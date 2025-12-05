Χαοτικό διαφημιστικό τεχνητής νοημοσύνης του ιταλικού οίκου μοδας Valentino ξεσηκώνει το διαδίκτυο

Σφοδρή κριτική δέχεται ο διάσημος ιταλικός οίκος μόδας Valentino ο οποίος υπέκυψε στην τεχνητή νοημοσύνη και δημιούργησε ένα διαφημιστικό, που περισσότερο μπέρδεψε παρά προώθησε το προϊόν του...

Η διαφήμιση αφορά στην τσάντα DeVain, αξίας 1.800 ευρώ, και περιγράφεται ως «ταξίδι μέσα από καλειδοσκοπικές γεωμετρίες και καθαρή φαντασία».

Στην αρχική σκηνή, ένα ξανθό μοντέλο αναδύεται από την ίδια τη χρυσή τσάντα.

Στη συνέχεια, σε ένα από τα πιο αινιγματικά κλιπ, μια ομάδα μοντέλων ενώνει τα χέρια της με τρόπο αδύνατο για να σχηματίσει το λογότυπο της Valentino.

Αν και ο ιταλικός οίκος μόδας περιγράφει τη διαφήμιση ως «σουρεαλιστική», δεν έχει γίνει δεκτή με ενθουσιασμό από τους θαυμαστές.

Καθόλου κολακευτικά τα σχόλια στο Instagram με τους χρήστες να είναι είναι ιδιαίτερα επικριτικοί, κάνοντας λόγο για μισητή διαφήμιση, φθηνό κακόγουστο χάος και καταστροφή της κληρονομιάς του διάσημου οίκου.

Συνολικά, εννέα καλλιτέχνες συνεργάστηκαν με τον Valentino στο έργο.

Ωστόσο, πέντε από αυτούς – Enter The Void, Paul Octavious, Albert Planella, Animus Pax και Total Emotional Awareness – έχουν αναγνωριστεί ότι χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία της τελευταίας διαφήμισης.

«Μια σουρεαλιστική συνάντηση με την τσάντα Valentino Garavani DeVain», έγραψε ο Valentino στη λεζάντα του βίντεο στο Instagram.

«Για το δεύτερο κεφάλαιο του The Valentino Garavani DeVain Digital Creative Project, ο Total Emotional Awareness επεκτείνει, πολλαπλασιάζει και μεταμορφώνει την τσάντα σε ένα ταξίδι μέσα από καλειδοσκοπικές γεωμετρίες και καθαρή φαντασία».

Δείτε το διαφημιστικό σποτ