτέρα με την προοπτική μιας συμφωνίας με το Ιράν.



Συνολικά, ο Λευκός Οίκος πίστευε ότι αυτές οι συνθήκες είχαν θέσει τις βάσεις για μια οικονομία που θα βίωνε μια «αντιπληθωριστική άνθηση», δήλωσε ο Τζόζεφ Λαβόρνα, επικεφαλής οικονομολόγος της SMBC Nikko Securities America, ο οποίος μέχρι πρόσφατα διετέλεσε κορυφαίος σύμβουλος στο Υπουργείο Οικονομικών. Είπε ότι η ανάπτυξη θα βοηθούσε στην πτώση των τιμών που παρέμεναν υψηλές.

Δύο εκθέσεις της Oxford Economics που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα επεσήμαναν κι άλλους πιθανούς κινδύνους για την οικονομία εκτός από την ενεργεια, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων του κόστους των λιπασμάτων, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν αύξηση των τιμών των τροφίμων ως αποτέλεσμα. Η εταιρεία προέβλεψε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί παγκοσμίως με χρονική υστέρηση «ακόμα και μετά το τέλος του πολέμου».

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