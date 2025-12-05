Η Καραμολέγκος Επίσημος Χορηγός της Eurohoops Academy

Η συνεργασία ξεκινά για τη σεζόν 2025-2026 με την Καραμολέγκος να συμμετέχει ως Official Sponsor στις δύο ομάδες της Eurohoops Academy

Newsbomb

Η Καραμολέγκος Επίσημος Χορηγός της Eurohoops Academy
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με στόχο τη στήριξη της νέας γενιάς μέσα από τον αθλητισμό και τις αξίες του, η Καραμολέγκος ανακοινώνει με χαρά τη νέα της χορηγική συνεργασία με την Eurohoops Academy, την ακαδημία καλαθοσφαίρισης που ίδρυσε ο πρωταθλητής Ευρώπης και σύμβολο του ελληνικού μπάσκετ, Θοδωρής Παπαλουκάς.

Συγκεκριμένα, η συνεργασία ξεκινά για τη σεζόν 2025-2026 με την Καραμολέγκος να συμμετέχει ως Official Sponsor στις δύο ομάδες της, τη Eurohoops Academy Εξέλιξις και τη Eurohoops Academy Λεόντειο υποστηρίζοντας το έργο της Ακαδημίας που δραστηριοποιείται στα Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης και στη Λεόντειο Σχολή Αθηνών.

Από το 1950 έως σήμερα, η Καραμολέγκος με σταθερή δέσμευση στην ποιότητα, την καινοτομία και την κοινωνική υπευθυνότητα, έχει στηρίξει δράσεις που προάγουν την ευεξία, τη σωστή διατροφή και την εκπαίδευση σε όλες τις ηλικίες. Από την άλλη, η Eurohoops Academy αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρισμένες αθλητικές ακαδημίες της χώρας προσφέροντας σε παιδιά και εφήβους την ευκαιρία να γνωρίσουν το άθλημα του μπάσκετ μέσα από υψηλής ποιότητας προπονήσεις, παιδαγωγική προσέγγιση και συμμετοχή σε δράσεις που καλλιεργούν την ομαδικότητα, τον σεβασμό και την κοινωνική συνείδηση.

«Η στήριξη της νέας γενιάς δεν είναι απλώς μια υποχρέωση – είναι επιλογή και ευθύνη», δήλωσε ο Ηλίας Καραμολέγκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Αρτοβιομηχανίας.

«Μέσα από αυτή τη συνεργασία, θέλουμε να μεταδώσουμε αξίες όπως η επιμονή, η συνεργασία και η πίστη στον εαυτό σου – ακριβώς ό,τι εκφράζει και η Eurohoops Academy. Γι’ αυτό και αυτή τη συνεργασία, όπως και κάθε τι που κάνουμε, την κάνουμε με αγάπη!».

Ο Θοδωρής Παπαλουκάς, με τη σειρά του δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Καραμολέγκος βασίζεται σε κοινές αξίες: τη στήριξη των παιδιών, την ανάπτυξή τους σε υγιές περιβάλλον και την καλλιέργεια χαρακτήρα μέσα από τον αθλητισμό. Είναι σημαντικό που μια ελληνική εταιρεία με ιστορία και συνέπεια επιλέγει να σταθεί δίπλα σε αυτό το όραμα».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα από το ECMWF - «Πασχούγεννα» και φέτος;

12:27ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Πού θα «χτυπήσει» σήμερα και αύριο

12:18LIFESTYLE

Τηλεθέαση-βραδινή ζώνη: Ποιοι χαμογέλασαν, ποιοι «έκλαψαν» με τα νούμερα της Πέμπτης

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πάνω από 70.000 κεραυνοί έως το πρωί της Παρασκευής– Πού έριξε το περισσότερο νερό

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Νέα έρευνα: Ηφαιστειακή έκρηξη εξάπλωσε τον Μαύρο Θάνατο σε όλη την Ευρώπη

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Ανώτερος αξιωματικός του ΝΑΤΟ: «Η Ευρώπη θα τα πάει μια χαρά με λιγότερα αμερικανικά στρατεύματα»

11:58LIFESTYLE

Ο Τζάστιν Τριντό «επιβεβαιώνει» τη σχέση με την Κέιτι Πέρι σε «τρελή» ανάρτηση

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Έκαναν bullying σε 13χρονη συμμαθήτριά τους – Συνελήφθησαν 3 μαθήτριες γυμνασίου

11:38ΦΑΡΜΑΚΟ

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο Business Day σε συνεργασία με τη Randstad

11:35ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Κοσμικές ακτίνες» από άλλο γαλαξία χτύπησαν αεροσκάφος που ξαφνικά έχασε ύψος

11:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Καμία προσέγγιση, επαφή ή ενδιαφέρον για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου»

11:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Καταγγελία «βόμβα» για το ΣΕΦ: «Λειτουργεί χωρίς ηλεκτρολόγο, κίνδυνος για τη σωματική μας ασφάλεια»

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Cloudflare Outage: Προβλήματα πρόσβασης σε δημοφιλείς υπηρεσίες - Εκτός λειτουργίας Canvas και Zoom

11:21ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Sports Party* με το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα

11:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Βρούτσης: «Ο Ολυμπιακός αν ήθελε θα μπορούσε να έχει επιλύσει το πρόβλημα της στέγης σε 4 μήνες»

11:10ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Καραμολέγκος Επίσημος Χορηγός της Eurohoops Academy

11:09ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας: Η κακοκαιρία Byron δεν έχει τελειώσει- Οι 7 περιοχές που θα «σαρώσει» μέσα στην ημέρα

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Βούλιαξε στη λάσπη ο Πλάτανος Γυθείου - Στις ταράτσες για να σωθούν οι κάτοικοι

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Πόλεις χωρίς εμπόδια: Πώς η τεχνολογία ενισχύει την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία

10:55ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Ο Mαδούρο φοβάται και αλλάζει συνέχεια κρεβάτια και κινητά - H «στρατιά» με τους Κουβανούς σωματοφύλακες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

12:27ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Πού θα «χτυπήσει» σήμερα και αύριο

06:25ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» την Ελλάδα – Πλημμύρες, κλειστά σχολεία και «καμπανάκι» των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες

11:58LIFESTYLE

Ο Τζάστιν Τριντό «επιβεβαιώνει» τη σχέση με την Κέιτι Πέρι σε «τρελή» ανάρτηση

11:09ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας: Η κακοκαιρία Byron δεν έχει τελειώσει- Οι 7 περιοχές που θα «σαρώσει» μέσα στην ημέρα

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Έκαναν bullying σε 13χρονη συμμαθήτριά τους – Συνελήφθησαν 3 μαθήτριες γυμνασίου

11:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Καταγγελία «βόμβα» για το ΣΕΦ: «Λειτουργεί χωρίς ηλεκτρολόγο, κίνδυνος για τη σωματική μας ασφάλεια»

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Κλειστοί δρόμοι αυτή την ώρα στην Αττική

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Έφυγαν τρέχοντας, «ομάδες», αυτή η μάστιγα, «κάηκε» ο Λοβέρδος για τον ανασχηματισμό, η αγωνία για το Ταμείο, αγώνας δρόμου από τις τράπεζες, οι κατασκευαστές που φορτώνουν ρευστότητα και το στοίχημα των εκταμιεύσεων

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Νεότερη ενημέρωση - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron - Live η πορεία της: Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες - Οι «κόκκινες» περιοχές

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Κορυφής Πούτιν - Μόντι στο Δελχί: Το «Θείο Τραγούδι» των Ινδουΐστών, τα ντιλ δισεκατομμυρίων και ο... Γκάντι

19:42TRAVEL

Ταξίδι 6 ωρών σε μόλις 40 λεπτά: Πού θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ του κόσμου

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Cary-Hiroyuki Tagawa σε ηλικία 75 ετών - Ήταν γνωστός για τον ρόλο του στην ταινία «Mortal Kombat»

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Κίνδυνος να υπερχειλίσει ο Σαρανταπόταμος στην Ελευσίνα – Μήνυμα 112

12:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα από το ECMWF - «Πασχούγεννα» και φέτος;

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πάνω από 70.000 κεραυνοί έως το πρωί της Παρασκευής– Πού έριξε το περισσότερο νερό

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισαν δρόμοι σε όλη την Αττική - Βίντεο πολιτών στα social media

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Νέα έρευνα: Ηφαιστειακή έκρηξη εξάπλωσε τον Μαύρο Θάνατο σε όλη την Ευρώπη

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ