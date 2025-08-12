Τζένιφερ Λόρενς: «Δεν ήθελα να ξυρίσει το κεφάλι της η Εμα Στόουν»

Τις αντιρρήσεις της για το αγορίστικο κούρεμα που έκανε η Εμα Στόουν για την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Bugonia», εξέφρασε η φίλη της, Τζένιφερ Λόρενς σε συνέντευξή της στο περιοδικό Vogue. Η γνωστή ηθοποιός είπε ότι «δεν ήθελα να ξυρίσει το κεφάλι της. Το έζησα πρώτη φορά στο κούρεμα που έκανε για την Μπίλι Τζιν Κινγκ στην ταινία “Η μάχη των φύλων”», τόνισε.

Για τις ανάγκες της ταινίας του Λάνθιμου, η Εμα Στόουν πήρε ιδέες από την Νάταλι Πόρτμαν στο «V for Vendetta» και ξύρισε το κεφάλι της σε μια σκηνή όπου η ηρωΐδα που υποδύεται βρίσκεται στο πίσω κάθισμα ενός πολυτελούς αυτοκινήτου. Οι πληροφορίες λένε ότι όταν το έκανε, έκλαιγε για ώρα στο τρέιλερ της στα γυρίσματα γιατί της θύμισε τη μητέρα της που έδινε μάχη με τον καρκίνο του στήθους. «Εκείνη έκανε κάτι πολύ θαρραλέο, εγώ απλώς ξύρισα το κεφάλι μου», είπε η Εμα Στόουν που τελικά κατάφερε να απολαύσει τη νέα της εμφάνιση. «Δεν υπάρχει καλύτερη αίσθηση στον κόσμο. Στο πρώτο ντους που κάνεις νιώθεις υπέροχα», είπε. Μέχρι και η Τζένιφερ Λόρενς άλλαξε γνώμη. «»Την είδα στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν και μου άρεσε. Το έκανε πολύ ωραία», είπε, ενώ η μητέρα της Εμα Στόουν, Κρίστα δήλωσε ότι ζηλεύει. «Θέλω να ξυρίσω κι εγώ το κεφάλι μου πάλι», τόνισε.

Δείτε το teaser του «Bugonia»:

Ως γνωστόν, η Εμα Στόουν υποδύεται μια παντοδύναμη CEO που την απαγάγουν δύο συνωμοσιολόγοι γιατί θεωρούν ότι είναι μια εξωγήινη που σχεδιάζει την καταστροφή της Γης. Μαζί της εμφανίζονται οι Τζέσι Πλίμονς και Αϊνταν Ντέλμπις. Η ταινία θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο επερχόμενο Φεστιβάλ Βενετίας και στους κινηματογράφους θα την δούμε από τις 23 Οκτωβρίου.