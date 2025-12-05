Η Καραμολέγκος Επίσημος Χορηγός της Eurohoops Academy

Με στόχο τη στήριξη της νέας γενιάς μέσα από τον αθλητισμό και τις αξίες του, η Καραμολέγκος ανακοινώνει με χαρά τη νέα της χορηγική συνεργασία με την Eurohoops Academy, την ακαδημία καλαθοσφαίρισης που ίδρυσε ο πρωταθλητής Ευρώπης και σύμβολο του ελληνικού μπάσκετ, Θοδωρής Παπαλουκάς.

Συγκεκριμένα, η συνεργασία ξεκινά για τη σεζόν 2025-2026 με την Καραμολέγκος να συμμετέχει ως Official Sponsor στις δύο ομάδες της, τη Eurohoops Academy Εξέλιξις και τη Eurohoops Academy Λεόντειο υποστηρίζοντας το έργο της Ακαδημίας που δραστηριοποιείται στα Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης και στη Λεόντειο Σχολή Αθηνών.

Από το 1950 έως σήμερα, η Καραμολέγκος με σταθερή δέσμευση στην ποιότητα, την καινοτομία και την κοινωνική υπευθυνότητα, έχει στηρίξει δράσεις που προάγουν την ευεξία, τη σωστή διατροφή και την εκπαίδευση σε όλες τις ηλικίες. Από την άλλη, η Eurohoops Academy αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρισμένες αθλητικές ακαδημίες της χώρας προσφέροντας σε παιδιά και εφήβους την ευκαιρία να γνωρίσουν το άθλημα του μπάσκετ μέσα από υψηλής ποιότητας προπονήσεις, παιδαγωγική προσέγγιση και συμμετοχή σε δράσεις που καλλιεργούν την ομαδικότητα, τον σεβασμό και την κοινωνική συνείδηση.

«Η στήριξη της νέας γενιάς δεν είναι απλώς μια υποχρέωση – είναι επιλογή και ευθύνη», δήλωσε ο Ηλίας Καραμολέγκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Αρτοβιομηχανίας.

«Μέσα από αυτή τη συνεργασία, θέλουμε να μεταδώσουμε αξίες όπως η επιμονή, η συνεργασία και η πίστη στον εαυτό σου – ακριβώς ό,τι εκφράζει και η Eurohoops Academy. Γι’ αυτό και αυτή τη συνεργασία, όπως και κάθε τι που κάνουμε, την κάνουμε με αγάπη!».

Ο Θοδωρής Παπαλουκάς, με τη σειρά του δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Καραμολέγκος βασίζεται σε κοινές αξίες: τη στήριξη των παιδιών, την ανάπτυξή τους σε υγιές περιβάλλον και την καλλιέργεια χαρακτήρα μέσα από τον αθλητισμό. Είναι σημαντικό που μια ελληνική εταιρεία με ιστορία και συνέπεια επιλέγει να σταθεί δίπλα σε αυτό το όραμα».