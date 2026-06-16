Financial Times: Ο Τραμπ θα χρηματοδοτήσει με 300 δισ. δολάρια το Ιράν, αν τηρηθεί η συμφωνία

Το ταμείο θα συγκροτηθεί με χρήματα εταιριών που θέλουν να επενδύσουν στο Ιράν και όχι με κυβερνήσεων

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Financial Times: Ο Τραμπ θα χρηματοδοτήσει με 300 δισ. δολάρια το Ιράν, αν τηρηθεί η συμφωνία
AP
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  • Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει τη δημιουργία επενδυτικού ταμείου 300 δισ. δολαρίων για το Ιράν, υπό την προϋπόθεση τήρησης της συμφωνίας από την Τεχεράνη.
  • Το ταμείο θα χρηματοδοτηθεί από εταιρείες που επιθυμούν να επενδύσουν στο Ιράν και όχι από κυβερνήσεις.
  • Η σύσταση του ταμείου εξαρτάται από την τελική συμφωνία του μνημονίου κατανόησης και την παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες.
  • Οικονομικά κίνητρα θα παρέχονται σταδιακά και βασίζονται στην πρόοδο των πυρηνικών διαπραγματεύσεων και την τήρηση των όρων.
  • Οι ΗΠΑ προτίθενται να προσφέρουν αρχικά μικρές οικονομικές ελαφρύνσεις ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
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Τη σύσταση ενός επενδυτικού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ιράν εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ υπό την προϋπόθεση η Τεχεράνη να τηρήσει τη συμφωνία, ιδιαίτερα όσον αφορά στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η σύσταση του ταμείου θα εξαρτάται από μια τελική συμφωνία που αποτελεί μέρος του μνημονίου κατανόησης και θα ακολουθήσει την παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες, που υπογράφεται την Παρασκευή στην Ελβετία.

Όπως αναφέρει ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος σύμφωνα με το δημοσίευμα στο ταμείο, του οποίου η δομή και η διαχείριση παραμένουν ασαφείς, θα συνεισφέρουν εταιρείες που επιθυμούν να επενδύσουν στο Ιράν, το οποίο όπως σημειώνεται διαθέτει άφθονους ενεργειακούς πόρους.

Ενδιαφέρον φέρεται να έχουν δείξει πολλές επιχειρήσεις από Ευρώπη και Ασία, ιδιαίτερα Νότια Κορέα και Ιαπωνία.

Η κλίμακα των οικονομικών κινήτρων που έχουν προτείνει οι ΗΠΑ για το Ιράν αποτελεί αμφιλεγόμενο θέμα στις διαπραγματεύσεις.

Αποτελεί επίσης ένα από τα πιο πολιτικά ευαίσθητα ζητήματα για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς δεν επιθυμεί να θεωρηθεί ότι ανταμείβει το ισλαμικό καθεστώς.

Οι επικριτές του Μνημονίου Συνεργασίας έχουν δηλώσει ότι τα οικονομικά κίνητρα που συζητούνται θα ανέρχονταν σε πολύ μεγαλύτερο ποσό από αυτά που είχαν συμφωνηθεί υπό τον Ομπάμα.

Σύμφωνα με τους όρους του Μνημονίου Συνεργασίας, οποιαδήποτε ελάφρυνση των κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσης των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που τηρούνται στο εξωτερικό, θα πραγματοποιείται σταδιακά και θα εξαρτάται από την πρόοδο των πυρηνικών συνομιλιών και την τελική επίλυση, ανέφερε το πρόσωπο που ενημερώθηκε για τις συζητήσεις.

Ωστόσο, ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ θα προσφέρουν «μικρές χειρονομίες» οικονομικής ελάφρυνσης «στην αρχή» ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για fake news, σχετικά με ότι οι ΗΠΑ θα καταβάλουν 300 εκατ. δολάρια στο Ιράν, κάτι που έχει νόημα καθώς η χρηματοδότηση θα προέρχεται αποκλειστικά από εταιρίες.

«Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Επίσης, η ιστορία ότι οι ΗΠΑ πληρώνουν στο Ιράν 300 εκατ. δολάρια είναι fake news», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, αποδίδοντας τις σχετικές πληροφορίες στους Δημοκρατικούς.

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