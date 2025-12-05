LAMDA LEVENTIS: Δυναμική παρουσία σε κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις

Η LAMDA LEVENTIS, μια από τις ιστορικότερες και πλέον ισχυρές βιομηχανίες συστημάτων σκίασης στην Ελλάδα, επιβεβαιώνει τη διαχρονικά ηγετική της θέση στον κλάδο και ενισχύει περισσότερο τη διεθνή απήχησή της, στη MADE EXPO 2025 στο Μιλάνο και στη R+T Turkey στην Κωνσταντινούπολη – δύο από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις του κλάδου κατασκευών και αρχιτεκτονικής.

Η παρουσία της σε αυτές τις διοργανώσεις, που αποτελούν σημαντικά σημεία συνάντησης για επαγγελματίες από όλο τον κόσμο, είναι στρατηγική κίνηση. Με σταθερή εξαγωγική δραστηριότητα σε πάνω από 60 χώρες, η LAMDA LEVENTIS αξιοποιεί τις διεθνείς εκθέσεις ως πλατφόρμα ενίσχυσης των συνεργασιών της, επέκτασης των αγορών και ανάδειξης του ελληνικού βιομηχανικού σχεδιασμού σε διεθνές επίπεδο.

Στα περίπτερα της εταιρείας στη MADE EXPO 2025 και την R+T Turkey, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις νέες τεχνολογικές αναβαθμίσεις και τις καινοτόμες λύσεις σκίασης που παρουσιάστηκαν: βιοκλιματικές πέργκολες νέας γενιάς, προηγμένα κάθετα συστήματα, πρωτοποριακές γυάλινες κατασκευές και εξελιγμένες υφασμάτινες λύσεις, που αναδεικνύουν την τεχνική υπεροχή και τον σύγχρονο σχεδιασμό της εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA LEVENTIS, κ. Βασίλης Λεβέντης, δήλωσε: «Οι διεθνείς εκθέσεις είναι για εμάς κομβικό σημείο ανάπτυξης. Μας δίνουν την πλατφόρμα για να αναπτύξουμε νέες συνεργασίες, να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία και να παρουσιάσουμε τις καινοτομίες που χαράσσουν τις επόμενες τάσεις στην αρχιτεκτονική σκίαση παγκοσμίως».

Με οδηγό την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και τη μακρά παράδοση που πρεσβεύει εδώ και σχεδόν έξι δεκαετίες, η LAMDA LEVENTIS συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη και να τοποθετεί την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των πιο προηγμένων συστημάτων σκίασης.